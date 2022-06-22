WRENTHAM — King Philip Regional High School has announced the following honor rolls for Term 3:
Grade 12 – High Honors
Taylor Adams, Samantha Asprelli, Quinn Belhumeur, Gina Brown, Remy Burch, Kelly Clement, Wilder Dalton, Matthew DiFiore, Adriana Esquilin Nieves, Arielle Feuer, Daniel Fifolt, Jonathan Fornash, Adam Gousie, Lauren Grachuk, Jamie Gudas, Cooper Hancock, Kasey Hart, Lauren Hooper, Emily Johnson, Abigail Jones, Callen Jones, Matthew Joy, Caroline Kizik, Hayden Kozola, Olivia LaFond, Shawn Legere, Julia Lespasio, Andrew Longobardi, Paige Marshall, Connor Martin, Kacie McDonald, Caleb McKearney, Finn Meroski, Carson Mitteness, Anette Nowakowski, Veronika Nowakowski, Molly O’Brien, Sydney O’Shea, Sheela Pandit, Katharine Pepper, Molly Piller, Lily Quagliozzi, Samantha Quillen, Colin Quinn, Abigail Quirke, Evelyn Sanford, Huter Sedam, Niharika Sen, Margaret Sherwood, Zachary Sorel, Joel St. Cyr, Daniel Tisdale, Nathan Vierkant, Anna Wolloff, and Taoran Ye.
Grade 11 – High Honors
Benson Bulloch, Trinity Calleaux-Bourque, Melissa Canning, Gavin Croke, Flannery Dalton, Aedan Derfler-Murphy, Nathan Gebhard, Avery Hayes, Liam Hickey, Noah Ihley, Turag Ikbal, Norah Jackson, Mallory Johnston, Ryan Kelley, Thomas Laight, Amelia Lerner, Ella McDonnell, Carson Meier, Maxwell Miller, Ian O’Neill, Raadhay Patel, Charlotte Raymond, Nathan Rochon, Alea Shammas, Samantha Sweetman, Libby Walsh, and Ilah Weiblen.
Grade 10 – High Honors
Madison Almeida, Luke Anderson, Rachel Bailer, Mara Boldy, Ananya Boominathan, Ella Brown, Sydney Burch, Shaylee Cahoon, Dean Cardner, John Chisholm, Trevor Clyde, Isabelle Crowley, Anna Daniele, Eliot Davis, Hannah Doherty, Liam Foley, Meghan Hessler, Charlotte Holmes, Lakshya Jain, Hadley Kozola, Thomas Lomuscio, Ryan Mahoney, Isabella McFarlane, Shea Mellman, Andrew Morrison, Delaney Muldowney, Anna Li Quinn, Oran Rawson, Taylor Regan, Braedon Reilly, Julia Rioux, Molly Rogoff, Ryan Saenz, Beck Sawtelle, Allison Smith, James Soifer, Samarth Sreenath, Abigail Stierer, Ryan Taylor, Ian Thompson, Serena Vierkant, Kylie Watson, and Rylie Wesley.
Grade 9 – High Honors
Madison Asprelli, Kendra Barrett, Varsha Baskar, Megan Boie, Lily Brideau, Allison Cecere, Brady Collins, Mary Conniff, Lucas Crivello, Ashrith Epuri, Keira Evans, Sophia Evans, Samantha Feuer, Sarah Glaser, Gavin Hickey, Madeline Hill, Nicole Ibrahim, Lillian James, Sarah Joy, Sierra King, Arjun Kollu, Shelby Konosky, Alexandra LaBerge, Kate LaPlaca, Noah Lerner, Danielle Lomuscio, Mary MacEachen, Rhianna Mason, Aidan McCarthy, Aidan McDonagh, Meghan McDonnell, Halle Miller, Claire Newcom, Caitlin O’Brien, Cole Pacheco, Sydney Paquette, Alexandria Pauline, Allyson Pochay, Anna Poggi, Avery Reda, Margaret Sweeney, and Lucy Weineck.
Grade 12 – Honors
Benjamin Abdou, Rachael Anderson, Alexis Andrews, Ryan Andrews, Olivia Bailey, Kyle Belhumeur, Mia Bennett, Kip Bishop, Rasya Reddy Bollu, Declan Breen, Lily Brown, Nico Calderone, Olivia Camire, John Campbell, Nicholas Canning, Kathleen Carver, Ella Castellon, Abby Cates, Jonathan Cohen, Cate Collins, Madeleine Cron, Andrew Crowley, Morgan Cunningham, Jared Curran, Christian Dadasis, Jennifer Daniels, Joshua Day, Julia DeWitt, Katherine Dowling, Devyn Dugan, Michael Earls, Jr., Jalal Elbatal, Rabih Elmassih, Maya Evans, Charlotte Fiske, Laura Gelsomini, Brendan Goff, Matthew Gough, Stephen Griffin, Sarah Harper, Timothy Hartwell, Ian Hill, Paige Horgan, Ashley Hughes, Noah Hurd, Samir Ihjul, Nolan Jackson, Elizabeth Jacobson, Brady Jannell, Abigail Jaworski, Shannon Kearns, Haley Kellner, Andrew LaBerge, Marissa Lamperti, Sarah Lehan-Allen, Christopher Leitao, Colin Lightbody, Olivia MacDonald, Daniel Macomber, Delia Mahoney, Gavin McCarthy, Sean McCarthy, Kevin McCasland, Emma Murphy, Mikayla Murphy, Garrett Newhall, Diego Nieto, Christopher Norgren, Morgan Norrman, Zachary Norton, Sophia O’Connor-Colbert, Joseph O’Rourke, Meaghan O’Rourke, Markus Paschke, Amelia Penny, Alexandra Peterson, John Pfeiffer, Emily Poggi, Keryn Quartarone, Reid Rhines, Suzanne Sanford, Oscar Schonbrod-Carmena, Nichoas Sekulski, Emma Sheehan, Grace Sherry, Brooke Stagg, Alexander Stavris, Gabrielle Tartaglia, Samantha Taylor, Annabelle Thompson, Sam Tobar-Fawley, Luke Tocci, Jade Van Vaerenewyck, Kurt Warnick, Samuel Woodward, and Darin Zullo.
Grade 11 – Honors
Aleksia Andoni, Alexander Antinoro, William Astornio, Emerson Baker, Peyton Barrett, Lauren Barriero, Helena Bekele, Adam Benredda, William Bermingham, Sean Bodensiek, Allison Boie, James Boldy, Jaclyn Bonner, Katelyn Buban, Andre Bubluski, Joseph Burke, Carlie Burns, Kari Calderone, Lauren Casper, Loralei Casper, Erika Cebrowski, Sydney Cloutier, Matthew Crago, Sarah Cullen, Callie Cummings, Jacquelyn DuBois, Camdyn Evans, Keagan Fletcher, Mairead Foley, Caroline Freese, Miles Gallagher, Luciana Galvez, Ryan Gately, Catharine Gebhard, Alison Gendrolis, Jason Gonatas, Willem Granese, Danielle Gresham, Charlotte Griffin, Katrina Groom, Jessica Guidice, Hope Hamilton, Kelsie Higgins, Jackson Hom, Ava Jobity, Finnuala Keefe, Audrey Kelley, Matthew Kelley, Owen Kiss, Owen Klobucher, Justin Kosh, William Laplante, Abigael Lyons, Caitlin MacKay, Marcello Madrazo, Sydney Marland, Zachary Matta, Jake Mazur, Ryan McGill, Aidan McLaughlin, Thomas Meader, Flannery Miller, Juliet Modena, Abdisalam Mohamed, Margaret Murphy, Bridgett Nally, Brooke Noonan, Andrew Obara, Julia O’Donnell, Olivia O’Neil, Kevin O’Neill, Dilara Onur, Connor O’Reilly, Kendall Parker, Gerald Pendergast, Ella Pisani, Laina Pizzi, Kathryn Quinn, Richard Rand, Matthew Rando, Priya Riar, Cecilia Saliba, Leah Santoro, Brendan Sencaj, Andrew Seropian, Samantha Shore, Kayla Simas, Kevin Smith, Luke Stehley, Alexander Stock, Nathan Sylven, Molly Tharrett, Evan Trujillo, James Vinson, and Elizabeth White.
Grade 10 – Honors
Leah Abrams, Dermott Amorim, Nicholas Baccari, Samantha Baker, Evan Barker, Keira Barr, Skyler Barry, Isabel Becker, Benjamin Berry, Jack Berthiaume, Lilianna Brenneis, Sarah Brown, Taylor Burns, Peter Cataldo, Madelyn Cleasby, Gillian Comeau, Callie Connolly, Grace Cory, Victoria Cosmo, Margaret Crisafi, Edward Crisci, Luke Danson, Stephen D’Arcy, Julia DeVasto, Tyler Douglas, John Dowling, Meghan Dowling, Sarah Estime, Lindsey Field, Maeve Finn, Anthony Fraone, Jackson Frye, Brad Guden, Samantha Harkins, James Hickey, Lilli Hickey, Joshua Hill, Jackson Hoitt, David Holland, Logan Howard, Abigail Hoyt, Marisa Hughes, Chadi Isreb, Mason Jacobs, Keanu Johnson, Nevaeh Jones, Marly Kananowicz, Trinjan Kaur, Brenny Keefe, Ryan Keller, Ava Kelley, Olivia Keough, Bridget King, Ryan King, Isabel Lafond, Camron Lehan-Allen, Caden Leonard, Gabriella Lombardi, Selowa Lotfi, Oliva Luiz, Erin Mahoney, Parker Malagrifa, Cullen McCarthy, Jack McCreedy, Nicole McDonald, Eilish McGowan, Neelam McGrath, Ilyas McKenna, Lily McNulty, Kylie Menendez, Liam Nolan, Ryann O’Sullivan, Madison Paschke, Emily Piverger, Zachary Pontes, Stephen Quartarone, Brady Ricci, Amelia Richter, Ava Rietz, Max Robison, Sebastian Ruelas, Mason Sanford, Tessa Sarkar, Madison Schoener, Caitlyn Sencaj, Andrew Sherry, Arshley Simon, Luke Sullivan, Meghan Sullivan, Zunairah Syeda, Abigail Thoren, Jake Vanhoesen, Savannah Vigevani, Stephen Viola, and Emily Zappala.
Grade 9 – Honors
Aidan Alvezi, Jack Anderson, Samantha Arsenault, Aiden Astorino, Paige Ballantyne, Pranav Baskar, Caroline Blakesley, Mellysa Botelho Godoi, William Bubluski, Megan Burke, Keegan Burns, Dante Calderone, Jayden Carreiro, Tamanda Clarke, Samantha Cloutier, Mikayla Coffin, Julia Cohn, Ryan Collier, Sophia Collins, Kaitlyn Cullen, Jaelyn Dang, JeSandra Diaz, Kyle Dickinson, Edward Dolan, Ryan Evans, Michael Foley, Marley Fontanella, Jackson Fornash, Nolan Franz, Nicholas Gallagher, Thomas Gately, Ian Gill, Kevin Gillis, Veda Gogineni, Guilhermina Guimaraes, Jessica Hansen, Noah Harrison, Sarah Hayes, Sarah Hedberg, Drew Herlin, Isabella Hix, Alexandra Hogan, Samantha Hughey, Cormac Janssen, Davonte Johnson, Sydney Jones, Gianna Jordan, Neva Keighley, Cheyanne Kelley, Jordan Khuc, Ciara Kissell, Anna Kougias, Ryan Labell, Addisyn Lamothe-Vaughn, Andrew Laplante, Morgan LeBlanc, Henry Leclair, Kayla Legge, Andrew LePain, Addison Lewis, Nadine Liousfi, Alexander Lutfy, Lily Magnussen, Nicholas Mandel, Aeryn Masterson, Makenzie McDevitt, Grace McGourthy, Charles Morris, Brandon Nicastro, Colin Nolan, Sayan Panda, Andrew Paulhus, Sophie Peck, Jacson Perchard, Olivia Petrillo, Haleigh Ricci, Benjamin Rosenthal, Ava Sansoucy, Bridget Scott, Vasant Sekula, Charlotte Skulte, Joshua St. Laurent, Patrick Sullivan, Isabelle Taylor, Anna Vinson, Fadel Wilayeh, and Denzyl Wilson.
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