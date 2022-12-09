WRENTHAM — King Philip Regional High School has announced the following honor rolls for Term 1:
Grade 12 – High Honors
Aleksia Andoni, Alexander Antinoro, Lauren Barriero, Helena Bekele, Jordan Brady, Thomas Brewster, Leah Burke, Ella Butler, Kari Calderone, Trinity Calleaux-Bourque, Emily Campbell, Melissa Canning, Lauren Casper, Loralei Casper, Ashley Clemon, Michael Craig, Gavin Croke, Sarah Cullen, Callie Cummings, Anna Curley, Aedan Derfler-Murphy, Camdyn Evans, Hailey Eykel, Akachi Ezuma-Ngwu, Katherine Fisher, Keegan Fletcher, Michaela Flood, Caroline Freese, Ryan Gately, Nathan Gebhard, Jason Gonatas, Danielle Gresham, Charlotte Griffin, Aidan Harrington, Avery Hayes, Jackson Hom, April Hooper, Ikbal Turag, Norah Jackson, Richard Jeanetti, Ava Jobity, Finnuala Keefe, Audrey Kelley, Matthew Kelley, Ryan Kelley, Caroline Kenyon, William LaPlante, Nicholas Luna, Owen MacKenzie, Sydney Marland, Zachary Matta, Ella McDonnell, Jack McKenna, Flannery Miller, Maxwell Miller, Juliet Modena, Brooke Noonan, Andrew Obara, Ian O’Neill, Dilara Onur, Shantal Onur, Connor O’Reilly, Raadhay Patel, Declan Pepper, Ella Pisani, Kathryn Quinn, Charlotte Raymond, Melanie Redlitz, Cecilia Saliba, Alea Shammas, Samantha Shore, Kayla Simas, Kevin Smith, Samantha Sweetman, Nathan Sylven and James Vinson.
Grade 11 – High Honors
Madison Almeida, Rachel Bailer, Daniel Bertoldi, Mara Boldy, Ananya Boominathan, Sarah Brown, Sydney Burch, Shaylee Cahoon, Dean Cardner, John Chisholm, Victoria Cosmo, Isabelle Crowley, Anna Daniele, Luke Danson, Hannah Doherty, Nolan Eck, Ashleigh Rose Guenette, Meghan Hessler, Charlotte Holmes, Abigail Hoyt, Chadi Isreb, Lakshya Jain, Nicholas Kansab, Trinjan Kaur, Ryan Keller, Thomas Lomuscio, Ryan Mahoney, Parker Malagrifa, Jack McCreedy, Isabella McFarlane, Noah Minkwitz, Warren Mischley, Andrew Morrison, Oran Rawson, Braedon Reilly, Brady Ricci, Ryan Saenz, Mason Sanford, Tessa Sarkar, Beck Sawtelle, Allison Smith, James Soifer, Samarth Sreenath, Zunairah Syeda, Ryan Taylor, Ian Thompson, Vitoria Tristao, Jake Van Hoesen and Kylie Watson.
Grade 10 – High Honors
Aidan Alvezi, Madison Asprelli, Kendra Barrett, Megan Boie, Keegan Burns, Allison Cecere, Brady Collins, Lily DePippo, Keira Evans, Sophia Evans, Hadi Faraj, Christopher Federico, Samantha Feuer, Drew Herlin, Gavin Hickey, Lillian James, Sarah Joy, Cheyanne Kelley, Noah Lerner, Addison Lewis, Nicholas Mandel, Rhianna Mason, Aidan McCarthy, Makenzie McDevitt, Aidan McDonagh, Claire Newcom, Caitlin O’Brien, Erin O’Donnell, Cole Pacheco, Sophie Peck, Allyson Pochay, Anna Poggi, Maja Straszynska, Margaret Sweeney, Anna Vinson and Lucy Weineck
Grade 9 – High Honors
Jaydon Ajoy, Nakshatra Arun, Luke Bailer, Justin Basile, Lucy Beaupre, Jillian Berry, Erin Berthiaume, Sonny Bianculli, Colin Brady, Ryan Brown, David Brutus, Jacoby Cady, Allie Carew, Aidan Carone, Mandy Chen, Allison Cleasby, Isabella Coliflores, Nathan Crisci, Matthew Crotty, Alexandra D’Amadio, Chase Davit, Teaghan Derfler-Murphy, Kaitlynn Dorcil, Leah Flynn, Nora Garland, Faith Garvey, Sophia Giancioppo, Alexandria Gill, Lauren Griffin, Jack Haltom, Lusia Harmon, Noam Hasson, Phoebe Jones, Miller Kananowicz, Jinan Khannouchi, Cecelia Kilroy, Abigail Lefebvre, Grace Lehan-Allen, Ella Lussier, Audrey Lutfy, Kelsey Lynch, Ava Magnussen, Lauren Majer, Gregory Manley, Ethan Martin, Griffin McCreedy, Sara McKenna, Molly Milici, Cecelia Mullen, Lauren Obara, Kaitlyn O’Hara, Asher Poynot, JoHanna Ragan, Danielle Redlitz, Ayla Ricci, Logan Riley, Joshua Schmid, Brenton Schneider, Dylan Sestito, Aiden Shaughnessy, Matthew Shore, Rivya Shrivastava, Jason, Silva, Sophia Small, Pranav Srinivasan, Christopher Stock, Samantha Torricelli, Jett Tucker and Ella Wehmeyer.
Grade 12 – Honors
Jared Ali, Olivia Ali, Ava Allen, Olivia Andreozzi, William Astorino, Emerson Baker, Hailey Beane, Kassia Beck, Juan Bedoya, Adam Benredda, William Bermingham, Grace Berry, Matthew Bixby, Sean Bodensiek, Allison Boie, James Boldy, Jaclyn Bonner, Lauren Brady, Troy Breen, Katelyn Buban, Andre Bubluski, Benson Bulloch, Robert Casper, Erika Cebrowski, Alexandria Cloutier, Sydney Cloutier, Ja-Kai Correio, Matthew Crago, Rachel DeFlaminis, Adriana Disla, Jacquelyn DuBois, Lilly Dubovsky, Joshua Dwinell, Hayden Emery, Ikechi Ezuma-Ngwu, Miles Gallagher, Luciana Galvez, Catharine Gebhard, Alison Gendrolis, Meredith Giesler, Willem Granese, Maggie Griffin, Katrina Groom, Jessica Guidice, Hope Hamilton, Ethan Hancock, Philip Harmon, Kathryn Hazel, Liam Hickey, Paxton Hubert, Ryan Hurwitz, Nicala Iantosca, Noah Ihley, Ahunna James, Mallory Johnston, Grant Kinney, Owen Kiss, Lauren Klein, Owen Klobucher, Thomas Laight, Ava Lanza, Julia Lanza, Grace Lawler, Anthony Lawson, Amelia Lerner, Elizabeth Lewis, Precious Gabrielle Llaga, Alexander Luna, John Luskin, Abigael Lyons, Caitlin MacKay, Marcello Madrazo, Thomas Martorano, Jake Mazur, Ryan McGill, Aidan McLaughlin, Thomas Meader, Carson Meier, Connor Mello, Abdisalam Mohamed, Margaret Murphy, Bridgett Nally, Luke Nixon, Aidan O’Neill, Kevin O’Neill, Spencer Orzell, Collin Peck, Haven Pelaggi, Gerald Pendergast, Victoria Petrillo, Meredith Pfeiffer, Laina Pizzi, Eva Potts, Katarina Precobb, Ava Quinlan, Matthew Rando, Violet Rizzo, Nathan Rochon, Gabriella Rodriquez, Caroline Sawyer, Emily Sawyer, Brendan Sencaj, Andrew Seropian, Christopher Sesay, Benjamin Simmons, Vivian Squitieri, Luke Stehley, Alexander Stock, Sydney Tardanico, Molly Tharrett, Matthew Thompson, Evan Trujillo, Alexander Viscusi, Gregory Walker, Libby Walsh, Bejamin Watson, Isabelle Watson, Ilah Weiblen, Elizabeth White and Dylan Woods.
Grade 11 – Honors
Leah Abrams, Brady Anderson, Luke Anderson, Rebecca Anderson, Keira Barr, Skyler Barry, Isabel Becker, Benjamin Berry, Jack Berthiaume, Rowan Boulger, Cherish Bourne, Lilianna Brenneis, Ari Butler, Peter Cataldo, Colby Cloutier, Trevor Clyde, Gillian Comeau, Callie Connolly, Grace Cory, Margaret Crisafi, Edward Crisci, Eliot Davis, Julia DeVasto, John Dowling, Meghan Dowling, Kaylee Dugan, Samantha Eaton, Sariah Estime, Vincent Faria, Emilia Faust, Lindsey Field, Maeve Finn, Liam Foley, Anthony Fraone, Jackson Frye, Nathaniel Garstka, Samantha Harkins, Lauren Harper, Lilli Hickey, Joshua Hill, Jackson Hoitt, David Holland, Kelly Holmes, Kunsheng Huang, Marisa Hughes, Sabrina Ivins, David Izzo, Mason Jacobs, Nathan Johnson, Marly Kananowicz, Ava Kelley, Kyle Kelloway, Gianna Kelly, Cameron Kizik, William Knott, Hadley Kozola, Isabel Lafond, Heidi Lawrence, Alyssa Legere, Camron Lehan-Allen, Caden Leonard, Jamie Levesque, Olivia Luiz, Ava Lutfy, Henry Lynch, Erin Mahoney, Caroline Makuch, Leo Manning, Hadley Mattson, Cullen McCarthy, Neelam McGrath, Ilyas McKenna, Nicholas McNeil, Lily McNulty, Emily Melanson, Shea Mellman, Kylie Menendez, Willam Menice, Avelia Miller, Delaney Muldowney, Timothy Mullen, Samuel Naggar, Liam Nolan, Katharine O’Neil, Ryann O’Sullivan, Madison Paschke, Emily Piverger, Zachary Pontes, Stephen Quartarone, Anna-Li Quinn, Mary Quinn, Luke Reagan, Taylor Regan, Amelia Richter, Ava Rietz, Julia Rioux, Sawyer Rock, Molly Rogoff, Ryley Ryan, Madison Schoener, Merla Schulze, Caitlyn Sencaj, Jared Shapiro, Andrew Sherry, Cameron Smith, Abigail Stierer, Luke Sullivan, Meghan Sullivan, Caitlyn Thompson, Abigail Thoren, Blake Tocci, John Truitt, Travis Unterweger, Savannah Vigevani, Stephen Viola, Rylie Wesley, Cole Yadisernia and Emily Zappala.
Grade 10 – Honors
William Abbate, Jolie Arce, Aiden Astorino, Fiona Bailey, Paige Ballantyne, Varsha Baskar, Alex Bering, Caroline Blakesley, Mellysa Botelho Godoi, Lily Brideau, Megan Burke, Dante Calderone, Austin Cannon, Jayden Carreiro, Neela Caruso, Mikayla Coffin, Julia Cohn, Sophia Collins, Mary Conniff, Tristan Cornell, Lucas Crivello, Kaitlyn Cullen, Jaelyn Dang, Masen DePasquale, Kyle Dickinson, Ava Doggett, Edward Dolan, Ashrith Epuri, Ryan Evans, Jackson Fornash, Nolan Franz, Jillian Giesler, Ian Gill, Kevin Gillis, Sarah Glaser, Veda Gogineni, Allison Graham, Nicholas Grover, Guilhermina Guimaraes, Camryn Hagerty, August Hamilton, Jessica Hansen, Sarah Hayes, Sarah Hedberg, Emily Heslin, Madeline Hill, Isabella Hix, Alexandra Hogan, Jordan Host, Samantha Hughey, Nicole Ibrahim, Jack Jamgochian, Cormac Janssen, Davonte Johnson, Austin Kanabay, Landon Keays, Thomas Kilroy, Sierra King, Ciara Kissell, Arjun Kollu, Shelby Konosky, Ryan Labell, Alexandra LaBerge, Brady Laferriere, Andrew Laplante, Morgan LeBlanc, Nadine Liousfi, Isabella Lolos, Danielle Lomuscio, Victoria Luna, Abigail MacDonald, Mary MacEachen, Giovanni Madrazo, Lily Magnussen, Olivia Marchette, Grace McGourthy, Emma Meier, Halle Miller, Gavin Moore, Charles Morris, Aarshe Murli, Emme Norgren, Sayan Panda, Sydney Paquette, Kaitlyn Parish, Andew Paulhus, Alexandria Pauline, Nathaniel Pennini, Jacson Perchard, Olivia Petrillo, Siniah Pierre-Louis, Avery Reda, Haleigh Ricci, Ava Sansoucy, Hayden Schmitz, Bridget Scott, Lily Sedam, Vasant Sekula, Harshita Singh, Sophia St. Clair, Gavin Steidel, Patrick Sullivan, Isabelle Taylor, Sydney Thoren, Owen Troutman, Nealabh Weake, Loden Wells, Fadel Wilayeh and Denzyl Wilson.
Grade 9 – Honors
Evgenia Adamos, Evan Allen, Srithika Amirineni, Dylan Anderson, Annabelle Andre, Amber Astin, Ryan Barker, Ella Beatty, Violet Berthiaume, Emily Billington, Felicia Bishop, Jacob Booth, Louise Bourque, Rory Bresson, Ethan Buban, Ryan Burns, Paul Byrne, Rose Campbell, Henry Campbell, Olivia Cannella, Jay Capriotti, William Castro, Kaitlyn Ceurvels, Lex Chatham, Sean Clancy, Brycen Cloutier, Benjamin Cochran, Joshua Cochran, Kieran Coen, Finn Cummingham, Andre Cunningham, Alexandra Curry, Gregory D’Aiello, Dylan Daley, Sean Daley, Kyle Danson, Chloe Davis, Christopher DelVecchio, Aidan DeVasto, Leo Dowling, Ariana Dubovsky, Shayne Dugan, Marcus Florindi, Adam Francis, Thomas Frazier, Zachary Gebhard, Michael Gendrolis, Bayley Graham, Ryan Greenwood, Jack Gresham, Leah Hayes, Brady Herlin, Kyle Higgins, Brian Hitchen, Courtney Holland, Emma Honeycutt, Cristiana Hutchinson, Audrina Jaber, Lily Jacobson, Rayhan Kanaabi, Madison Keough, Liam King, Cole Kotkowski, Caitlin LaPlante, Halle LeBlanc, Katherine LeBlanc, Thomas LeBlanc, Nicholas Longobardi, Peter Lopes, Ryan Love, Zoe Lovell, Jayson Lussier, Damon MacKinnon, Matthew Marrone, Lydia Maxwell, Logan McCormick, Mya McCormick, Brendan McDonald, Brodie McDonald, Connor McDonald, James McDonough, Catherine McFarlane, Katherine McGann, Christopher McGarry, Mara McGowan, Liam McGrath, James McKenna, Ella McManus, Annemarie Menice, Greta Mischley, Sophia Mohamed, Matthew Monti, David Morrison, Thomas Moss, Anthony Murphy, Taylor Najarian, Thomas Nerney, Kendall Noonan, Reilly O’Brien, Gavin O’Brien, Mackenzie O’Connell, Camryn O’Shea, Emma Panepinto, Jessica Persky, Alden Pfeiffer, Johnny Prater, Ava Putney, Evan Regan, Alexander Rioux, Eve Rose, Claudia Rufo, Youssef Saad, Lily Santiago, Charles Santoro, Michael Saraf, Jacob Schmier, Caleigh Shore, Ryan Simas, Liam Simone, Emily Sower, Dylan Spak, Ian Staples, Elizabeth Theberge, Kate Thomas, Mason Thompson, Nora Tobichuk, Liliana Tranquillino, Marissa Walker, Tyler Walker, McCoy Walsh, Killian Ward, Brennan Waugh, Alexander Weinburg, Malke Werdann, Ashleigh Whitbread, Isabella Wiggin and Camrin Xavier.