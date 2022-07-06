REHOBOTH — The Beckwith Middle School has announced its Term 4 honor rolls.
High HonorsGrade 5: Markos Andrade, Jordan Arcisz, Nathan Auricchio, Zackary Bacon, Addison Bairos, Stephen Bentley, Isabelle Bettencourt, Abigail Blenkush, Hailey Boulay, Caitlyn Cabral, Nayalie Carpenter, Adam Cavanaugh, Alyssa Daniels, Louis Diamond, Skyla DuVally, Olivia Eckman, Tenley Ferreira, Elyana Fonseca, Rebecca Forget, Haley Gomes, Alicia Gouveia, Cassidy Hasenfratz, Sofia Hebert, Brynn Hoskins, Connor Hoyle, Leah Hyder, Cara Iafrate, Logan Jodat, Lanie Kazanjian, Reece Kotch, Quinn Kotch, Keegan Lay, Leah Levesque, Eric Lin, Violet Lyons, Edwin Marr, Samantha Medeiros, Abbie Oldmixon, Emma Owen, Mason Pattie, Jada Raphino, Connor Ruhle, Jenna Sidok, Violet Swicker, Alexander Warren, James Whittle
Grade 6: Bryce Bouchard, Evelyn Cooper, Alexis Flood, Christopher Haskell, Logan Lindberg, Emma Rapp, Anne Reed, Logan Silva
Grade 7: Ryan Avila, Dylan Barbosa, Eden Bessette, Noelle Blais, Camilla Bredemeier, Claire Comins, Dario Conceicao, Alexis Courtemanche, Madison Coyne, Victoria Czech, Trinity DaConceicao, Walter Ellis, Katelyn Foley, Devin Fournier, Willow Fredericks, Cole Gifford, Kaia Goulart, Riley Gousie, Avery Grage, Sarah Hathaway, Dylan Howland, Addison Hoyle, Cameron Johnson, Symone Kizekai, Damien Landry, Emma Levesque, Allison Mandeville, Charlotte Marr, Patrick McCann, Zachary McCann, Caleigh Petersen, Cadence Pham, Samuel Pickford, Isabelle Pirri, Gabriella Quattrucci, Paxton Ramos, Ava Randall, Jalissa Raphino, Mikayla Rose, Noelle Salwierz, Noah Silva
Grade 8: Rachel Albernaz, Joshua Auricchio, Raegan Baer, Kylee Berwick, Isabella Bouchard, Alaina Boyle, Grace Callaghan, Tessa Charlonne, Zoie Correia, Laura Cruz, Lilyana DiIorio, Andrew Gomes, Albert Gouveia, Jaelyn Johnson, Riley Kazanjian, Molly LaBrie, Cailee Leonard, Julia Mello, Logan Menezes, Ava Morgado, Mia Mourao, Olivia Nicholas, Gia Papa, Luca Seccareccia, Sophia Tavares, Ava Vurpillatte, Victoria Welzel, Madison Williams, Ainsley Zibrida
Honor Roll Grade 5: Lillian Albernaz, Mia Almeida-Dixon, Elsie Angel-Hayes, Gabrielle Assi, Jamie Bergeron, Hayden Bonilla, James Boulay, Olivia Callahan, Aiden Camara, Evan Cardoso, Benjamin Chartier, Brianna Chartier, Caiden Chisholm, Desmond Clark, Cooper Cordeiro, Hannah Courtemanche, Madison Crosby, Alexander Daluz, Shane DaPonte, Miah DeChaves, Aaron DiPippo, Mya Dwumah, Callen Forget, Quinn Garcia, Thomas Griffin, Brooke Henriques, Liam Hnath, James Johnson, Lyla Lewandoski, Ava Lundquist, Andrew Mandeville, Brooke Martel, Nathan Mayer, Mia Megan, Addison Mendes, Adriana Menezes, Nicholas Miller, Olivia Nixon, Cole Nystrom, Cali Petracca, Yusef Petrone, Chase Polson, Avery Quinones, Olivia Renaud, Noah Rhines, Robert Sanford, Caleb Sawant, Taylen Sequeira, Alexandra Sousa, Lawayne Walters, Ryan White, Blake Young
Grade 6: Deritza Andrade, Domenic Andreozzi, Bonnie Arrigo, Thomas Azevedo, Samuel Baker, Aiden Beagan, Hunter Benevides, Jonathan Bennett, Imelia Berwick, Abram Bonin, Courtney Botelho, Jacob Bourgoin, Caleb Bronsdon, Nicholas Brown, Makinley Carcieri, Ian Cardoso, Brayden Cheverie, Campbell Cordeiro, Drew Dagnese, Ella Danforth, Jillian Del Fino, Olivia DiIorio, Micah Fischman, Mia Fonseca, Zoe Fortin, Emily Harris, Jayden Hasenfratz, James Holt, Derek Howland, Louis Kent, Cole LeBlanc, Liam Leonard, Reid Maloof, Jameson Murphy, Stephen Paiva, Taylor Pierce, Marissa Rioux, Lucas Rodrigues, Allen Shapiro, Zachary Sidok, Logan Slater, Alexandria Thompson, Miles Trexler, Zeke Whittaker, Annalie Zink, Lilyan Zink
Grade 7: Esther Angel-Hayes, Phoebe Braga, Cameron Cronin, Mason DaCosta, Arianna Daggett, Anthony D’Aiello, Mae Darowski, Hannah DeSilva, Tayla Duarte, Kofi Dwumah, Noah Eddy, Audrey Lancellotta, Hunter LeBlanc, Jack Lynch, Phoenix Machie, Samantha Medeiros, Victoria Montoya, Madeleine Nystrom, Sophia Paone, Joshua Perry, Kristiyana Petrova, Jayden Phillips, Aundraya Pinho, Arianna Remy, Benjamin Roth, Sophia Salisbury, Dreyla Sequeira, Connor Silva, Hayden Silva, Madelyn Simonds, McKenna Taylor
Grade 8: Aramist Bartlett, Connor Bessette, Sophie Bettencourt, Benjamin Bogosian, Laila Boyle, Makayla Cardin, Jonah Cavanaugh, Amelia Cloutier, Kaira Connors, Blaze Coogan, Chase Cooper, Austin Couto, Benjamin Darling, Nolan Darowski, Isaac Duenas, Lucas Estrella, Madalyn Foti, Ava Gaudet-Hanson, Titan Grassie, Grace Griffin, Richard Hardmon, Lexi Hyder, Gracelin Iafrate, Maggie Kazanjian, Cole Kiselica, Landon Lima, Sara Marsella, Taylor Mayer, Nicholas Mourao, Charlotte Neider, Kelsey Palmer, Declan Peavey, Hawkyns Pray, Nicholas Rapoza, Isabelle Rego, Logan Rheaume, Lucien Risotti, John Salisbury, Alexander Sarrazin, Isabella Saumweber, Trygg Scamacca, Aaliyshiana Sousa, Benjamin Spath, Savannah Ulicnik, Juliana Vasquez, Connor Whitaker,