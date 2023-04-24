WRENTHAM — King Philip Regional High School has announced the following honor rolls for Term 2:
Grade 12 – High Honors
Ava Allen, Aleksia Andoni, Helena Bekele, Jordan Brady, Troy Breen, Benson Bulloch, Leah Burke, Kari Calderone, Emily Campbell, Melissa Canning, Matthew Crago, Gavin Croke, Sarah Cullen, Callie Cummings, Anna Curley, Aedan Derfler-Murphy, Akachi Ezuma-Ngwu, Katherine Fisher, Ryan Gately, Catherine Gebhard, Nathan Gebhard, Jason Gonatas, Willem Granese, Charlotte Griffin, Avery Hayes, Kelsie Higgins, Noah Ihley, Ikbal Turag, Ava Jobity, Finnuala Keefe, Audrey Kelley, Matthew Kelley, Ryan Kelley, Caroline Kenyon, Lauren Klein, Owen MacKenzie, Sydney Marland, Zachary Matta, Ella McDonnell, Flannery Miller, Maxwell Miller, Ian O’Neill, Kevin O’Neill, Andrew Obara, Dilara Onur, Shantal Onur, Raadhay Patel, Ella Pisani, Kathryn Quinn, Matthew Rando, Charlotte Raymond, Melanie Redlitz, Alea Shammas, Samantha Shore, Kayla Simas, Kevin Smith, Samantha Sweetman, Molly Tharrett, James Vinson and Elizabeth White.
Grade 11 – High Honors
Madison Almeida, Luke Anderson, Rachel Bailer, Keira Barr, Isabel Becker, Daniel Bertoldi, Mara Boldy, Ananya Boominathan, Lilianna Brenneis, Sydney Burch, Shaylee Cahoon, Dean Cardner, John Chisholm, Trevor Clyde, Edward Crisci, Isabelle Crowley, Anna Daniele, Nolan Eck, Vincent Faria, Ashleigh Rose Guenette, Samantha Harkins, Meghan Hessler, Jackson Hoitt, Abigail Hoyt, Lakshya Jain, Ella Jobin, Marly Kananowicz, Nicholas Kansab, Isabel Lafond, Caden Leonard, Ryan Mahoney, Isabella McFarlane, Noah Minkwitz, Oran Rawson, Braedon Reilly, Brady Ricci, Julia Rioux, Ryan Saenz, Mason Sanford, Beck Sawtelle, Madison Schoener, Allison Smith, James Soifer, Samarth Sreenath, Abigail Stierer, Meghan Sullivan, Zunairah Syeda, Ryan Taylor, Ian Thompson and Vitoria Tristao.
Grade 10 – High Honors
Fiona Bailey, Varsha Baskar, Megan Boie, Lily Brideau, Dante Calderone, Allison Cecere, Brady Collins, Keira Evans, Sophia Evans, Hadi Faraj, Christopher Federico, Samantha Feuer, Gavin Hickey, Madeline Hill, Lillian James, Cormac Janssen, Sarah Joy, Arjun Kollu, Morgan LeBlanc, Noah Lerner, Addison Lewis, Victoria Luna, Nicholas Mandel, Rhianna Mason, Aidan McCarthy, Makenzie McDevitt, Aidan McDonagh, Claire Newcom, Erin O’Donnell, Cole Pacheco, Sophie Peck, Allyson Pochay, Anna Poggi, Margaret Sweeney and Anna Vinson.
Grade 9 – High Honors
Jaydon Ajoy, Nakshatra Arun, Justin Basile, Lucy Beaupre, Jillian Berry, Erin Berthiaume, Sonny Bianculli, David Brutus, Jacoby Cady, Lex Chatham, Mandy Chen, Allison Cleasby, Isabella Coliflores, Matthew Crotty, Kyle Danson, Teaghan Derfler-Murphy, Nora Garland, Faith Garvey, Alexandria Gill, Lauren Griffin, Lusia Harmon, Noam Hasson, Jinan Khannouchi, Grace Lehan-Allen, Ryan Love, Ella Lussier, Audrey Lutfy, Kelsey Lynch, Ava Magnussen, Mya McCormick, Griffin McCreedy, Molly Milici, Lauren Obara, Aarush Patlola, Damaris Perera, Asher Poynot, JoHanna Ragan, Danielle Redlitz, Joshua Schmid, Brenton Schneider, Dylan Sestito, Aiden Shaughnessy, Rivya Shrivastava, Jason, Silva, Pranav Srinivasan, Christopher Stock, Samantha Torricelli, Jett Tucker and Ella Wehmeyer.
Grade 12 – Honors
Jared Ali, Olivia Andreozzi, Alexander Antinoro, William Astorino, Emerson Baker, Lauren Barriero, Hailey Beane, Adam Benredda, William Bermingham, Grace Berry, Sean Bodensiek, Allison Boie, James Boldy, Jaclyn Bonner, Thomas Brewster, Haley Bright, Andre Bubluski, Carlie Burns, Ella Butler, Trinity Calleaux-Bourque, Lauren Casper, Loralei Casper, Erika Cebrowski, Alexandria Cloutier, Sydney Cloutier, Michael Craig, Flannery Dalton, Rachel DeFlaminis, Adriana Disla, Jacquelyn DuBois, Lilly Dubovsky, Hayden Emery, Camdyn Evans, Hailey Eykel, Ikechi Ezuma-Ngwu, Keagan Fletcher, Mairead Foley, Caroline Freese, Miles Gallagher, Luciana Galvez, Alison Gendrolis, Danielle Gresham, Maggie Griffin, Jessica Guidice, Kiera Hagen, Bastion Hamilton, Aidan Harrington, Liam Hickey, Jackston Hom, Nicala Iantosca, Norah Jackson, Ahunna James, Richard Jeanetti, Mallory Johnston, Grant Kinney, Thomas Laight, Ava Lanza, William Laplante, Grace Lawler, Anthony Lawson, Amelia Lerner, Elizabeth Lewis, Precious Gabrielle Llaga, Alexander Luna, Nicholas Luna, Abigael Lyons, Caitlin MacKay, Jake Mazur, Ryan McGill, Carson Meier, Juliet Modena, Abdisalam Mohamed, Margaret Murphy, Bridgett Nally, Brooke Noonan, Julia O’Donnell, Olivia O’Neil, Collin Peck, Declan Pepper, Meredith Pfeiffer, Laina Pizzi, Eva Potts, Katarina Precobb, Richard Rand, Haylie Reynolds, Nathan Rochon, Gabriella Rodriquez, Caroline Sawyer, Emily Sawyer, Brendan Sencaj, Christopher Sesay, Samantha Simeone, Alexander Stock, Danielle Strykowski, Emma Sullivan, Nathan Sylven, Sydney Tardanico, Ava Teague, Matthew Thompson, Alexander Viscusi, Libby Walsh, Benjamin Watson, Isabelle Watson, Ilah Weiblen and Julia Zimmerman.
Grade 11 – Honors
Leah Abrams, Dermott Amorim, Brady Anderson, Lindsey Andrews, Joseph Antonellis, Samantha Baker, Malak Baloot, Evan Barker, Rachel Barros, Skyler Barry, Jordan Bennett, Jack Berthiaume, Rowan Boulger, Sarah Brown, Taylor Burns, Ari Butler, Peter Cataldo, Kaelyn Clancy, Gillian Comeau, Callie Connolly, David Constantine, Grace Cory, Victoria Cosmo, Margaret Crisafi, Michael Cummings, Luke Danson, Eliot Davis, Hannah Doherty, Tyler Douglas, John Dowling, Meghan Dowling, Emilia Faust, Liam Foley, Anthony Fraone, Jackson Frye, Nathaniel Garstka, Luca Giardini, Kaitlyn Goff, Lauren Harper, Lilli Hickey, Joshua Hill, David Holland, Charlotte Holmes, Hannah Holster, Kunsheng Huang, Chadi Isreb, Mason Jacobs, Nathan Johnson, Keanu Johnson, Trinjan Kaur, Ryan Keller, Ava Kelley, Kyle Kelloway, Richard Kent, Bridget King, Ryan King, William Knott, Hadley Kozola, Alyssa Legere, Jamie Levesque, Thomas Lomuscio, Selowa Lotfi, Ava Lutfy, Erin Mahoney, Caroline Makuch, Kristen Makuch, Parker Malagrifa, Leo Manning, Hadley Mattson, Cullen McCarthy, Jack McCreedy, Nicole McDonald, Eilish McGowan, Neelam McGrath, Ilyas McKenna, Lily McNulty, Shea Mellman, Kylie Menendez, Warren Mischley, John Molloy, Andrew Morrison, Delaney Muldowney, Timothy Mullen, Samuel Naggar, Kyle Natan, Liam Nolan, Jared O’Connell, Katharine O’Neil, Ryann O’Sullivan, Madison Paschke, Emily Piverger, Zachary Pontes, Stephen Quartarone, Anna-Li Quinn, Mary Quinn, Taylor Regan, Amelia Richter, Ava Rietz, Max Robison, Molly Rogoff, Ryley Ryan, Tessa Sarkar, Caitlyn Sencaj, Andrew Sherry, Arshley Simon, Cameron Smith, Sydney Smith, Luke Sullivan, Bridget Swezey, Caitlyn Thompson, Blake Tocci, Jake Van Hoesen, Ryan Viera, Savannah Vigevani, Stephen Viola, Kylie Watson, Rylie Wesley, Jordyn Woloski and Emily Zappala.
Grade 10 – Honors
Aiden Alvezi, Samantha Arsenault, Madison Asprelli, Aiden Astorino, Paige Ballantyne, Kendra Barrett, Pranav Baskar, Alex Bering, Mellysa Botelho Godoi, Megan Burke, Keegan Burns, Austin Cannon, Jayden Carreiro, Neela Caruso, Mikayla Coffin, Julia Cohn, Ryan Collier, Tristan Cornell, Joseph Craff, Lucas Crivello, Kaitlyn Cullen, Jaelyn Dang, Lily DePippo, Ashrith Epuri, Snigdha Epuri, Ryan Evans, Jackson Fornash, Nicholas Gallagher, Thomas Gately, Ian Gill, Kevin Gillis, Sarah Glaser, Veda Gogineni, Nicholas Grover, Guilhermina Guimaraes, Luke Gunning, August Hamilton, Jessica Hansen, Noah Harrison, Sarah Hedberg, Drew Herlin, Isabella Hix, Alexandra Hogan, Samantha Hughey, Nicole Ibrahim, Jack Jamgochian, Natalie Jones, Neva Keighley, Cheyanne Kelley, Jordan Khuc, Thomas Kilroy, Sierra King, Shelby Konosky, Ryan Labell, Alexandra LaBerge, Kate LaPlaca, Andrew Laplante, Danielle Lomuscio, Abigail MacDonald, Mary MacEachen, Giovanni Madrazo, Olivia Marchette, Grace McGourthy, Emma Meier, Halle Miller, Gavin Moore, Brianne Mui, Brandon Nicastro, Colin Nolan, Emme Norgren, Caitlin O’Brien, Sayan Panda, Alexandria Pauline, Nathaniel Pennini, Jacson Perchard, Avery Reda, Haleigh Ricci, Ava Sansoucy, Kiera Schey, Hayden Schmitz, Bridget Scott, Sophia St. Clair, Gavin Steidel, Maja Straszynska, Mason Sullivan, Henry Tatis, Isabelle Taylor, Sydney Thoren, Owen Troutman, Nealabh Weake, Lucy Weineck and Fadel Wilayeh.
Grade 9 – Honors
Evgenia Adamos, Srithika Amirineni, Annabelle Andre, Amber Astin, Luke Bailer, Ryan Barker, Ella Beatty, Violet Berthiaume, Colin Brady, Rory Bresson, Ryan Brown, Ethan Buban, Ryan Burns, Paul Byrne, Henry Campbell, Olivia Cannella, Allie Carew, Aidan Carone, William Castro, Kaitlyn Ceurvels, Ash Chapin, Brycen Cloutier, Benjamin Cochran, Joshua Cochran, Nathan Crisci, Alexandra Cullen, Andrea Cunningham, Finn Cunningham, Gregory D’Aiello, Alexandra D’Amadio, Sean Daley, Christopher DelVecchio, Kaitlynn Dorcil, Riley DoRosario, Leo Dowling, Ariana Dubovsky, Shayne Dugan, Tatum Finnegan, Leah Flynn, Adam Francis, Zachary Gebhard, Madelyn Ghostlaw, Sophia Giancioppo, Bayley Graham, Ryan Greenwood, Jack Haltom, Leah Hayes, Kyle Higgins, Brian Hitchen, Courtney Holland, Emma Honeycutt, Lily Jacobson, Phoebe Jones, Keith Joseph, Madison Keough, Cecelia Kilroy, Liam King, Caitlin LaPlante, Halle LeBlanc, Katherine LeBlanc, Thomas LeBlanc, Abigail Lefebvre, Lauren Majer, Gregory Manley, Matthew Marrone, Ethan Martin, Thomas McDonagh, Brendan McDonald, Brodie McDonald, Connor McDonald, James McDonough, Catherine McFarlane, Katherine McGann, Christopher McGarry, Mara McGowan, Liam McGrath, Sara McKenna, Ella McManus, Andrew McNeil, Celia Mick, Sophia Mohamed, Matthew Monti, David Morrison, Cecelia Mullen, Taylor Najarian, Thomas Nerney, Kendall Noonan, Kaitlyn O’Hara, Emma Panepinto, Alden Pfeiffer, Cole Pitman, Johnny Prater, Ayla Ricci, Logan Riley, Claudia Rufo, Youssef Saad, Lily Santiago, Michael Saraf, Jacob Schmier, Natalie Seropian, Caleigh Shore, Matthew Shore, Liam Simone, Sophia Small, Emily Sower, Dylan Spak, Claire Stanfield, Julia Sullivan, Elizabeth Theberge, Kate Thomas, Mason Thompson, Liliana Tranquillino, Marissa Walker, McCoy Walsh, Brennan Waugh and Isabella Wiggin.