ATTLEBORO — The following students graduated Thursday night from Bishop Feehan High School:
Rogers Talbot Adams, Shruthi Adhavan, Emily Kathryn Akins, Benjamin Michael Almeida, Lillian Ainsley Anglin, Kyleigh Claire Arenas, Drew Tyler Aronson, Camdyn Grace Asselin, Ryleigh Grace Asselin, Samantha Nicole Avila, Jacqueline Marie Ayotte, Allel Turac Azzouz, Vansh Raj Batra, Brooke Elizabeth Becchetti, Noelle Denise Bernier, Ashley Nicole Berry, George Matthew Besarick and Avery Grace Blanchard.
Connor James Bobola, Audrey Elyse Bongette, Brooke Borges, Mary Catherine Bosse, Averie Judith Bowen, Dorothy Jeanne Bowen, James Daniel Bradley, Angela Faith Doherty Brewster, Jillian Nicole Brouillard, Caleigh Elizabeth Brown, Ella Grace Brucato, Dante William Bruschi, Samantha May Buonaccorsi, Cameron Burns, Christopher Francis Byrne, Neil William Cahill, Nicholas James Calamar, James Alfred Canedo, Valerie Capalbo, Dylan Joseph Capua, Amanda Carvalho, Emma Eloisa Cerullo and Jack David Chabot.
Nora Jane Charnley, Catherine Marie Chehwan, Thomas William Chisholm, Anna Faith Cinelli, Eddie Francis Cinelli, Tess Marie Cinelli, Elisabeth Carole Coffey, Daniel Patrick Conroy, Ethan James Cooke, Chadwick James Correia, Stephen James Corrigan, Nolan Emmett Costa, Keira Julianne Cronin, Molly Theresa Cronin, Ryan William Cronin, Campbell Kaitlin Crowley, Makenna Ann Crowshaw and Kalmia Cryan.
Ryan Joseph Daesen, Eliana Maria Dafulas, Mary McAllister Daley, Alex Scott Daniels, Joseph Brian Davieau, Connor Everett Davine, Camryn Elizabeth Dayaa, Kidist Marie DeBoef, Callista Kathleen DeFeo, Aaliyah Marie DellaCroce, Taylor Ellen DeMond, Blake William Dery, Beatrice Rose De Trolio, John DiMarco, Anna Stacia DiPrete and Bridget Rose Donohue.
Jessica Lauren Dooley, Hailey Rose Drapeau, Reese Avery Dreystadt, Joshua Douglas-William Esposito, Shawn Michael Fahy, James Michael Fasy, Sofia Rose Felici, Gabrielle Lee Fielding, Breslin Reilly Findlen, Sean James Finucane, Alivia Humiko Fitzgibbons, Margaret Donna Flaherty, Taylor Rose Ford, Stella Forrester, Landon Antonio Fortin, Katie Foster, Taylor Lauren Foster, Ava Bianca Francesconi, Giovanna Ann Francesconi, Olivia Grace Franciscus and Thomas George Franzosa.
Marco Alexandros Vincenzo Fraone, Damon Paul Frenette, Giuliana Angelina Gallucci, Abigail Marie Gamble, Morgan Lee Gariepy, Amanda Violetta George, Lianna Mary George, Vincent Samuel Giroux, Gabriela Gjoni, Casey Gorhan, Jake Edward Gosselin, Avery Elizabeth Gugliotta, Grace Mackin Gustafson and Ian Joseph Guthrie.
Emma Dunn Hallagan, Matthew Keith Hallal, Lauren Elizabeth Hanley, Jake McIntyre Hanson, Lily Joyce Harris, Thomas Leo Hartley IV, Kayla Eileen Herrick, Lily Catherine Honor, Brenna Isabelle Horan, Charlotte Brooke Howland, Samuel Owen Hudak, Julia Rose Hunter, Nikolas Jon Iovieno, Evan Andre Prazeres Jackson, Colin Matthew Johnson, Nicholas Bohdan Johnson and Aria Lynne Jordan.
Brett Christian Jussaume, Cadence Rose Kaberry, Annalise Marie Kane, Krishiv H. Kapadia, Yusef Kassem, Emma Madison Kennedy, John William Kennedy, Maeve Catherine Keohane, Sydney Rae Kofton, Mason Edward Koloski, Adrienne Kyere, John Lachut, Mary Lamoriello, Alexa Lee DiCai Latour, Jack Thomas Laverty, Mary Jean Lawton, Benjamin Dinh Le, Riley Elizabeth LeClair, Emma Elizabeth Leeuwenburgh, Marcus Robert Lenoci, Colin Matthew Leonard, Landen Mason Lepucki, Jonathan Bryan L’Esperance, Ryan Michael Lopes, Bradyn Michael Lowre and Annabel Nora Lynch.
Camila Isabel Machin, Dhruv Madan, Case Lee Mankins, Ella Grace Mardirosian, Brianna Marie Marrero, Anna Kennedy Martin, Alex Michael Massud, George Jacob Mastin, Brendan John McCann, Sean Joseph McDonald, Jake Patrick McGuire, Connor David McHale, Jake Daniel McKillop, Cassandra Christina McLellan, Veronica Maria Medeiros and Aryan Joseph Mellen.
Jonathan R. Mignacca, Katherine Riley Mills, Ava Grace Mitchell, Alice Amelia Moore, Douglas William Moore, Stephanie Elizabeth Moran, Mathew Morel, Ian Robert Moser, Alysse Lydia Moskal, Paul Jacob Moura, Kelsey Jeanne Muehlberger, Joseph William Mulvey, Lydia Elizabeth Nassef, Andrew Zion Nelson, Connor Alexander Nicholson, Emma Rianne Niland, Jordan Isaiah Noury and Anna Christine Novio.
Kathleen S. O’Brien, Nicholas Patrick O’Brien, Molly Tess O’Callaghan, Allyce Katherine Olsen, Megan Christine O’Neill, Michael Patrick O’Neill.
Andrew Michael Palma, Joseph Donato Parma-Sweeney, Riya Patel, Kate DaNave Patterson, Evan Cameron Paturzo, Nicholas James Pavao, Julia Agnes Pelchat, Marisa Rose Pereira, Amanda Joan Peterson, John Patrick Peterson, Zaylin Pichardo, Carol Anne Pignato, Riley Quinn Pino, Olivia Morgan Poirier, Isaac Gregory Polite, George Christo Potenza, Rashell Dayanara Quinonez Callejas and Caylie Grace Rachwal.
Tara Radmard, Samantha Bella Reale, Nolan John Reilly, Jessica Ann Ricci, Timothy C. Richard, Evan Jacob Riel, Emily Helen Roman, Jenna Alyssa Rosales, Jacob J. Rosati, Tyler Manuel Rose.
Benjamin Thomas Sadler, Drew Thomas Salter, Aidan Bane Scanlan, Brennon Richard Schifman, Grace Schneider, Isabelle Rose Schneider, John Edward Schollmeyer, William Thomas Schollmeyer, Viveca Schuler, John Philip Seitz, Allyson Diane Shore, Katherine Ann Sibilia, Sophia Muriel Silva, Ishaan Siwach, Sneha Siwach, Tyler R. Slack, Andrew Smith, Caleb Smith and Kathleen Joyce Smith.
Sydney Kate Smith, Cooper James Snead, Una Elizabeth Soliday, Andrew Amir Soryal, Christian Mason Stachera, Henry Francis Stamatel, Theodore Wilson Stamatel, Carolyn Grace Stevenson, George Vincent Sukatos, James Sukatos, Abigail Grace Sullivan, Camden Rose Sullivan, Nicholas William Sumner, Emery Thomas Sunderland and Bridget Mary Cryan Sutula.
Trinidy Euniece Tavares, Alice Catherine Taylor, Connor James Thibert, Joel Mathews Thomas, Lea Susan Thomas, Kacey Rene Thompson, Elizabeth Michelle Tieuli, Jack Frederick Toncelli, Logan Everette Traficante.
Tristen Scott Upton, Abigail Lynn Violett, Brady Michael Vitelli, Erin Marie Ann Walsh, Jillian Janice Walsh, John Tyler Wassersug, Daniel Wehbe, Megan Christine Wells, Julianna Lisa Welter, Josephine Mary Wooding, Thomas Andrew Woodruff, Emily Anne Woods, Charlotte Mary Wymes, Nicholas Primo Yanchuk and Elle Leigh Yurkstas.