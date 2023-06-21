Campus news

Roger Williams University

BRISTOL, R.I. — The following local students have been named to the spring Dean’s List at Roger Williams University.

Wrentham: Caroline Aaron, Maeve Lawlor

Attleboro: Lauren Alberto, Joce Leo, Olivia Meier, Andrew Owens, Matt Perry, Zachary Pierce, Emily Rosen, Morgan Young

Plainville: Eric Altobello, Victoria Machado, Celia McSwiney

Foxboro: Paul Andrews, Lindsey Young

Mansfield: Aidan Angland, Kelly Doherty, Ryan Driscoll, James Ricci, Timothy Rockett

Rehoboth: Brianna Benjamin, Matt Collamore, Cam Devolle, Isaiah Farrar, Andrew Gouveia, Hailey Medeiros, Aidan Moran, Mackenzie Morgenweck, Emma Oneill, Margaret Saxon

North Attleboro: Abbey Bolton, Jocelyn Jackson, Meghan Lewis

Seekonk: Liz Bradshaw, Chanelle Gomez, Lilly MacDonald, Sydney Mello, Brooke Meyer, Maddy Meyer

Attleboro Falls: Alexandra Fontes,

Norfolk: Madison McKinney

Norton: Emma VanDenBerghe

Eastern Connecticut

WILLIMANTIC, Conn. — AnnaLee Baker of Norton made the spring Dean’s List at Eastern Connecticut State University.

URI

KINGSTON, R.I. — The following local students made the spring Dean’s List at the University of Rhode Island.

Attleboro: Kathryn LeBlanc, Shannon Fahy, Mason Houle, Riley Nedder, Alexandra Soucy, Maya Araujo, Sydney DiLiddo, Kevin Raczkowski, Patrick Raczkowski, Matthew Perry, Darcy Costa, Camryn Bouvier, Christian Dame, Kaitlyn Vierra, Evan Houle, Sophie Plante, Kyle Smith

North Attleboro: Owen Ruote, Mitchell Barker, Ben Dainis, Marissa Hunter, Darcy Cuevas, Olivia Bush, Lily Cameron, Emily Midon, Aidan McCorry, Morgan Kappeler, Michael Strachan, Emmy Unaka, Katelyn Coughlan, Emily Daby, Annelise Grunewald, Nicolas Horan, Amanda Hanewich, Vera Martin, Connor Theroux, Emma Nye, Avary Beale, Maia Ferrone

Seekonk: Jared Kogut, Ben Lunnie, Jayde Monteiro, Olivia Soares, Rachel Bennett, Morgan Halpin, Jaimee Deslauriers, Josh Valente, Ace Ayotte, Mia DiBiase, Bethany Pucino, Austin Wellman, Victoria Luis, Ethan Clarke, Isabella Lachance, Jazlyn Monteiro, Cullen Steitz, Nick Lehourites

Mansfield: Danny Radev, Kristen Lynch, Erin Danie, Brooke Downey, Hana Alouani, Julia Buiser, Gina Isaacson, Destiny Sanders, Amanda Lombardi, Joe DeMassi, Nate Morreale, Pedro Cruz, Nicole Kobasa, Emma Liljeblad

Norton: Colin Beyna, Julia Newell, Jack Buchan, Isabella Herman, Reilly Russo, Norah Carr, Alyssa Robillard, Ally Duross

Norfolk: Julia Keefe, Andrew Sajdak, Chloe Sheehan, Josh Fice, Griffin MacKay, Nathan Vierkant, John Anderson

Wrentham: Madelyn Kelley, Jacob Kelly, Lauren Pike, Maria Ferreira

Plainville: Shaelyn Moore, Timmy Nault Jr., Andrew Brown, Paige Horgan

Foxboro: Christina Germino, Nikki Bubencik, Emma Quartarone, Shannon McDonald, Meghan Murphy, Olivia Simoneau, Shawn Hardiman, Ian McCormack, Morgan Osborne, Jackson Sylvestre, Margaret Pollart

Rehoboth: Jordan Fernandes, Lindsey Moran, Megan Oliveira, Megan Reilly, Aelyn Tougas

Attleboro Falls: Jared Penta