NORFOLK — King Philip Middle School has announced the following honor roll for Trimester 2:
7TH GRADE
HIGHEST HONORSAdamos, Evgenia; Ajoy, Jaydon; Albert, Chloe; Amirineni, Srithika; Arun, Nakshatra; Basile, Justin; Beaupre, Lucy; Berry, Jillian; Berthiaume, Erin; Bourque, Louise; Brown, Ryan; Brutus, David; Buban, Ethan; Cady, Jacoby; Carew, Allie; Chatham, Lex; Ciuica, Alexander; Cleasby, Allison; Coen, Kieran; Coliflores, Isabella; Cory, Sean; Crisci, Nathan; Curry, Alexandra; Danson, Kyle; DeGuzman, Alexandra; DelVecchio, Christopher; Derfler-Murphy, Teaghan; DeVasto, Aidan; Dorcil, Kaitlynn; DoRosario, Riley; Dowling, Leo; Ford, Ryan; Fountain, Connor; Frazier, Thomas; Garland, Nora; Garvey, Faith; Gill, Alexandria; Gill, Ava; Graham, Bayley; Griffin, Lauren; Harmon, Lusia; Hasson, Noam; Hayes, Leah; Heffernan, Cian; Kananowicz, Miller; Keough, Madison; Khannouchi, Jinan; Kilroy, Cecelia; Kosar, Brooke; Kurtzer, Kathryn; LaPlante, Caitlin; Lawson, Daniel; LeBlanc, Halle; Lefebvre, Abigail; Lehan-Allen, Grace; Love, Michael; Lussier, Ella; Lutfy, Audrey; Lynch, Kelsey; MacKinnon, Damon; Manley, Gregory; Marrone, Matthew; Martin, Ethan; Mastroianni, Dominic; McManus, Ella; McNeil, Andrew; Mooney, Maura; Mullen, Zachary; Nerney, Thomas; O’Brien, Reilly; O’Connell, Colin; O’Neill, Patrick; O’Shea, Camryn; Obara, Lauren; Patlola, Aarush; Pitman, Cole; Putt, Catherine; Ragan, JoHanna; Ramirez, Zayjiana; Rana, Anusha; Rawson, Freya; Redlitz, Danielle; Ricci, Ayla; Rose, Eve; Saraf, Michael; Schneider, Brenton; Shaughnessy, Aiden; Shore, Matthew; Shore, Caleigh; Shrivastava, Rivya; Stock, Christopher; Thomas, Kate; Torricelli, Samantha; Wehmeyer, Ella.
HIGH HONORS
Amorim, Marco; Anderson, Dylan; Andre, Annabelle; Astin, Amber; Bailer, Luke; Barker, Ryan; Beatty, Ella; Berthiaume, Violet; Bianculli, Sonny; Birenbaum, Jack; Bishop, Felicia; Blakesley, George; Booth, Jacob; Brady, Colin; Brundrett, Loren; Burns, Ryan; Byrne, Paul; Campbell, Rose; Campbell, Henry; Cannella, Olivia; Carone, Aidan; Casassa, Preston; Castro, William; Cates, Connor; Ceurvels, Kaitlyn; Chick, Jorja; Clancy, Sean; Cloutier, Brycen; Cochran, Joshua; Comendul, Duggan; Cotter, Julia; Cunningham, Finn; Cunningham, Andrea; Daley, Samantha; Davit, Chase; DeMedeiros, Isabelle; Dubovsky, Ariana; Dugan, Shayne; Dugas, William; Feeley, Nolan; Feyler, Gavin; Flood, Brendan; Flynn, Leah; Follett, Madison; Francis, Mia; Francis, Adam; Gebhard, Zachary; Ghostlaw, Madelyn; Giancioppo, Sophia; Gordillo, Mariana; Gray, Lukas; Gresham, Jack; Haltom, Jack; Heinselman, Bryce; Henney, Aubrey; Herlin, Brady; Hitchen, Brian; Honeycutt, Emma; Jaber, Audrina; Jacobson, Lily; Jones, Phoebe; Kanaabi, Rayhan; Kinahan, Jacob; LeBlanc, Thomas; LeBlanc, Katherine; Linehan, Meghan; Love, Ryan; Lovell, Zoe; Maw, Dylan; McCormick, Mya; McCormick, Logan; McCreedy, Griffin; McDonald, Brendan; McDonald, Brodie; McDonald, Connor; McDonough, James; McFarlane, Catherine; McGowan, Mara; McGrath, Liam; McKenna, James; McKenna, Sara; Mick, Celia; Mischley, Greta; Monti, Matthew; Morrison, David; Moten, Serenity; Mullen, Cecelia; Musial, Elizabeth; Noonan, Kendall; O’Hara, Kaitlyn; Palson, Madelyn; Perry, Malek; Persky, Jessica; Petrillo, James; Pfeiffer, Alden; Poulin, Isabella; Poynot, Asher; Quintal, Jackson; Riley, Logan C.; Rivera, Ignacio; Rufo, Claudia; Saad, Youssef; Schmier, Jacob; Seropian, Natalie; Sestito, Dylan; Shipala, Addison; Silva, Emma; Silva, Jason; Simas, Ryan; Simone, Liam; Small, Sophia; Sower, Emily; Spak, Dylan; Sylvain, Georgiana; Sylven, Cameron; Tobichuk, Nora; Vega, Christian; Walker, Marissa; Walker, Tyler; Walsh, McCoy; Warren, Daniel; Whitbread, Ashleigh; Wilson, Victoria.
HONORS
Canto-Osorio, Keigan; Cullen, Alexandra; Daley, Dylan; Goldman, Savannah; Lolos, Noah; Lynch, Kelty; McGowan, Abigail; Murphy, Anthony; O’Connell, Mackenzie; Petrucci, Anthony; Regan, Evan; Sullivan , Julia.
8TH GRADE
HIGHEST HONORS
Arce, Jolie; Asprelli, Madison; Barletta, Sam; Barrett, Kendra; Baskar, Varsha; Boie, Megan; Bouffard, Skyler; Brideau, Lily; Burke, Megan; Calderone, Dante; Cannon, Austin; Caruso, Neela; Cohn, Julia; Collins, Brady; Cornell, Kayleigh; Crivello, Lucas; Daley, Thomas; Dang, Jaelyn; Doyle, Shannon; Duggan, James; Epuri, Ashrith; Epuri, Snigdha; Evans, Keira; Federico, Christopher; Feuer, Samantha; Ford, Brady; Fornash, Jackson; Gill, Ian; Glaser, Sarah; Hall, Rory; Hatami, Annie; Hedberg, Sarah; Herlin, Drew; Hickey, Gavin; James, Lillian; Jones, Makenna; Joy, Sarah; Keighley, Neva; Kelley, Cheyanne; King, Sierra; Kissell, Ciara; Kollu, Arjun; Labell, Ryan; LeBlanc, Morgan; Legge, Kayla; Lenox, Michael; Lerner, Noah; Lewis, Addison; Liousfi, Nadine; Lolos, Isabella; Lomuscio, Danielle; Mandel, Nicholas; Mason, Rhianna; McCally, Fiona; McCarthy, Aidan; McDevitt, Makenzie; McDonagh, Aidan; McDonnell, Meghan; McGourthy, Grace; Meier, Emma; Moynihan, Lindsey; Mui, Brianne; Mullen, Jacqueline; Newcom, Claire; O’Brien, Caitlin; Pauline, Alexandria; Pochay, Allyson; Poggi, Anna; Reda, Avery; Ricci, Haleigh; Siedel, Catherine; Skulte, Charlotte; Soares, Andrew; Sperling, Shea; Sullivan, Samantha; Sweeney, Margaret; Vinson, Anna; Weineck, Lucy.
HIGH HONORS
Anderson, Jack; Arsenault, Samantha; Astorino, Aiden; Bailey, Fiona; Ballantyne, Paige; Baskar, Pranav; Blakesley, Caroline; Bourque, Nichole; Bowen, Andrew; Brundrett, Olivia; Burns, Keegan; Caldwell, Logan; Canavan, Dylan; Carreiro, Jayden; Cecere, Allison; Clarke, Tamanda; Coffin, Mikayla; Collins, Sophia; Collins, Eric; Conniff, Mary; Cook, Allison; Corcoran, Danielle; Cotter, Talia; Dangelo, Averi; DeBaggis, Jacob; Deveney, Caitlyn; Dickinson, Kyle; Dolan, Edward; Evans, Sophia; Evans, Ryan; Federico, Grace; Foley, Michael; Franz, Nolan; Gable, Noah; Gallagher, Nicholas; Giesler, Jillian; Gillis, Kevin; Gogineni, Veda; Grover, Nicholas; Guimaraes, Guilhermina; Gunning, Luke; Hagerty, Camryn; Hamilton, Amelia; Hanewich, Kylie; Hansen, Jessica; Harrison, Noah; Hayes, Sarah; Heine, Kevin; Hill, Madeline; Hix, Isabella; Hogan, Alexandra; Host, Jordan; Hughey, Samantha; Hulslander, Henry; Ibrahim, Nicole; Jones, Natalie; Jordan, Gianna; Keays, Landon; Kennedy, Brooke; Khuc, Jordan; Kilroy, Thomas; Kinahan, Aidan; Konosky, Shelby; LaBerge, Alexandra; Laferriere, Brady; Lamothe-Vaughn, Addisyn; LaPlaca, Kate; Leclair, Henry; LePain, Andrew; LePain, Benjamin; Leveroni, Jackson; Lutfy, Alexander; MacDonald, Abigail; MacEachen, Mary; Mager, Emily; Marchette, Olivia; Masterson, Aeryn; McCrave, Martin; Menendez, Vincent; Miller, Halle; Moore, Christopher; Moore, Gavin; Morris, Charles; Murli, Aarshe; Murphy, Samuel; Murray, Callie; Nicastro, Brandon; Nolan, Colin; Norgren, Emme; O’Donnell, Erin; Oliveira, Leonardo; Pacheco, Cole; Panda, Sayan; Parish, Kaitlyn; Patterson, Spencer; Peck, Sophie; Pennini, Nathaniel; Perchard, Jacson; Petrillo, Olivia; Robinson, Zakk; Russell, Caroline; Sansoucy, Ava; Sheeran, Sean; St.Laurent, Joshua; Sullivan, Serenity; Sullivan, Sophia; Taylor, Isabelle; Thoren, Sydney; Weiblen, Patrick; Weir, Grady; Wiggin, Danica; Wilayeh, Fadel.
HONORSAvelino, Clarice; Donahue, Owen; Evans, Bethany; Gately, Thomas; Harlow, Alexis; Hill, Nathan; Quinn, David; Scarsciotti, Ethan; Sullivan, Patrick.
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