NORFOLK — King Philip Middle School has announced the following honor roll for Trimester 3:
8TH GRADE
Highest Honors
Alexandropoulos, Rihanna; Amidon, Marina; Arriaga, Andy; Beatty, Anna; Bonaceto, Brianna; Bostrom, Benjamin; Boucher, James; Boucher, Jack; Bouffard, Garrett; Bourdeau, Olivia; Brideau, Julia; Burke, Adrian; Chisholm, Harrison; Cleasby, Olivia; Cleverdon, Ashley; Costa, Mia; Da Silva, Laura Valentina; Davis, Benjamin; Dawe, Amelia; Diamond, Jake; Ford, Robert; Forrester, Aidan; Gebhard, Alexandria; Greaney, Ashlyn; Greenberg, Quinlan; Hatami, Nathanael; Hickey, Alexandra; Hoyt, Elijah; Hughey, Luke; James, Liam; Jusczyk, Malia; Kane, Addison; Karavasileiadis, Angelina; Keswick, Caitlin; Kuzmeskas, Carly; LaPlante, Molly; Lewis, Courtney; Loomer, Owen; Mahoney, Faelyn; Maksakova, Arina; Marrone, Ryan; Marshall, Luca; Mason, Oscar; McDuff, Tayla; Michenzie, Emily; Miles, Eric; Morgan, Ella; Moriarty, Bella; Morneau, Andrew; Morris, Emily; Moses, Sebato; Mucciarone, Gia; Mui, Brendan; Newcom, Lauren; O'Brien, Rylie; Pasquantonio, Nova Rose; Pauline, Marissa; Podzka, Kathryn; Polce, Kyle; Quinn, Abby; Roach, Henry; Shrivastava, Aarit; Soares, Grady; Soifer, Cole; Sperling, Kellan; Sreenath, Swathi; Steck, Erin; Talat, Daania; Townsend, Adeline; Ward, Brayden; Wistran, Ashley; Yanni, Mia; Ye, Anran; Young, Angela.
High Honors
Antonellis, Ryan; Babbitt, Pearl; Balunos, Donnelle; Barry, Emmette; Becker, Jack; Bollu, Shreyas; Bowen, Alexander; Brady, Calleigh; Brown, Marleigh; Brunelli, Giovanni; Callahan, Jordyn; Cardona-Ortez, Brianna; Cecere, Tyler; Cederbaum, Bailey; Chavers, Olivia; Collins, Kayla; Collins, Natalie; Collins, Owen; Connolly, Kerin; Cordahi, Jad; Coutchie, Tessa; Crosbie, Gavin; Crowley, Nathan; Davis, Michael; DeCarteret, Ty; Donahue, Kelly; Donegan, Ellie; Dow, James; Duffy, Jake; Edmunds, Max; Fitzgerald, Elin; Flaherty, Michael; Fox, Lilliana; Freeman, Lilian; Giampa, Ava; Grace, Erin; Harlow, Katelyn; Hasson, Alida; Henderson, Maddock; Hollowell, Isla; Houlding, Hayden; Hull, Leah; Hunt, Hollis; Hurwitz, Owen; Ibrahim, Rita; Jacobsen, Emily; Johnston, Jacqueline; Joseph, Michael; Kavanah, Rowan; Kelley, Katelyn; Khalil, Anthony; Kolluri, Tanmayee; Kwiatek, Noah; Labell, Alex; Labriola, Matthew; Lagasse, Jamie; Laight, Olivia; Lawler, Brendan; Lawrence, Kiera; LeBlanc, Molly; Leskow, Olivia; Lutfy, Thomas; MacDonald, Andrew; Marchand, John; McCrave, Mallory; McDonald, Ella; McHugh, Grace; McNamee, Ryan; Medeiros, James; Michienzi, Rebecca; Mish, Daniela; Modena, Alice; Montfort, Taj; Mullaney, Victoria; Murk, Cameron; Murphy, Molly; Murphy, Lucy; Muse, Molly; Nelson, Erik; Noonan, Ava; O'Neil, Amie; O'Sullivan, Teagan; Parenteau, Berkley; Pollender, Darcy; Pompei, Abigail; Quinn, Caelan; Raymond, Lucas; Rettman, Zachary; Reza Bejarano, Mateo; Richard, Drew; Richard, Cooper; Rohrs, Donovan; Rosario, Julian; Saenz, Alex; Salguero, Menfhis; Schweitzer, Neila; Senthil Kumar, Sangeetha; Simmer, Brayden; Sisti, Olivia; Smith, Benjamin; Stierer, Kathryn; Sullivan, Ryan; Sullivan, Addison; Tammineni, Tanvi; Troutman, Chase; Uriarte, Sophia; Van Hoesen, Max; Vasconcelos De Souza, Maria Clara; Waldner, Ryleigh; Wells, Sage; Wells, Hunter; Westbrook, Taliah; Wetmore, Julia; Whalen, Brody; Wolff, Ethan; Wolloff, Paige.
Honors
Chard, Colin; Cordahi, Elias; D'Aiello, Alexander; Foley, Zachary; Levesque, Samantha; MacDonald, Brayden; Morando, Francesca; Murphy, Benjamin; O'Sullivan, Jacoby; Parker, Brodie.
7th GRADE
Highest Honors
Anderson, Benjamin; Astorino, Claire; Barton, Amelia; Bernier, Michael; Bishop, Sabrina; Burke, Shannon; Canty, Catherline; Caravaggio, Anthony; Cardoso, Ryan; Cemerski, Andrey; Cervantes, Aeson; Coffin, Brendan; Costantino, Olivia; Dang, Jordon; Dangelo, Tess; DeBaggis, Maxwell; Derfler Murphy, Liam; DuBois, Rachel; Faille, James; Fisher, Ashton; Fitzgerald, Cadence; Hamilton, Norah; Hanf, Courtney; Hartford, Jacob; Herlin, Delaney; Hostetler, Jacob; Howitt, Madison; Keighley, Sadie; Kelly, Edward; Kosar, Charlotte; Kouame, Amari; Kozik, Rylan; Kunicki, Addison; Lee, Payton; Lefebvre, Ella; Liptak, Reilly; Lopes, Liliana; Mandel, Mia; Mansour, Moreen; Marks, Charlotte; McLaughlin, Dennielle; McManus, Caitlyn; McNulty, Michelle; Montfort, Noa; Morales, Alani; O'Brien, Nora; Pandit, Suneel; Pettit, Anna; Pruell, Emerson; Reilly, Adelyn; Richard, Lily; Ritchie, Lauren; Roach, Matigan; Simone, Ewan; St. Laurent, Madalyn; Steidel, Lyra; Sweeney, Molly; Taylor, Finn; Tezber, Sophia; Tully, Olivia; Turner, Ava; Weiblen, Emma; Wilayeh, Diana; Zaffalon Godoi, Gabriel.
High Honors
AlSara, Muhja; Anderson, Riley; Andrews, Annabelle; Astin, Adrian; Babbitt, Phoebe; Bass, Taylor; Burns, Emma; Byda, Gavin; Cannella, Noelle; Cardona Medrano, Natasha; Carone, Gavin; Carty, Tristan; Castaneda, Kevin; Cataldo, Benjamin; Cereno, Shaine; Charland, Tyler; Covel, Lorelai; Curran, Annabelle; Dalton, Hailey; D'Andrea, Benjamin; Desrosiers, Matthew; Dolan Bourke, Owen; Dumay, Zion; Evans, Meghan; Finnegan, Gavin; Fisk, James; Foley, Elliott; Francisco, Evan; Frazier, Vivian; Garland, Nathan; Ghostlaw, Lucy; Gill, Ryan; Gilmore, Joseph; Giovanella, Jaden; Godfrey, Alayna; Guasch, Elianna; Guinan, Aisling; Hall, John; Haviland, Matthew; Hay, Brayden; Heinselman, Brayden; Hogan, Benjamin; Holmes, Carter; Howitt, Reese; Huot, Hallie; Jasset, Gianna; Jelloe, Louis; Johnson, Madison; Kania, Daniel; Kavanah, Addison; Keays, Mia; Kennedy, Jacoby; Kozik, Landon; Lopes, Julia; Lussier, Kellan; MacRae, Jacob; Marella, Brian; Marella, Chad; McGourthy, Anna; McHugh, Patrick; Melise, Brayden; Miller, Evan; Morrissey, Jake; Murray, Cheyenne; Musial, Mary; Napier, Caroline; Nealon, Ella; Neelon, Patricia; Nesterovich, Olga; Noonan, Maria; O'Brien, Turlough; O'Donnell, Molly; Owens, Brayden; Palson, Maxwell; Patel, Heer; Payne, Tyson; Pedro, Jordan; Petrillo, Gabriella; Pontes, Anna; Robinson, Isla; Rogers, Luke; Routh, Matthew; Sanford, Kaylee; Sharpe, Isabella; Simmer, Cameron; Valkov, Preslav; Wainwright, Olivia; Whiting, Savanah; Wilson, Madison; Wynn, Jillian.
Honors
Armour, Jacob; Bacon, Chloe; Bah, Binta; Cemerski, Luka; Connor, William; Ferreira, Zachary; Franciosa, Marco; Kracher, Kayla; Manning, Patrick; Nichols, Eleanor; Niedzwecki, Emma; O'Connell, Declan; Rizzo, Sebastian; Ruggiero, Rocco; Silva, Eriana; Willette, Nicholas; Wosny, Ryan.