Campus news
Roger Williams University
BRISTOL, R.I. — The following local students have been named to the spring Dean’s List at Roger Williams University.
Wrentham: Caroline Aaron, Maeve Lawlor
Attleboro: Lauren Alberto, Joce Leo, Olivia Meier, Andrew Owens, Matt Perry, Zachary Pierce, Emily Rosen, Morgan Young
Plainville: Eric Altobello, Victoria Machado, Celia McSwiney
Foxboro: Paul Andrews, Lindsey Young
Mansfield: Aidan Angland, Kelly Doherty, Ryan Driscoll, James Ricci, Timothy Rockett
Rehoboth: Brianna Benjamin, Matt Collamore, Cam Devolle, Isaiah Farrar, Andrew Gouveia, Hailey Medeiros, Aidan Moran, Mackenzie Morgenweck, Emma Oneill, Margaret Saxon
North Attleboro: Abbey Bolton, Jocelyn Jackson, Meghan Lewis
Seekonk: Liz Bradshaw, Chanelle Gomez, Lilly MacDonald, Sydney Mello, Brooke Meyer, Maddy Meyer
Attleboro Falls: Alexandra Fontes,
Norfolk: Madison McKinney
Norton: Emma VanDenBerghe
Eastern Connecticut
WILLIMANTIC, Conn. — AnnaLee Baker of Norton made the spring Dean’s List at Eastern Connecticut State University.
URI
KINGSTON, R.I. — The following local students made the spring Dean’s List at the University of Rhode Island.
Attleboro: Kathryn LeBlanc, Shannon Fahy, Mason Houle, Riley Nedder, Alexandra Soucy, Maya Araujo, Sydney DiLiddo, Kevin Raczkowski, Patrick Raczkowski, Matthew Perry, Darcy Costa, Camryn Bouvier, Christian Dame, Kaitlyn Vierra, Evan Houle, Sophie Plante, Kyle Smith
North Attleboro: Owen Ruote, Mitchell Barker, Ben Dainis, Marissa Hunter, Darcy Cuevas, Olivia Bush, Lily Cameron, Emily Midon, Aidan McCorry, Morgan Kappeler, Michael Strachan, Emmy Unaka, Katelyn Coughlan, Emily Daby, Annelise Grunewald, Nicolas Horan, Amanda Hanewich, Vera Martin, Connor Theroux, Emma Nye, Avary Beale, Maia Ferrone
Seekonk: Jared Kogut, Ben Lunnie, Jayde Monteiro, Olivia Soares, Rachel Bennett, Morgan Halpin, Jaimee Deslauriers, Josh Valente, Ace Ayotte, Mia DiBiase, Bethany Pucino, Austin Wellman, Victoria Luis, Ethan Clarke, Isabella Lachance, Jazlyn Monteiro, Cullen Steitz, Nick Lehourites
Mansfield: Danny Radev, Kristen Lynch, Erin Danie, Brooke Downey, Hana Alouani, Julia Buiser, Gina Isaacson, Destiny Sanders, Amanda Lombardi, Joe DeMassi, Nate Morreale, Pedro Cruz, Nicole Kobasa, Emma Liljeblad
Norton: Colin Beyna, Julia Newell, Jack Buchan, Isabella Herman, Reilly Russo, Norah Carr, Alyssa Robillard, Ally Duross
Norfolk: Julia Keefe, Andrew Sajdak, Chloe Sheehan, Josh Fice, Griffin MacKay, Nathan Vierkant, John Anderson
Wrentham: Madelyn Kelley, Jacob Kelly, Lauren Pike, Maria Ferreira
Plainville: Shaelyn Moore, Timmy Nault Jr., Andrew Brown, Paige Horgan
Foxboro: Christina Germino, Nikki Bubencik, Emma Quartarone, Shannon McDonald, Meghan Murphy, Olivia Simoneau, Shawn Hardiman, Ian McCormack, Morgan Osborne, Jackson Sylvestre, Margaret Pollart
Rehoboth: Jordan Fernandes, Lindsey Moran, Megan Oliveira, Megan Reilly, Aelyn Tougas
Attleboro Falls: Jared Penta