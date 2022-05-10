NORFOLK — King Philip Middle School has announced the following honor roll for Trimester 2:
GRADE 8
HIGHEST HONORS
Evgenia Adamos; Jaydon Ajoy; Chloe Albert; Srithika Amirineni; Annabelle Andre; Nakshatra Arun; Justin Basile; Ella Beatty; Lucy Beaupre; Jillian Berry; Erin Berthiaume; Felicia Bishop; Ryan Brown; David Brutus; Jacoby Cady; Aidan Carone; Kaitlyn Ceurvels; Lex Chatham; Alexander Ciuica; Allison Cleasby; Michaela Cole; Isabella Coliflores; Sean Cory; Nathan Crisci; Andrea Cunningham; Alexandra Curry; Kyle Danson; Alexandra DeGuzman; Christopher DelVecchio; Teaghan Derfler-Murphy; Kaitlynn Dorcil; Riley DoRosario; Ariana Dubovsky; Ryan Ford; Connor Fountain; Nora Garland; Faith Garvey; Sophia Giancioppo; Alexandria Gill; Ava Gill; Lauren Griffin; Lusia Harmon; Noam Hasson; Leah Hayes; Mia Izzo; Lily Jacobson; Madison Keough; Jinan Khannouchi; Cecelia Kilroy; Brooke Kosar; Kathryn Kurtzer; Daniel Lawson; Halle LeBlanc; Katherine LeBlanc; Abigail Lefebvre; Ella Lussier; Audrey Lutfy; Kelsey Lynch; Damon MacKinnon; Ethan Martin; Dominic Mastroianni; Mya McCormick; Catherine McFarlane; Mara McGowan; Sara McKenna; Molly Milici; Sophia Mohamed; Cecelia Mullen; Lauren Obara; Reilly O'Brien; Kaitlyn O'Hara; Patrick O'Neill; Aarush Patlola; Meghan Peterson; Asher Poynot; Catherine Putt; JoHanna Ragan; Anusha Rana; Freya Rawson; Danielle Redlitz; Ayla Ricci; Logan Riley; Eve Rose; Michael Saraf; Brenton Schneider; Dylan Sestito; Aiden Shaughnessy; Matthew Shore; Caleigh Shore; Rivya Shrivastava; Jason Silva; Ryan Simas; Liam Simone; Sophia Small; Pranav Srinivasan; Claire Stanfield; Christopher Stock; Samantha Torricelli; Emma Wallick; Ella Wehmeyer.
HIGH HONORS
Dylan Anderson; Amber Astin; Luke Bailer; Violet Berthiaume; Sonny Bianculli; George Blakesley; Michael Bobulis; Louise Bourque; Rory Bresson; Loren Brundrett; Ethan Buban; Ryan Burns; Paul Byrne; Isabelle Camire; Rose Campbell; Henry Campbell; Allie Carew; Preston Casassa; William Castro; Isabella Cecko; Sean Clancy; Brycen Cloutier; Benjamin Cochran; Joshua Cochran; Kieran Coen; Duggan Comendul; Matthew Crotty; Alexandra Cullen; Samantha Daley; Dylan Daley; Alexandra D'Amadio; Chase Davit; Isabelle DeMedeiros; Aidan DeVasto; Leo Dowling; Shayne Dugan; James Dwinell; Nolan Feeley; Leah Flynn; Mia Francis; Adam Francis; Thomas Frazier; Zachary Gebhard; Michael Gendrolis; Bayley Graham; Lukas Gray; Jack Gresham; Jack Haltom; Bryce Heinselman; Brady Herlin; Audrina Jaber; Beckett James; Sadie Jasset; Phoebe Jones; Rayhan Kanaabi; Miller Kananowicz; Jacob Kinahan; Caitlin LaPlante; Thomas LeBlanc; Grace Lehan-Allen; Meghan Linehan; Peter Lopes; Michael Love; Ryan Love; Thomas Lovell; Jayson Lussier; Gregory Manley; Matthew Marrone; Dylan Maw; Logan McCormick; Griffin McCreedy; Brendan McDonald; Brodie McDonald; Eric McDonald; Connor McDonald; Katherine McGann; Christopher McGarry; Liam McGrath; James McKenna; Ella McManus; Andrew McNeil; Matthew McNeil; Vander Medeiros; Greta Mischley; Matthew Monti; Maura Mooney; David Morrison; Zachary Mullen; Elizabeth Musial; Brandon Neipris; Thomas Nerney; Kendall Noonan; Colin O'Connell; Mackenzie O'Connell; Camryn O'Shea; Madelyn Palson; Emma Panepinto; Nicholas Pennini; Malek Perry; Jessica Persky; James Petrakos; James Petrillo; Cole Pitman; Zavier Quimby; Alexander Rioux; Ignacio Rivera; Colby Scarsciotti; Jacob Schmier; Emma Silva; Emily Sower; Dylan Spak; Jeremiah Springer; Kate Thomas; Mason Thompson; Marissa Walker; McCoy Walsh; Ashleigh Whitbread; Isabella Wiggin; Victoria Wilson.
HONORS
Nabil Akrouche; Jack Birenbaum; Gregory D'Aiello; Liam King; Abigail McGowan; Joseph Robison; Elizabeth Theberge.
GRADE 7
HIGHEST HONORS
Rihanna Alexandropoulos; Alex Alves; Marina Amidon; Liam Beachkofski; Anna Beatty; Shreyas Bollu; Brianna Bonaceto; Garrett Bouffard; Julia Brideau; Olivia Cleasby; Ashley Cleverdon; Jad Cordahi; Mia Costa; Tessa Coutchie; Nathan Crowley; Benjamin Davis; Michael Davis; Amelia Dawe; Ty DeCarteret; Jake Diamond; Lucas Dolan; Robert Ford; Aidan Forrester; Lilian Freeman; Nathanael Hatami; Maddock Henderson; Alexandra Hickey; Elijah Hoyt; Luke Hughey; Hollis Hunt; Owen Hurwitz; Emily Jacobsen; Liam James; Malia Jusczyk; Addison Kane; Angelina Karavasileiadis; Rowan Kavanah; Caitlin Keswick; Tanmayee Kolluri; Carly Kuzmeskas; Jamie Lagasse; Molly LaPlante; Kiera Lawrence; Courtney Lewis; Faelyn Mahoney; John Marchand; Ryan Marrone; Oscar Mason; Mallory McCrave; Tayla McDuff; Grace McHugh; Eric Miles; Alice Modena; Bella Moriarty; Emily Morris; Sebato Moses; Gia Mucciarone; Victoria Mullaney; Molly Muse; Lauren Newcom; Ava Noonan; Rylie O'Brien; Nova Rose Pasquantonio; Kathryn Podzka; Abby Quinn; Lucas Raymond; Drew Richard; Henry Roach; Menfhis Salguero; Sangeetha Senthil Kumar; Aarit Shrivastava; Benjamin Smith; Grady Soares; Cole Soifer; Kellan Sperling; Swathi Sreenath; Erin Steck; Addison Sullivan; Daania Talat; Adeline Townsend; Brayden Ward; Julia Wetmore; Brody Whalen; Ashley Wistran; Anran Ye; Angela Young.
HIGH HONORS
Pearl Babbitt; Donnelle Balunos; Emmette Barry; Jack Becker; Benjamin Bostrom; Jack Boucher; James Boucher; Olivia Bourdeau; Marleigh Brown; Adrian Burke; Braden Burns; Jordyn Callahan; Paige Campbell; Brianna Cardona-Ortez; Tyler Cecere; Bailey Cederbaum; Daniel Chalmers; Colin Chard; Avery Charland; Olivia Chavers; Harrison Chisholm; Shane Chmielewski; Kayla Collins; Natalie Collins; Kerin Connolly; Laura Valentina Da Silva; Jace Disla; Ellie Donegan; Jake Duffy; Raymond Evans; Elin Fitzgerald; Michael Flaherty; Lila Fleischman; Zachary Foley; Lilliana Fox; Alexandria Gebhard; Ava Giampa; Adriana Gomez