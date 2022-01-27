WRENTHAM — King Philip Regional High School has announced the following Term 1 honors lists.
Grade 12 – High HonorsRyan Andrews, Alexis Andrews, Samantha Asprelli, Kyle Belhumeur, Quinn Belhumeur, Mia Bennett, Declan Breen, Gina Brown, Nico Calderone, Olivia Camire, Nicholas Canning, Kelly Clement, Jonathan Cohen, Madeleine Cron, Wilder Dalton, Matthew DiFiore, Devyn Dugan, Jalal Elbatal, Maya Evans, Daniel Fifolt, Charlotte Fiske, Jonathan Fornash, Laura Gelsomini, Matthew Gough, Adam Gousie, Lauren Grachuk, Stephen Griffin, Jamie Gudas, Cooper Hancock, Kasey Hart, Timothy Hartwell, Ashley Hughes, Noah Hurd, Abigail Jaworski, Emily Johnson, Callen Jones, Abigail Jones, Matthew Joy, Caroline Kizik, Hayden Kozola, Olivia LaFond, Shawn Legere, Sarah Lehan-Allen, Colin Lightbody, Andrew Longobardi, Cooper Lucas, Daniel Macomber, Delia Mahoney, Connor Martin, Caleb McKearney, Finn Meroski, Carson Mitteness, Mikayla Murphy, Diego Nieto, Christopher Norgren, Anette Nowakowski, Veronika Nowakowski, Molly O’Brien, Sophia O’Connor-Colbert, Sheela Pandit, Markus Paschke, Amelia Penny, Katharine Pepper, Lily Quagliozzi, Abigail Quirke, Suzanne Sanford, Evelyn Sanford, Hunter Sedam, Niharika Sen, Grace Sherry, Margaret Sherwood, Zachary Sorel, Emma St. Clair, Joel St. Cyr, Brooke Stagg, Gabrielle Tartaglia, Daniel Tisdale, Jake Van Vaerenewyck, Nathan Vierkant, Anna Wolloff, Samuel Woodward and Taoran Ye.
Grade 11 – High Honors
Emerson Baker, Peyton Barrett, Allison Boie, Benson Bulloch, Kari Calderone, Melissa Canning, Gavin Croke, Aedan Derfler-Murphy, Camdyn Evans, Akachi Ezuma-Ngwu, Nathan Gebhard, Charlotte Griffin, Bastion Hamilton, Avery Hayes, Liam Hickey, Noah Ihley, Mallory Johnston, Finnuala Keefe, Ryan Kelley, Marcello Madrazo, Zachary Matta, Ella McDonnell, Maxwell Miller, Flannery Miller, Andrew Obara, Ian O’Neill, Dilara Onur, Raadhay Patel, Charlotte Raymond, Melanie Redlitz, Nathan Rochon, Alea Shammas and Kevin Smith.
Grade 10 – High Honors
Madison Almeida, Malak Baloot, Isabel Becker, Ananya Boominathan, Ella Brown, Sarah Brown, Sydney Burch, Shaylee Cahoon, Dean Cardner, John Chisholm, Trevor Clyde, Grace Cory, Victoria Cosmo, Isabelle Crowley, Eliot Davis, Hannah Doherty, Meghan Dowling, Sariah Estime, Meghan Hessler, Lilli Hickey, Charlotte Holmes, Lakshya Jain, William Knott, Isabel Lafond, Parker Malagrifa, Cullen McCarthy, Isabella McFarlane, Shea Mellman, Andrew Morrison, Madison Paschke, Anna Li Quinn, Braedon Reilly, Molly Rogoff, Ryan Saenz, Beck Sawtelle, Caitlyn Sencaj, Arshley Simon, Allison Smith, Samarth Sreenath, Zunairah Syeda, Ryan Taylor, Ian Thompson and Jake Vanhoesen.
Grade 9 – High Honors
Jack Anderson, Jolie Arce, Madison Asprelli, Varsha Baskar, Megan Boie, Lily Brideau, Keegan Burns, Lucas Crivello, Jaelyn Dang, Sophia Evans, Samantha Feuer, Veda Gogineni, Sarah Hayes, Gavin Hickey, Madeline Hill, Nicole Ibrahim, Lillian James, Sydney Jones, Sarah Joy, Sierra King, Ciara Kissell, Arjun Kollu, Shelby Konosky, Morgan LeBlanc, Noah Lerner, Addison Lewis, Danielle Lomuscio, Lily Magnussen, Nicholas Mandel, Rhianna Mason, Aidan McCarthy, Makenzie McDevitt, Aidan McDonagh, Claire Newcom, Caitlin O’Brien, Cole Pacheco, Sayan Panda, Andrew Paulhus, Jacson Perchard, Allyson Pochay, Anna Poggi, Charlotte Skulte, Margaret Sweeney and Anna Vinson.
Grade 12 – Honors
Benjamin Abdou, Taylor Adams, Madylan Allis, Asherah Alpert, Rachael Anderson, Olivia Bailey, Emily Barrows, Matthew Beatty, Kip Bishop, Rasya Reddy Bollu, Katrina Bond, Gerard Bourque, Lily Brown, Remy Burch, John Campbell, Joseph Cannon, Crawford Cantave, Olivia Carey, John Carreiro, Ella Castellon, Abby Cates, Cate Collins, Ryan Cook, Andrew Crowley, Jamie Cunningham, Jared Curran, Peter Dadasis, Christian Dadasis, Jennifer Daniels, Samantha D’Avignon, Joshua Day, Julia DeWitt, Katherine Dowling, Flynn Duffy, Rabih Elmassih, Adriana Esquilin Nieves, Nolan Feyler, Joseph Gianni, Aidan Gillis, Colin Gillis, Brendan Goff, Michael Gorman, Justin Guenette, Mia Hagerty, Sarah Harper, Hunter Hastings, Ian Hill, Lauren Hooper, Paige Horgan, Olivia Hurley, Samir Ihjul, Nolan Jackson, Haley Kellner, Andrew LaBerge, Marissa Lamperti, Christopher Leitao, Caroline Lenox, Julia Lespasio, Olivia MacDonald, Connor Markunas, Paige Marshall, Sean McCarthy, Gavin McCarthy, Kevin McCasland, Meredith Melanson, Frank Merritt, Elizabeth Molla, Cassidy Muldowney, Emma Murphy, Garrett Newhall, Colby Newman, Zachary Norton, Joseph O’Rourke, Meaghan O’Rourke, Sydney O’Shea, Alexandra Peterson, Luke Pfeiffer, John Pfeiffer, Emily Poggi, Jessica Porter, Keryn Quartarone, Samantha Quillen, Joshua Raimer, Aleeza Rana, Joseph Rando, Reid Rhines, Margo Riley, Sophia Rock, Elizabeth Roy, Connor Sachleben, Oscar Schonbrod-Carmena, Nicholas Sekulski, Emma Sheehan, Braeden Sottile, Alexander Stavris, Samantha Taylor, Brayden Thompson, Annabelle Thompson, Sam Tobar-Fawley, Jack Tobichuk, Kurt Warnick, Brendan Weddleton and Darin Zullo.
Grade 11 – Honors
Ava Allen, Aleksia Andoni, Alexander Antinoro, William Astornio, Lauren Barriero, Hailey Beane, Kassia Beck, Helena Bekele, Adam Benredda, Grace Berry, Sean Bodensiek, Jaclyn Bonner, Lauren Brady, Troy Breen, Katelyn Buban, Andrew Bubluski, Joseph Burke, Leah Burke, Carlie Burns, Ella Butler, Trinity Calleaux-Bourque, Lauren Casper, Erika Cebrowski, Ashley Clemon, Sydney Cloutier, Matthew Crago, Sarah Cullen Callie Cummings, Jacquelyn DuBois, Hayden Emery, Ikechi Ezuma-Ngwu, Keagan Fletcher, Michaela Flood, Caroline Freese, Miles Gallagher, Luciana Galvez, Isabella Garofalo, Ryan Gately, Catharine Gebhard, Alison Gendrolis, Jason Gonatas, Lainey Grant, Danielle Gresham, Maggie Griffin, Katrina Groom, Jessica Guidice, Kiera Hagen, Ethan Hancock, Jackson Hom, April Hooper, Turag Ikbal, Norah Jackson, Ahunna James, Richard Jeanetti, Ava Jobity, Audrey Kelley, Matthew Kelley, Owen Kiss, Owen Klobucher, Thomas Laight, William Laplante, Grace Lawler, Amelia Lerner, Abigael Lyons, Caitlin MacKay, Owen MacKenzie, Sydney Marland, Jake Mazur, Ryan McGill, Jack McKenna, Aidan McLaughlin, Thomas Meader, Carson Meier, Juliet Modena, Margaret Murphy, Michael Murphy, Luke Nixon, Brooke Noonan, Julia O’Donnell, Olivia O’Neil, Kevin O’Neill, Shantal Onur, Connor O’Reilly, Spencer Orzell, Kendall Parker, Collin, Peck, Gerald Pendergast, Merideth Pfeiffer, Ella Pisani, Laina Pizzi, Kathryn Quinn, Richard Rand, Matthew Rando, Leah Santoro, Emily Sawyer, Brendan Sencaj, Christopher Sesay, Samantha Shore, Kayla Simas, Samantha Simeone, Benjamin Simmons, Luke Stehley, Samantha Sweetman, Sydney Tardanico, Molly Tharrett, Matthew Thompson, Alexander Viscusi, Libby Walsh, Ilah Weiblen and Elizabeth White.
Grade 10 – Honors
Dermott Amorim, Luke Anderson, Olivia Archambault, Nicholas Baccari, Rachel Bailer, Evan Barker, Keira Barr, Skyler Barry, Benjamin Berry, Mara Boldy, Ethan Bovaird, Evan Brangiforte, Lilianna Brenneis, Taylor Burns Ari Butler, Brayley Canto-Osorio Mercado, Peter Cataldo, Kaelyn Clancy, Madelyn Cleasby, Colby Cloutier, Gillian Comeau, Callie Connolly, Margaret Crisafi, Edward Crisci, Margaret Curran, John Curran, Anna Daniele, Stephen D’Arcy, Tyler Douglas, Nolan Eck, Liam Foley, Anthony Fraone, Nathaniel Garstka, Kaitlyn Goff, Brad Guden, Ashleigh Rose Guenette, Samantha Harkins, Lauren Harper, Joshua Hill, Jackson Hoitt, David Holland, Hannah Holster, Abigail Hoyt, Marisa Hughes, Chadi Isreb, Mason Jacobs, Ryan Jacques, Keanu Johnson, Marly Kananowicz, Nicholas Kansab, Trinjan Kaur, Brenny Keefe, Olivia Keough, Maria Kireyev, Hadley Kozola, Chloe Kuzmeskas, Camron Lehan-Allen, Gabriella Lombardi, Thomas Lomuscio, Selowa Lotfi, Ava Lutfy, Ryan Mahoney, Caroline Makuch, Jack McCreedy, Nicole McDonald, Neelam McGrath, Lily McNulty, Kylie Menendez, Noah Minkwitz, Delaney Muldowney, Timothy Mullen, Samuel Murphy, Samuel Naggar, Kyle Natan, Alexander Nathan, Liam Nolan, Katharine O’Neil, Shawn Pierce, Emily Piverger, Oran Rawson, Taylor Regan, Brady Ricci, Amelia Richter, Ava Rietz, Julia Rioux, Mason Sanford, James Soifer, Abigail Stierer, Meghan Sullivan, Matthew Terio, Abigail Thoren, Serena Vierkant, Savannah Vigevani, Stephen Viola, Kylie Watson, Rylie Wesley and Emily Zappala.
Grade 9 – Honors
Aidan Alvezi, Erik Archambault, Aiden Astorino, Fiona Bailey, Kendra Barrett, Pranav Baskar, Caroline Blakesley, Mellysa Botelho Godoi, Andrew Bowen, Megan Burke, Dante Calderone, Dylan Canavan, Jayden Carreiro, Neela Caruso, Allison Cecere, Tamanda Clarke, Samantha Cloutier, Julia Cohn, Ryan Collier, Brady Collins, Sophia Collins, Mary Conniff, Tristan Cornell, Kaitlyn Cullen, Averi Dangelo, Kyle Dickinson, Edward Dolan, Owen Donahue, Ashrith Epuri, Keira Evans, Ryan Evans, Michael Foley, Jackson Fornash, Nicholas Gallagher, Celia Geoghegan, Jillian Giesler, Ian Gill, Sarah Glaser, Guilhermina Guimaraes, Luke Gunning, Camryn Hagerty, Amilia Hamilton, Jessica Hansen, Noah Harrison, Sarah Hedberg, Drew Herlin, Nathan Hill, Isabella Hix, Grace Hollowell, Samantha Hughey, Jack Jamgochian, Cormac Janssen, Davonte Johnson, Natalie Jones, Gianna Jordan, Neva Keighley, Cheyanne Kelley, Jordan Khuc, Thomas Kilroy, Anna Kougias, Ryan Labell, Alexandra LaBerge, Kate LaPlaca, Andrew Laplante, Henry Leclair, Andrew LePain, Nadine Liousfi, Isabella Lolos, Abigail MacDonald, Giovanni Madrazo, Olivia Marchette, Meghan McDonnell, Grace McGourthy, Vincent Menendez, Halle Miller, Adrian Mollica, Christopher Moore, Charles Morris, Brianne Mui, Brandon Nicastro, Emme Norgren, Sydney Paquette, Kaitlyn Parish, Alexandria Pauline, Sophie Peck, Nathaniel Pennini, Olivia Petrillo, Avery Reda, Haleigh Ricci, Zakk Robinson, Benjamin Rosenthal, Ava Sansoucy, Maya Shapiro, Joshua St. Laurent, Patrick Sullivan, Isabelle Taylor, Sydney Thoren, Patrick Weiblen, Lucy Weineck, Danica Wiggen and Fadel Wilayeh.