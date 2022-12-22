ATTLEBORO — The following students made the first term honor roll at Brennan Middle School:
Grade 5
Sofia Allen, Pablo Aquino, Dezerae Armfield, Diya Badhwar, Emma Bassiacos, Brayden Beatrice, Jacob Bertoldo, Amaya Borden, Ryder Botelho, Javier Caban, Jocelyn Cabral, Emily Campbell, Kamilah Chababe, Mia Chamanlal, Aubrie Chartier, Ari Chhea, Brady Christiansen, Dorian Couto, Olivia Cruz-Geraldo, Tyler Darling, Ellie Davies, Joao Pedro De Sousa, Owen DeVincent, Kyla DiBastiani, Reagan Doak, Logan Dohring, Hailey Duquette, Avery Earls, Logan Ellis, Ayden Escobar, Heily Espinal Amaya, Sophia Flynn, Chloe Fortes, Alexandra French, Dylan Friedman, Ava Funai, Joshua Gagne, Evangaline Geltrude, Winter Getker, Robert Ginalski, Savanna Giordano, Ema Gjoni, Mia Gudiel, Nora Gulesserian, Guadalupe Gutierrez, Tyler Henderson, Teagan Herzog, Emma Hogan, Branson Holmes, Chase Homsi, Fawalyah Joseph, Jeferson Junior, Matvei Karbanovich, Russell Kennedy, Mallory Kettell, Camilla Landos Perez, Dasia Lemus, Angelah Locke, Anthony Magnan, Walter Marroquin Bernardo, Jamison Maynard, Eli Michael, Savannah Miller, Lotus Moelk, Leah Motto, Cayden Nastasia, Lilly Nezny, Shawn Nolan, Daysia Nuon, Saoirse O'Driscoll, Dalton Ordmandy, Julie Ortega, Malak Oumaarir, Avery Palmer, Jeffrey-Ray Palmer, Amani Palwala, Yohaan Patel, Darius Patterson, Ariya Pereira, Daisy Perez, Heathcliff Phillips, Alexis Pimental, Caitlin Quinn, Thomas Quino, Liam Rabbitt, Lilah Raposo, Jayden Reyes, Amari-Love Richardson, Christian Rigodon, Nathaly Rivas, Dylan Rivera, Mason Rocha, Christian Sarkis, Hayden Shea, Amr Shehab El-Din, Rahmi Shloul, Samuel Soares, Oliver George Tabor, Malikai Tavares de Almeida, Makayla Taylor, Thomas Turner, Dahlia Wilson, Kaliyah Wright, Autumn Ylijoki
Grade 6
Andrew Abdelsheheed, Logan Andrade, Hailey Arsenault, Jailey Baker, Hazel Bates, Ellen Benay, Rayna Bennett-Araujo, Piper Bernard, Jayson Berrio Santiago, Macie Bray, Ana Brousseau, Xavier Caban, Christian Cespedes, Veronica Chan, Ruth Connor, Elexys Correira, Lyla Crotty, Myah Cummings, Ocean De Oliveira Querido, Arianna Demers, Lexi Dobo, Sophia Dougherty, Athanasios Drougkas, Eimy Eskander, Jahzara Esson, Kenneth Estrada Salazar, Jacob Forbes, Abigail Friess, Giovanna Gaudette, Ashlyn Gietz, Keeliany Gil Osorio, McKenzie Gray, Clailynn Griffin, Tyler Grinnell, Alina Hernandez, Emma James, Joseph Jones, Grace Kallianidis, Rami Khanji, Rona Khanji, Asher Landry, Reagan Lariviere, Natalie Lavallee, Daniel Lemus, Lana Leung, Josue Lopez Lopez, Zachary MacDonald, Lily Major, Cheick Mariko, Getro Marroquin Sandoval, Kira Marshall, Annika Matlock, Jameson Medeiros, Tara Miller, Camron Osorio, Brianna Ouellette, Saniah Ozoria, Tristan Paradise, Grant Parker, Carlos Paulino Paulino, Mason Perruzzi, Joseph Piangerelli, Liliana Propert, Jack Pyne, Colin Quinn, Leo Rauner, Jaelianna Rivera, Kaydence Roach, Luis Robles, Caleb Roca, Cody Rumley, Naleah Sainterlien, Ryan Salemi, Mia Sandoval, Youstena Sefen Fares, Olivia Servizio, Emma Sorrento, Sean Ton, Allison Tower, Victoria Van, Juan Velasco,Maria Velasco, Jasmine Vieira, Aubrey Vivar, Abigail Westberg, Elliot Withers, Gavin Wolfe, Jack Young
Grade 7
Ademola Abujade, Avery Alfred, Bryce Amaral, Cecilia Araujo, Rileigh Barfield-Sims, Ryleigh Bennett, Derek Bernier-Semple, Marcus Burns, Julia Camara, Natalie Candage, Francisco Chairez, Lucas Charette, Jetthra Chea, Jessica Chumpitaz, Mia Cooper, Zachary Cordeiro, Abigail Dean, Gavin Decker, Yelsy Diaz Espinal, Carter Donnelly, Agatha Eduardo, Yustina Fares, William Findley, Justin Gayle, Madeline Getker, Jonathan Gill, Noah Gonsalves, Casey Grondines, German Guadron Delgado, Aiva Gulesserian, Chloe Hansen, Hazel Holmes, Alexandria Houghton, Berlens Lafume, Zachary Lavallee, Tyler Lempitski, Miles Letendre, Alyssa Little, Emma Little, Kaylee Magnan, Kyle Mak, Destry Maling, Jaxson Maynard, Hayden McDonald, Owen Modesto, Avimailys Montanez, Michael Mooney, Sean Motto, Nancy Nguyen, Madigan Nolan, Brooke O'Connor, Samuel Padovani, Paige Papagolos, Kaleigh Paquette, Isabella Pimental, Reed Probasco, Cameron Rabbitt, Alisson Ramos Fajardo, McKenna Richard, Jamie Riley, Cristali Rondon, Alexander Rose, Cameron Santos, Michael Sharp, Ella Soucy, Aeson Tuplin, Aiden Turner, Natalee White, Macy Yarboro
Grade 8
Kamal Abdelhadi, Nathaniel Alonso, Jayin Badhwar, Gabriella Barros, Lyla Betts, Jordin Blais, Kimberly Bonilla Morales, Jack Brunnenmeyer, Tyler Cadle, Ella Chartier, Kaitlyn Christiansen, Karen Dahlbeck, Kenna DiBastiani, Brayden Doak, Ethan Doiron, Paige Dreon, Matthew Durso, Jason Estrada, Brenna Fish, Haley Fish, Madelynn Flores Acevedo, Ethan Fox, Jan France, Melody Garvey, Lily Gaudette, Keroles Ghattas, Ayden Gietz, Holly Girard, Timothy Grinnell, Lander Guaman Jimenez, Raylin Harris, Spencer Hill, Jibreel Kanaan, Owen Lacaillade, Mellyssah Lafume, Lesly Landos Perez, Kailey Mak, Dani Mansour, Kayden Matlock, Sophia Medeiros, Molly Mills, Chloe Modesto, Mark Moran, Jayden Mowatt, Miles Murray, Elijah Nelson, Leila Nguyen, Sky Novak-Macdonald, Abraham Nunes, Ciara O'Driscoll, Ama Otu-Adum, Camille Pavao, Kyle Perry, Cheyenne Place, Dillion Plass, Adante Pon, Faith Power, Verity Preston, Ziva Probasco, Miles Rauner, Mario Recinos Salguero, Lorenzo San Antonio, Giovanni Santiago, Riley Schofield, Emily Smigel, Isabella Soares, Farrah Sousa, Noah Stemple, Izabella Stratemeier, Jackson Taylor, Montana Taylor, Riley Thoma, Lauren Toffling, Genesis Torres Batista, Evelynn Trost, Marilyn Vargas Perez, Porsha Vieira, Shelby Vieira, Wes Vivar, Gabriel Voiculescu, Evan Vose, Chloe Walbridge, Jonathan Wellington, Frederick Westberg, Nykai Williams, Brody Wolfe, Nathan Ydrach