WRENTHAM — King Philip Regional High School has announced the following honor roll for Term 1:
Grade 9
High Honors
Luke Anderson, Rachel Bailer, Keira Barr, Isabel Becker, Benjamin Berry, Jack Berthiaume, Mara Boldy, Ananya Boominathan, Ella Brown, Sarah Brown, Sydney Burch, Shaylee Cahoon, Dean Cardner, Reagan Carmichael, John Chisholm, Trevor Clyde, Gillian Comeau, Grace Cory, Victoria Cosmo, Edward Crisci, Isabelle Crowley, Eliot Davis, Julia DeVasto, Hannah Doherty, Nolan Eck, Sariah Estime, Anthony Fraone, Ashleigh Rose Guenette, Kyle Henry, Meghan Hessler, David Holland, Charlotte Holmes, Abigail Hoyt, Lakshya Jain, Nicholas Kansab, Trinjan Kaur, Brenny Keefe, Maria Kireyev, Hadley Kozola, Isabel LaFond, Camron Lehan-Allen, Thomas Lomuscio, Ryan Mahoney, Cullen McCarthy, Jack McCreedy, Isabella McFarlane, Kylie Menendez, Noah Minkwitz, Andrew Morrison, Anna Li Quinn, Taylor Regan, Braedon Reilly, Brady Ricci, Amelia Richter, Molly Rogoff, Mason Sanford, Beck Sawtelle, Jared Shapiro, Allison Smith, James Soifer, Samarth Sreenath, Meghan Sullivan, Ryan Taylor, Ian Thompson, Blake Tocci, Jake Vanhoesen, Kylie Watson and Emily Zappala.
Honors
Thomas Ahern, Madison Almeida, Dermott Amorim, Rebecca Anderson, Olivia Archambault, Evan Barker, Rachel Barros, Skyler Barry, Ethan Bovaird, William Bowen, Evan Brangiforte, Lilianna Brenneis, Peter Cataldo, Kaelyn Clancy, Madelyn Cleasby, Shayna Comeau, Callie Connolly, Margaret Crisafi, Michael Cummings, Margaret Curran, John Curran, Anna Daniele, Meghan Dowling, Kaylee Dugan, Megan Eldred, Lindsey Field, Benjamin Fifolt, Maeve Finn, Olivia Florindi, Liam Foley, Jackson Frye, Rowan Garvey, Jaime Gorman, Wyatt Graham, Brad Guden, Brianna Haigh, Alden Hardy, Samantha Harkins, Lauren Harper, James Hickey, Lilli Hickey, Joshua Hill, Jackson Hoitt, Kelly Holmes, Marisa Hughes, Mason Jacobs, Keanu Johnson, John Johnston, Marly Kananowicz, Ryan Keller, Ava Kelley, Kyle Kelloway, Ryan King, William Knott, Chloe Kuzmeskas, Heidi Lawrence, Louis LeBlanc, Alyssa Legere, Jamie Levesque, Dillion Lightbody, Gabriella Lombardi, Ava Lutfy, Erin Mahoney, Kristen Makuch, Peter Malagrifa, Elijah Malone, Neelam McGrath, Lily McNulty, Shea Mellman, Warren Mischley, John Molloy, Jack Morgan, Delaney Muldowney, Timothy Mullen, Samuel Naggar, Liam Nolan, Katharine O’Neil, Ryann O’Sullivan, Madison Paschke, Shawn Pierce, Emily Piverger, Zachary Pontes, Oran Rawson, Julia Rioux, Max Robison, Ryan Saenz, Tessa Sarkar, Madison Schoener, Caitlyn Sencaj, Cecilia Sherry, Arshley Simon, Abigail Stierer, Ethan Sullivan, Zunairah Syeda, Caitlin Thompson, Abigail Thoren, Ryan Vieira, Savannah Vigevani, Brady Wendling, Makenzie Whalen and Marley Whitehead.
KING PHILIP REGIONAL HIGH SCHOOL - TERM 1 ACADEMIC HONORS
Grade 10
High Honors
Olivia Andreozzi, William Astorino, Helena Bekele, James Boldy, Benson Bulloch, Kari Calderone, Melissa Canning, Erika Cebrowski, Gavin Croke, Callie Cummings, Aedan Derfler-Murphy, Akachi Ezuma-Ngwu, Luciana Galvez, Charlotte Griffin, Avery Hayes, Liam Hickey, Jackson Hom, Norah Jackson, Richard Jeanetti, Audrey Kelley, Caroline Kenyon, Owen Kiss, Thomas Laight, Grace Lawler, Sydney Marland, Ella McDonnell, Isabel Melanson, Maxwell Miller, Margaret Murphy, Brooke Noonan, Andrew Obara, Shantal Onur, Dilara Onur, Raadhay Patel, Collin Peck, Ella Pisani, Gabrielle Powers, Richard Rand, Charlotte Raymond, Alea Shammas, Kevin Smith, Samantha Sweetman, Molly Tharrett, Ilah Weiblen and Elizabeth White.
Honors
Kyle Abbott, Jared Ali, Olivia Ali, Ava Allen, Aleksia Andoni, Alexander Antinoro, Emerson Baker, Lauren Barriero, William Bermingham, Grace Berry, Allison Boie, Jaclyn Bonner, Troy Breen, Thomas Brewster, Katelyn Buban, Joseph Burke, Leah Burke, Ella Butler, Emily Campbell, Loralei Casper, Lauren Casper, Matthew Crago, Sarah Cullen, Hayden Emery, Camdyn Evans, Ikechi Ezuma-Ngwu, Mairead Foley, Caroline Freese, Miles Gallagher, Ryan Gately, Nathan Gebhard, Alison Gendrolis, Jason Gonatas, Willem Granese, Lainey Grant, Danielle Gresham, Maggie Griffin, Jessica Guidice, Kiera Hagen, Ethan Hancock, Philip Harmon, Aidan Harrington, Kayden Henry, Kelsie Higgins, April Hooper, Noah Ihley, Turag Ikbal, Ava Jobity, Mallory Johnston, Finnuala Keefe, Ryan Kelley, Matthew Kelley, Grant Kinney, Owen Klobucher, William LaPlante, Kristie Leavitt, Amelia Lerner, Elizabeth Lewis, Sean Lucente, John Luskin, Abigael Lyons, Azayla Mack, Owen MacKenzie, Zachary Matta, Jack McKenna, Aidan McLaughlin, Carson Meier, Flannery Miller, Juliet Modena, Abdisalam Mohamed, Michael Murphy, Bridgett Nally, Julia O’Donnell, Olivia O’Neil, Ian O’Neill, Kevin O’Neill, Connor O’Reilly, Spencer Orzell, Kendall Parker, Ava Quinlan, Matthew Rando, Melanie Redlitz, Violet Rizzo, Leah Santoro, Caroline Sawyer, Emily Sawyer, Brendan Sencaj, Christopher Sesay, Samantha Shore, Kayla Simas, Benjamin Simmons, Luke Stehley, Alexander Stock, Danielle Strykowski, Nathan Sylven, Sydney Tardanico, Matthew Thompson, Evan Trujillo, James Vinson, Alexander Viscusi and Julia Zimmerman.
KING PHILIP REGIONAL HIGH SCHOOL - TERM 1 ACADEMIC HONORS
Grade 11
High Honors
Benjamin Abdou, Alexis Andrews, Samantha Asprelli, Kyle Belhumeur, Quinn Belhumeur, Rasya Reddy Bollu, Lily Brown, Gina Brown, Nicholas Canning, Abby Cates, Jonathan Cohen, Andrew Danson, Gianna DeLorenzo, Matthew DiFiore, Alison Donovan, Maya Evans, Arielle Feuer, Daniel Fifolt, Dean Floyd, Laura Gelsomini, Adam Gousie, Lauren Grachuck, Jamie Gudas, Jessica Haehnel, Sarah Harper, Makayla Hickey, Haley Izydorczak, Abigail Jones, Matthew Joy, Hayden Kozola, Olivia LaFond, Shawn Legere, Sarah Lehan-Allen, Colin Lightbody, Andrew Longobardi, Delia Mahoney, Connor Martin, Gavin McCarthy, Kacie McDonald, Finn Meroski, Carson Mitteness, Cassidy Muldowney, Brooke Mullins, Christopher Norgren, Anette Nowakowski, Veronika Nowakowski, Molly O’Brien, Sheela Pandit, Amelia Penny, Katharine Pepper, John Pfeiffer, Molly Piller, Emily Poggi, Abigail Quirke, Evelyn Sanford, Niharika Sen, Margaret Sherwood, Noelle Sitarski, Joel St. Cyr, Mark Tagerman, Gabrielle Tartaglia, Annabelle Thompson, Nathan Vierkant, Samuel Woodward and Taoran Ye.
Honors
Resha Ajoy, Daniel Alexandre, Asherah Alpert, Rachael Anderson, Ryan Andrews, Kendra Barr, Mia Bennett, Kevin Birenbaum, Kip Bishop, Declan Breen, Remy Burch, Nico Calderone, Joshua Canning, Joseph Cannon, Juliana Caravaggio, Olivia Carey, John Carreiro, Kathleen Carver, Daniel Clancy, Grace Clyde, Cate Collins, Della Conlin, Camden Constantine, Madeleine Cron, Andrew Crowley, Sean Crowther, Colleen Crowther, Morgan Cunningham, Christian Dadasis, Jennifer Daniels, Samantha D’Avignon, Lily Denholm, Julia DeWitt, Emily Dowling, Katherine Dowling, Brian Ducie, Flynn Duffy, Devyn Dugan, Jalal Elbatal, Charlotte Fiske, Jonathan Fornash, Isabella Fraone, Christina Gifun, Brendan Goff, Matthew Gough, Stephen Griffin, Mia Hagerty, Zachary Haigh, Cooper Hancock, Kasey Hart, Timothy Hartwell, Lauren Hooper, Paige Horgan, Ashley Hughes, Noah Hurd, Martina Ibrahim, Samir Ihjul, Nolan Jackson, Elizabeth Jacobsen, Callen Jones, Shannon Kearns, Haley Kellner, Caroline Kizik, Andrew LaBerge, Marissa Lamperti, Christopher Leitao, Caroline Lenox, Julia Lespasio, Cooper Lucas, Olivia MacDonald, Daniel Macomber, Colin Mahoney, Michael Matheson, Sean McCarthy, Daniel McCarty, Spencer McCloskey, Caleb McKearney, Meredith Melanson, Elizabeth Molla, Mia Morganelli, Mikayla Murphy, Emma Murphy, Diego Nieto, Daniel Nineve, Zachary Norton, Sophia O’Connor-Colbert, Meaghan O’Rourke, Sydney O’Shea, Markus Paschke, Alexandra Peterson, Luke Pfeiffer, Lily Quagliozzi, Timothy Raisman, Aleeza Rana, Talia Rand, Reid Rhines, Sofia Riedel, Benjamin Riggs, Margo Riley, Connor Sachleben, Suzanne Sanford, Mia Sarnie, Mia Sawtelle, Zackary Schmitz, Emma Sheehan, Grace Sherry, Braeden Sottile, Emma St. Clair, Brooke Stagg, Alexander Stavris, Samantha Taylor, Daniel Tisdale, Sam Tobar-Fawley, Jade Van Vaerenewcyck, Emma Vezina, Leah Vigevani, Nicholas Viscusi, Brendan Weddleton, William Weiblen, Anna Wolloff, Palina Yakimovich, Lindsey Young and Darin Zullo.
KING PHILIP REGIONAL HIGH SCHOOL - TERM 1 ACADEMIC HONORS
Grade 12
High Honors
Caroline Aaron, Cailey Adamos, Jaclyn Anderson, Erick Anderson, Teodor Andoni, Nicolas Basile, Thomas Beck, Geoffrey Bowes, Anna Bradley, Charles Breen, Cole Breen, Emma Brooks, Harry Brown, Jacob Burns, Julianne Butts, Megan Campbell, Ava Cardner, Abigail Carey, Kristina Conlon, Conor Cooke, Erin Cox, Madeline Crowley, Joseph Cullen, Declan Derfler-Murphy, Nicolas Desprez, Katelyn Devellis, Valerie Dickinson, Harper Doherty, Meiju Edgerly, Samuel Evans, Emma Glaser, Katherine Grabner, Anna Granese, Frederick Hessler, Julianna Hoitt, Emily Hom, Courtney Keswick, Will Kinney, Russell Kitsis, Payton LaPointe, Grayden Lawrence, Benjamin LeClair, Alexis Leonard, Kiera Lindmark, Brady Lucas, Brooke Lynch, Molly MacDonald, Charlotte Majer, William Martin, Jane Mattaliano, Avari Maxwell, Ben McDonnell, Allison McNamara, Abigail Meader, Casey Megna, Peyton Mellman, Clell Mick, Addison Molloy, Lucas Morreale, Emma Naggar, Andrew Noke, Liam Noke, Ella Ocepek, Ajae Olsen, Connor O’Neill, Riley Outlaw, Olivia Pacheco, Emma Page, Nicholas Panetta, Caroline Pasquantonio, Lauren Peterson, Andrew Pham, Matthew Plumb, Meaghan Powers, Veronica Redlitz, Joshua Saintilus, Katarina Schneider, Lillian Schworer, Madison Soares, Felicia Sobande, Emily Tang, Charles Tiner, Olivia Titus, Mia Valencia, Madison Varvarigos, Colin Wesley, Jeremy White, Emma Williams, Karly Willson, Elise Wimer, Alyson Wood, Justin Yatsuhashi and Anthony Zappala.
Honors
Patrick Ahern, Jillian Anderson, Olivia Baccari, Rachel Baker, Dylan Barriero, Julia Bartley, Ashlyn Beattie, Allison Beltramini, Paige Berdos, Zackary Blumer, Aidan Boulger, Emily Boutilier, Nicole Brady, Samuel Brady, Jacob Brawley, Camryn Buckley, Richard Bulloch, Lia Burns, Rubi Butler, Liam Campbell, Lillian Carlow, Lilly Casto, Randy Chicoye, Victoria Claypoole, Maiya Cloutier, Emily Cochran, Tyler Connolly, Nicole Coughlan, Nicole Crivello, Grace Crocker, Isabelle Crocker, Sean Cullagh, Elizabeth Curran, Sofia Delvecchio, Olivia Donovan, Connor Douglas, Summer Dow, Alexia Duffey-Riley, Daniel Dumais, Connor Eaton, Karim El Raheb, Brice Ferraiuolo, Jackson Ferraiuolo, Jackson Fletcher, Susannah Foster, Giovanna Fruci, Lauren Fusco, Matias Galvez, Lucas Gill, Madison Giusti, Taryn Greenberg, Alicia Hannah, Jamie Hayes, Mitchell Hayes, Hayden Holster, Ethan Hurwitz, Kira Iantosca, Carter Jacobs, Anastasie Jean-Claude, Tyler Johnson, Jovan Joseph, Paige Kannally, Emily Kearns, Jason Keefe, Tadgh Keller, Emily Kelly , Kaylea Kelly, Caroline Laneiro, David Lawler, Camron Lawrence, Jillian Lemieux, Audrey Leonard, Aidan Leonard, Aidan Lindmark, Nicholas Lutfy, Brenna Maguire, Shayna Mango, Grace Mattaliano, Scott Mattson, Sean McCombs, Riley McGhehey, Celia McSwiney, Kara McWhinnie, Sumayah Mohamed, Jennifer Montville, John Mullen, Clare Murray, Izabella Narvaez, Micah Nelson, Kevin Nix, Abigail Nixon, Sean O’Brien, Ezra Park, Olivia Penny, Kevin Pierro, Ava Pisani, Lily Redfearn, Noah Riedel, Christian Rodriguez, Jacob Ross, Timothy Santoro, John Silveria, Jacob Smith, Evan Stephens, Cameron Stringfellow, Ava Tormey, Gabriela Trujillo, Paige Varvarigos and Derek Whyte.
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