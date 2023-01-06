NORFOLK — King Philip Middle School has announced the following honor roll for Trimester 1:
8TH GRADE
HIGHEST HONORS
Alexandropoulos, Rihanna; Amidon, Marina; Beatty, Anna; Bollu, Shreyas; Bonaceto, Brianna; Bostrom, Benjamin; Bouffard, Garrett; Brideau, Julia; Chavers, Olivia; Cleverdon, Ashley; Cordahi, Jad; Costa, Mia; Coutchie, Tessa; Davis, Benjamin; Dawe, Amelia; Diamond, Jake; Flaherty, Madisen; Ford, Robert; Forrester, Aidan; Freeman, Lilian; Gebhard, Alexandria; Greaney, Ashlyn; Greenberg, Quinlan; Hatami, Nathanael; Hollowell, Isla; Houlding, Hayden; Hoyt, Elijah; Hughey, Luke; Hunt, Hollis; James, Liam; Karavasileiadis, Angelina; Kelley, Katelyn; Keswick, Caitlin; Kuzmeskas, Carly; Lagasse, Jamie; LaPlante, Molly; Lewis, Courtney; Mahoney, Faelyn; Maksakova, Arina; Marrone, Ryan; McDuff, Tayla; McHugh, Grace; Michenzie, Emily; Miles, Eric; Modena, Alice; Morgan, Ella; Moriarty, Bella; Morris, Emily; Moses, Sebato; Muse, Molly; Newcom, Lauren; Noonan, Ava; O'Brien, Rylie; Pasquantonio, Nova, Rose; Podzka, Kathryn; Polce, Kyle; Quinn, Abby; Roach, Henry; Salguero, Menfhis; Senthil, Kumar, Sangeetha; Shrivastava, Aarit; Soares, Grady; Soifer, Cole; Sperling, Kellan; Sreenath, Swathi; Steck, Erin; Talat, Daania; Townsend, Adeline; Ward, Brayden; Wistran, Ashley; Ye, Anran; Young, Angela.
HIGH HONORS
Antonellis, Ryan; Arriaga, Andy; Babbitt, Pearl; Balunos, Donnelle; Barry, Emmette; Beachkofski, Liam; Beck, Erin; Becker, Jack; Borden, Michael; Boucher, James; Boucher, Jack; Bourdeau, Olivia; Brown, Marleigh; Burke, Adrian; Callahan, Jordyn; Campbell, Paige; Cardona-Ortez, Brianna; Cecere, Tyler; Cederbaum, Bailey; Chard, Colin; Charland, Avery; Chisholm, Harrison; Chmielewski, Shane; Cleasby, Olivia; Collins, Kayla; Collins, Natalie; Collins, Owen; Connolly, Kerin; Crosbie, Gavin; Crowley, Nathan; Da Silva, Laura Valentina; D'Aiello, Alexander; Davis, Michael; DeCarteret, Ty; Donahue, Kelly; Donegan, Ellie; Dow, James; Edmunds, Max; Foley, Zachary; Fox, Lilliana; Giampa, Ava; Grace, Erin; Gross, Zara; Harlow, Katelyn; Hasson, Alida; Henderson, Maddock; Hickey, Alexandra; Hull, Leah; Hurwitz, Owen; Ibrahim, Rita; Jacobs, Hadley; Jacobsen, Emily; Jamgochian, Iver; Joseph, Michael; Jusczyk, Malia; Kane, Addison; Kavanah, Rowan; Kolluri, Tanmayee; Kwiatek, Noah; Labell, Alex; Labriola, Matthew; Laight, Olivia; Lawler, Brendan; Lawrence, Kiera; LeBlanc, Molly; Leite, Christian; Lombardo, Charles; Loomer, Owen; Loughlin, Rose; Lutfy, Thomas; MacDonald, Andrew; MacDonald, Brayden; Marchand, John; Marchand, Ryan; Marshall, Luca; Mason, Oscar; McCrave, Mallory; McDonald, Ella; McKillop, Rylan; Michienzi, Rebecca; Mollica, Wesley; Montfort, Taj; Moon, Charlie; Moore, Matthew; Morneau, Andrew; Mros, Leila; Mucciarone, Gia; Mui, Brendan; Mullaney, Victoria; Murk, Cameron; Murphy, Benjamin; Murphy, Lucy; Murphy, Molly; Nelson, Erik; O'Neil, Amie; O'Sullivan, Teagan; Parenteau, Berkley; Parker, Brodie; Pauline, Marissa; Pollender, Darcy; Pompei, Abigail; Raymond, Lucas; Reynolds, Liliana; Richard, Cooper; Richard, Drew; Rohrs, Donovan; Rosario, Julian; Ruiz, Jemma; Saenz, Alex; Schweitzer, Neila; Simmer, Brayden; Sisti, Olivia; Smith, Benjamin; Sullivan, Addison; Sullivan, Ryan; Tammineni, Tanvi; Van Hoesen, Max; Vasconcelos De Souza, Maria Clara; Waldner, Ryleigh; Walker, Julia; Wells, Hunter; Wetmore, Julia; Whalen, Brody; Wolff, Ethan; Wolloff, Paige; Yanni, Mia.
HONORS
Duffy, Jake; Fitzgerald, Elin; Keleher, Liam; McNamee, Ryan; Morando, Francesca; Roche, Michael; Troutman, Chase; Zimmerman, Kaylee.
7TH GRADE
HIGHEST HONORS
Anderson, Benjamin; Astin, Adrian; Babbitt, Phoebe; Barton, Amelia; Bernier, Michael; Bishop, Sabrina; Burke, Shannon; Canty, Catherline; Caravaggio, Anthony; Cardoso, Ryan; Carone, Gavin; Cemerski, Andrey; Cervantes, Aeson; Charland, Tyler; Civilinski, Colby; Coffin, Brendan; Costantino, Olivia; Dang, Jordon; Derfler Murphy, Liam; Desrosiers, Matthew; DuBois, Rachel; Faille, James; Fisher, Ashton; Fitzgerald, Cadence; Godfrey, Alayna; Guasch, Elianna; Hall, John; Hamilton, Norah; Hartford, Jacob; Howitt, Madison; Jones, Sophie; Kania, Daniel; Kavanah, Addison; Keighley, Sadie; Kosar, Charlotte; Kouame, Amari; Kozik, Landon; Kozik, Rylan; Lee, Payton; Lefebvre, Ella; Lopes, Julia; Mandel, Mia; Mansour, Moreen; McGourthy, Anna; McLaughlin, Dennielle; McManus, Caitlyn; Morales, Alani; Musial, Mary; Palson, Maxwell; Pandit, Suneel; Patel, Heer; Petrillo, Gabriella; Pettit, Anna; Pruell, Emerson; Reilly, Adelyn; Richard, Lily; Ritchie, Lauren; Roach, Matigan; Sanford, Kaylee; St. Laurent, Madalyn; Steidel, Lyra; Taylor, Finn; Tezber, Sophia; Thomas, Emily; Tully, Olivia; Weiblen, Emma; Wilayeh, Diana; Wilson, Madison.
HIGH HONORS
AlSara, Muhja; Anderson, Riley L.; Andrews, Annabelle; Astorino, Claire; Bacon, Chloe; Barletta, Elizabeth; Bass, Taylor; Bobulis, Isabella; Brenneis, Aidan; Burns, Emma; Byda, Gavin; Cannella, Noelle; Carty, Tristan; Cemerski, Luka; Cereno, Shaine; Chalmers, Brady; Chapin, Madison; Ciavola, Jason; Connor, William; Covel, Lorelai; Cox, Ronan; Curran, Annabelle; Dangelo, Tess; Darling, Colton; De Medeiros, Julia; De Souza, Victor Emanuel; DeBaggis, Maxwell; Doire, Cooper; Dolan Bourke, Owen; Dumay, Zion; Ebert, Lucas; Eck, Brennan; Evans, Kyle; Evans, Meghan; Faford, Cole; Farrell, Jack; Ferreira, Zachary; Finnegan, Gavin; Fisk, Garrett; Flynn, Mallory; Franciosa, Marco; Frazier, Vivian; Garland, Nathan; Ghostlaw, Lucy; Gill, Ryan; Gilmore, Joseph; Guinan, Aisling; Hamilton, Noah; Hanf, Courtney; Haviland, Matthew; Herlin, Delaney; Heslin, Sage; Hodgman, David; Hostetler, Jacob; Howitt, Reese; Huot, Hallie; Idahosa, Iwinosa; Jasset, Gianna; Jelloe, Louis; Johnson, Madison; Kania, William; Keays, Mia; Kelly, Edward; Kennedy, Jacoby; Kracher, Kayla; Kunicki, Addison; LeBlanc, William; LeFleur, Connor; Letscher, Austin; Liptak, Reilly; Llaga, Joel Michael; Lomuscio, Samantha; Lopes, Liliana; Lubin, Esther; Lussier, Kellan; MacEachen, Mark; Marella, Brian; Marella, Chad; Marks, Charlotte; McEvoy, Joseph; McHugh, Patrick; McLeish, Annie; McNulty, Michelle; Melise, Brayden; Miller, Evan; Montfort, Noa; Moore, Shaelyn; Murray, Cheyenne; Murray, Jason; Napier, Caroline; Nardelli, Nicholas; Neelon, Patricia; Nichols, Madeline; Niedzwecki, Emma; Obin, Christopher; O'Brien, Chad; O'Brien, Nora; O'Brien, Turlough; O'Connell, Declan; O'Donnell, Molly; O'Hara, Konnor; O'Neil, Lily; Paulhus, Jacob; Payne, Tyson; Pedro, Jordan; Pontes, Anna; Poynot, Jesse; Quintal, Leah; Quintin, Ava; Reda, Emerson; Robinson, Isla; Rogers, Luke; Rose, Paxton; Routh, Matthew; Sesay, Nadia; Silva, Eriana; Simone, Ewan; Sweeney, Molly; Talat, Hadee; Turner, Ava; Valkov, Preslav; Visser, Colin; Wainwright, Olivia; Wambolt, LeaAnne; Weineck, Elizabeth; Whiting, Savanah; Wilson, Jack; Woodward, Mackenzie; Wynn, Jillian; Zaffalon Godoi, Gabriel.
HONORS
Armour, Jacob; Atakian, Vanessa; Beaulieu, Isabelle; Borst, Hadley; Brown, Christopher; Cardona Medrano, Natasha; Castaneda, Kevin; Chorney, Jacqueline; D'Andrea, Benjamin; Foley, Elliott; Green, Kylie; Guasch, Katalina; Heinselman, Brayden; Holmes, Carter; Host, Abigail; Janssen, Penelope; Kemble, Brynn; Loring, Allison; McGowan, Colleen; McNeil, Robert; McRell, Peyton; Nichols, Eleanor; Poska, Drew; Stephenson, Christian; Willette, Nicholas; Wosny, Ryan; Zahner, William.