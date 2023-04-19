NORFOLK — King Philip Middle School has announced the following honor roll for Trimester 2:
8TH GRADE
HIGHEST HONORS
Alexandropoulos, Rihanna; Amidon, Marina; Beatty, Anna; Bonaceto, Brianna; Bostrom, Benjamin; Bouffard, Garrett; Bourdeau, Olivia; Brideau, Julia; Cleverdon, Ashley; Collins, Natalie; Costa, Mia; Coutchie, Tessa; Crosbie, Gavin; Davis, Benjamin; Dawe, Amelia; DeCarteret, Ty; Diamond, Jake; Ford, Robert; Forrester, Aidan; Freeman, Lilian; Grace, Erin; Greaney, Ashlyn; Greenberg, Quinlan; Hatami, Nathanael; Hoyt, Elijah; Hughey, Luke; Hunt, Hollis; James, Liam; Jusczyk, Malia; Karavasileiadis, Angelina; Keswick, Caitlin; Kolluri, Tanmayee; Kuzmeskas, Carly; Lagasse, Jamie; LaPlante, Molly; Lawrence, Kiera; Lewis, Courtney; Mahoney, Faelyn; Maksakova, Arina; Marrone, Ryan; McHugh, Grace; Michenzie, Emily; Miles, Eric; Modena, Alice; Morgan, Ella; Moriarty, Bella; Morris, Emily; Moses, Sebato; Mucciarone, Gia; Newcom, Lauren; Noonan, Ava; O'Brien, Rylie; Pasquantonio, Nova Rose; Podzka, Kathryn; Polce, Kyle; Pollender, Darcy; Quinn, Abby; Richard, Drew; Roach, Henry; Salguero, Menfhis; Shrivastava, Aarit; Soares, Grady; Soifer, Cole; Sperling, Kellan; Sreenath, Swathi; Sullivan, Addison; Ward, Brayden; Wistran, Ashley; Yanni, Mia; Ye, Anran; Young, Angela.
HIGH HONORS
Antonellis, Ryan; Arriaga, Andy; Babbitt, Pearl; Balunos, Donnelle; Barry, Emmette; Beck, Erin; Becker, Jack; Bollu, Shreyas; Boucher, Jack; Brown, Marleigh; Burke, Adrian; Callahan, Jordyn; Cardona-Ortez, Brianna; Cecere, Tyler; Cederbaum, Bailey; Chavers, Olivia; Chisholm, Harrison; Cleasby, Olivia; Collins, Kayla; Collins, Owen; Concilio-Macneil, Gerardo; Connolly, Kerin; Cordahi, Jad; Crowley, Nathan; Da Silva, Laura Valentina; Davis, Michael; Donahue, Kelly; Donegan, Ellie; Edmunds, Max; Flaherty, Michael; Fox, Lilliana; Gebhard, Alexandria; Giampa, Ava; Harlow, Katelyn; Hasson, Alida; Henderson, Maddock; Hickey, Alexandra; Hollowell, Isla; Houlding, Hayden; Hurwitz, Owen; Ibrahim, Rita; Jacobs, Hadley; Jacobsen, Emily; Jamgochian, Iver; Joseph, Michael; Kane, Addison; Kavanah, Rowan; Kelley, Katelyn; Khalil, Anthony; Kwiatek, Noah; Labell, Alex; Labriola, Matthew; Laight, Olivia; Lawler, Brendan; Loomer, Owen; Lutfy, Thomas; MacDonald, Andrew; Marshall, Luca; Mason, Oscar; McCrave, Mallory; McDonald, Ella; McDuff, Tayla; Michienzi, Rebecca; Mish, Daniela; Mollica, Wesley; Montfort, Taj; Moore, Matthew; Morneau, Andrew; Mros, Leila; Mui, Brendan; Murk, Cameron; Murphy, Molly; Murphy, Lucy; Muse, Molly; Nelson, Erik; O'Neil, Amie; Parenteau, Berkley; Pompei, Abigail; Quinn, Caelan; Raymond, Lucas; Reynolds, Liliana; Reza Bejarano, Mateo; Richard, Cooper; Rohrs, Donovan; Rosario, Julian; Saenz, Alex; Schweitzer, Neila; Senthil Kumar, Sangeetha; Simmer, Brayden; Sisti, Olivia; Smith, Benjamin; Steck, Erin; Stierer, Kathryn; Sullivan, Ryan; Talat, Daania; Tammineni, Tanvi; Townsend, Adeline; Uriarte, Sophia; Van Hoesen, Max; Waldner, Ryleigh; Wells, Hunter; Wetmore, Julia; Whalen, Brody; Wolloff, Paige.
HONORS
Duffy, Jake; Fitzgerald, Elin; MacDonald, Brayden; Marchand, John; Miller, Finnian; Parker, Brodie; Ruiz, Jemma; Troutman, Chase.
7TH GRADE
HIGHEST HONORS
Anderson, Benjamin; Anderson, Riley; Astin, Adrian; Barton, Amelia; Bernier, Michael; Burke, Shannon; Canty, Catherline; Caravaggio, Anthony; Cardoso, Ryan; Carone, Gavin; Cemerski, Andrey; Cervantes, Aeson; Charland, Tyler; Civilinski, Colby; Coffin, Brendan; Costantino, Olivia; Dang, Jordon; DeBaggis, Maxwell; Derfler Murphy, Liam; Dolan Bourke, Owen; DuBois, Rachel; Faille, James; Fisher, Ashton; Frazier, Vivian; Godfrey, Alayna; Guasch, Elianna; Hall, John; Hamilton, Norah; Hanf, Courtney; Hartford, Jacob; Herlin, Delaney; Howitt, Madison; Kania, Daniel; Kavanah, Addison; Keighley, Sadie; Kosar, Charlotte; Kouame, Amari; Kozik, Rylan; Lee, Payton; Lefebvre, Ella; Lopes, Julia; Lopes, Liliana; Mandel, Mia; Marks, Charlotte; McGourthy, Anna; McLaughlin, Dennielle; McManus, Caitlyn; Montfort, Noa; Morales, Alani; O'Brien, Nora; O'Donnell, Molly; Palson, Maxwell; Pandit, Suneel; Pettit, Anna; Pruell, Emerson; Reilly, Adelyn; Richard, Lily; Ritchie, Lauren; Roach, Matigan; Rogers, Luke; Simone, Ewan; St. Laurent, Madalyn; Steidel, Lyra; Sweeney, Molly; Taylor, Finn; Tezber, Sophia; Tully, Olivia; Turner, Ava; Wainwright, Olivia; Weiblen, Emma; Wilson, Madison.
HIGH HONORS
AlSara, Muhja; Andrews, Annabelle; Armour, Jacob; Astorino, Claire; Babbitt, Phoebe; Bacon, Chloe; Barletta, Elizabeth; Bass, Taylor; Bishop, Sabrina; Bobulis, Isabella; Brenneis, Aidan; Burns, Emma; Byda, Gavin; Cannella, Noelle; Cardona Medrano, Natasha; Carty, Tristan; Castaneda, Kevin; Cereno, Shaine; Chalmers, Brady; Chapin, Madison; Connor, William; Corcoran, Walter; Cordeiro, Aiden; Covel, Lorelai; Curran, Annabelle; Dangelo, Tess; Desrosiers, Matthew; DiBiase, Madelyn; Dumay, Zion; Eck, Brennan; Evans, Kyle; Evans, Meghan; Faford, Cole; Farrell, Jack; Ferreira, Zachary; Fisk, Garrett; Fisk, James; Fitzgerald, Cadence; Flynn, Mallory; Garland, Nathan; Ghostlaw, Lucy; Gill, Ryan; Gilmore, Joseph; Giovanella, Jaden; Guinan, Aisling; Hamilton, Noah; Hay, Brayden; Heinselman, Brayden; Hogan, Benjamin; Holmes, Carter; Hostetler, Jacob; Hostetler, Joshua; Howitt, Reese; Huot, Hallie; Janssen, Penelope; Jasset, Gianna; Jelloe, Louis; Johnson, Madison; Keays, Mia; Kelly, Edward; Kennedy, Jacoby; Kettell, Mya; Kozik, Landon; Kunicki, Addison; LeBlanc, William; LeFleur, Connor; Letscher, Austin; Liptak, Reilly; Lomuscio, Samantha; Lussier, Kellan; MacRae, Jacob; Mansour, Moreen; Marella, Brian; Marella, Chad; McGowan, Colleen; McHugh, Patrick; McNulty, Michelle; Melise, Brayden; Miller, Evan; Moore, Shaelyn; Murray, Cheyenne; Musial, Mary; Napier, Caroline; Nardelli, Nicholas; Neelon, Patricia; Nesterovich, Olga; Nichols, Eleanor; Nichols, Madeline; Niedzwecki, Emma; Noonan, Maria; O'Brien, Chad; O'Brien, Turlough; O'Connell, Declan; Patel, Heer; Pedro, Jordan; Petrillo, Gabriella; Pontes, Anna; Poynot, Jesse; Reda, Emerson; Sanford, Kaylee; Sharpe, Isabella; Sheerin, Guinevere; Simmer, Cameron; Thurston, Savanah; Tunstall, Khylin; Valkov, Preslav; Visser, Colin; Weineck, Elizabeth; Whiting, Savanah; Wilayeh, Diana; Willette, Nicholas; Wynn, Jillian; Zaffalon Godoi, Gabriel.
HONORS
Bah, Binta; Bartucca, Gabriella; Beaulieu, Isabelle; Begin, Alyvia; Borst, Hadley; Cox, Ronan; Dini, Brody; Foley, Elliott; Francisco, Evan; Green, Kylie; Guasch, Katalina; Kracher, Kayla; Lubin, Esther; O'Shea, Delanie; Paulhus, Jacob; Robinson, Isla; Routh, Matthew; Ruggiero, Rocco; Sower, Patrick; Wosny, Ryan.