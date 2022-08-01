AMHERST — The following local students received a bachelor’s degree from the University of Massachusetts Amherst on May 13.
Attleboro: Cheryl C Amadi, Elijah James Cave, Darius Shazad Chikliwala, Claudia Ferreira Rodrigues, Calvin Rainville Fisher, Emma Quinn Lamothe, Kevin William Lane, Olivia Rose Larrivee, Jeffrey David Matheson, Paul Elie Nassif, Nil Vipulkumar Patel, Abigail Rhea Quinn, Charlotte Mae Santoro, Avery Elizabeth Schroder, Christopher Paul Silva, Krishna Vijayakumar
Attleboro Falls: Andrea Lynn Miceli, Chloe Elizabeth Olsen
Foxboro: Cameron Cass, Joseph Jordan Freitas, Hongyue Lin, Catherine Mary Luciano, Edward T Maher IV, Samuel E Regan, Kathleen Elizabeth Scollins
Mansfield: Connor Lewis Angland, Timothy Joseph Benton, Kaylee Katherine Bosinger, Edward Matthew Buiser, Samuele Christian Conte, Brianna Elizabeth Corrigan, Tyler Richard Dalton, Alexandra Teresa Desilva, Kevin Andrew Dow, Alan Richard Eilertson, Matthew Thomas Ferrara, Nicholas Anthony Ferraz, Kerran Juliette Holmes, Joshua W Hunter, Anna Louise Kemp, Sarah Margaret Lamson, Katherine Elizabeth Leonard, Marsha Louis, Eric Richard McQuiggan, Kalin Petrov, Mayank Vinayak Rao, Antonio Barbosa Resendes, Hannah Grace Sternburg, Matthew Hollis Weiner
Norfolk: Zainab Barrie, Rachael Catherine Chen, Rebecca Shadia Chicoye, Ryan Jeryl Crowell, Jessica Daniels, Victoria Desmond, Elisabeth Mohn Greene, Thomas Kees Lugten, Brooks Robert O'Neil, Nicholas Foley Simmons, Kaitlyn Grace Ward
North Attleboro: Camille R Beckett, Jackson Eric Billingkoff, Melannie Cano, Megan Kathryn Coughlan, Elena Jean Digan, Jacquelyn Dirschel, Sydney Rose Doherty, Anthony Jarrod Erti, Kaley Rae Gorman, Ashley Noel Harrop, Brendan Paul Horrocks, Olivia Megan Horrocks, Rachel Rose LaBonte, Amanda Victoria Loughnane, Casey Cabral Magas, Mae Elisabeth McLoughlin, Christopher Michael Reardon, Ian Thomas Ross, Anastasiya Sakharava, Derek Michael Shanks, Anya Christel Szczepanowski, Matthew Ryan Tarantino, Caleb Anthony Vargas, Griffin James Wachowski
Norton: Myna Chadalavada, Ashley M Dennett, Jacob L Doolan, Nicole Allison Hayduk, Alaisha Julianna Kadish-Ferriter, Ryan Andrew Melendy, Joseph Michael Stapleton, Kerri Margaret Weber
Plainville: Jamie Bouffard, Joseph Dominick Cavalieri, Melanie Ann Galeaz, Bethany Lynn Murphy, Olivia Marie Olsen
Rehoboth: David Benjamin Joachim, Alexander Scott Klinkhamer, Kendra Lee Oliveira, Matthew Vincent Tino, Jeffrey Thanh Tran
Seekonk: Devlin Scott Danner, Kurt Bradford Lawson, Sanyam Shilpakar, Jayden Elizabeth Vincente
Wrentham: Shelby Nicole Anderson, Krista Rygelis Cepkauskas, Collin Patrick Cooke, Olivia Kathleen Coughlan, Michael James Curtin, David Michael Degidio Jr, Tate Andrew Duffy, Benjamin Anthony Furfari, Robert Daniel Giannelli, Jacquelyn E Gorman, Sarah Allison Kaunfer, Brendan Lydon, Chloe Hart Manzi, Courtney Marie Masse, Jordan Olivia Peterson, Daniel Edward Vieira, Hadley Anne Zolak