NORTH ATTLEBORO — The following North Attleboro High School students made the fourth-quarter honor roll:
HIGHEST HONORS
Seniors
Lily Adams, Aanvi Agrawal, Laurel Anderson, Mia Auciello, Seedra Bach, Mariah Barbosa, Reilly Barnes, Sean Boyle, Mason Briggs, Silas Brooks Hedstrom, Troy Carlisle, Haley Carr, John Cody IV, Kelly Colleran, Reed Collins, Cameron Congdon, Aidan Conrad, Lauren Cooper, Jacob Costello, Drishti Daga, Sophia Daniels, Kaitlyn DiSalvio, Blake Donovan, Cameron Ernsting, Nagham Farag, Amira Farid, Caroline Ferrin, Sarah Flaherty, Ryan Gagne, Kai Gallagher, Clara Giuliano, Adam Gohain, Victoria Grieve, Gwyneth Gunn, Emma Hanwell, Jessica Hennessey, Sarah Kayata, Maya Kilani, Megan Ladd, Jacob Leighton, Jacob Levin, Hannah Liang, Nathan MacDonald, Lucas Manso, Rory McGinley, Ryan Moccia, Jack Munley, Kassandra Munoz, Shawn Nassaney, Alexandra Nikou, Grace Noreck, Jordan Paradis, Tisha Patel, Paulina Pawlik, Dylan Pizura, Zoe Raza, Jack Regan, Sophia Roukhadze, Riya Salian, Kay Sheaff, Dorothy Sheridan, Mikalah Silver, Branigan Smith, Shamit Soni, Brooke Sullivan, Katherine Szajda, Caitlin Vacher, Nidhi Vankar, Ryan Vickery, Sophia Vitorino
Juniors
Ethan Almeida, Aaryan Anjna, Anshu Anjna, Steven Baillargeon, Sadie Barend, Ryan Barry, Madeline Bonneau, Juliana Bostock, Ashley Boudreaux, Howell Braillard, Casey Butanowicz, Jill Calistra, Tolga Cetiner, Victoria Connors, Zachary Corsetti, Carson Crump, Divija Daliparthy, Jake DeMattos, Quinn DiFiore, Christina Eskarous, Eleanor Fournier, Zachary Galante, Matthew Garofalo, Sarah Goeller, Justin Goodspeed, Anna Housman, Mohraeel Ibrahim, Artemijs Kalasnikovs, Abigail Lacasse, Megan Le, Timothy Le, Colin Madden, Jeylan Olmez, Riddhi Patel, Thanay Puduru, Vivian Racine, Arnav Raghuvanshi, Connor Rajotte, Paige Reiley, Vaasanthi Savaram, Sophia Silveira, Kendall Souza, Francesca Spencer, Charlotte Terry, Gwendolyn Terry, Kelsey Thompson, Saksham Verma, Claire Wilson, Grace Wilson, Alissa Yin, Remi Zides
Sophomores
Verena Abdelsheheed, Saba Agartan, Aanshi Agrawal, Samir Aidasani, Corban Allen, Raed Amin, Tristan Arkerson, Megan Atwood, Ryan Bannon, Megan Barrett, Madison Bearer, Naryalies Blanco, Sanjh Bonu, Brianna Burns, Elizabeth Carley, Maryellen Charette, Sarah Christo, Lauren Cirelli, Joseph Connolly, Aidan Crawford, Emilee Davis, Teresa Degon, Derek Desrosiers, Julie Donato, Patrick Etienvre, Noemie Eugene, Elizabeth Fong, Isabella Fonseca, Kayli Furtado, Raegan Gagne, Katie Galgoczy, Brennan Green, Anthony Gresham Jr., Abraham Guir, Kaylee Hennessey, Avery House, Noelle Hurley, Kaitlyn Joyce, Rishabh Kamani, Marissa King, Ishan Kohli, Sarah Kopp, Tyson Laviano, Thomas Le, Darren Liang, Michaela McCarthy, Matthew McColgan, Drew Mingo, Cheryl Nguyen, Kamila Nguyen, Grace Nobrega, Audrey Noreck, Grace Parker, Lily Ramm, Alexander Robin, Mary Rogers, Grace Sadek, Neo Shum, Brendan Simpson, Sean Subedi, Samantha Sweeney, Carleigh Swenson, Dylan Theroux
Freshmen
John Abuseif, Zoe Allessi, Ryan Backner, Ethan Belanger, Natalie Benedetti, Angelina Bostock, Colin Boyer, Danny Cheng, Janessa Ferreira, Avery Garand, Caroline Gill, Nicholas Hustler, Sylvie Indermitte, Avani Jain, Victoria Jil, Jacob Kahanowitz, Ryan Kahanowitz, Kassidy Kipp, Amelia Leighton, Bret Low, Amelia Maier, Caroline McKenna, Bhavishnu Mood, Madhu Nagunoori, Tuong Nguyen, Elizabeth Nogueira, Jennifer O'Hara Galvez, Phoebe O'Keefe, Moksha Poranki, Nathan Rivera, Samantha Said, Marzuq Sheikh, Julia Smith, John Thomas, Sharanya Valluri, Lalenthika Venkatesh, Addison Vezina, Molly Willey, Brooke Williams, Eva Wirth
HIGH HONORS
Seniors
Lizbeth Aguilar, Israel Anselme, Sarah Bartel, Angelina Bau, Charisse Bretoux, Samuel Bush, Katharine Carroll, Brody Carter, Kyle Conroy, Murphy Crawford, Nedge Delva, Gianna Digiacomo, Jack Dluhy, Kayla Dominique, Victoria Donnelly, Kevin Fanara, Caroline Folan, Julia Forman, Ryan Fox, Brody Gaulin, Eleonora Giles, Dillon Harding, Kathryn Hartnett, Anna Isabella, Kylie James, Anastasia Kalapothkis, Resmia Mansour, Jeremy Martinez, Rafe Maston, Akhila Mushini, Ty Nickerson, Harvansh Pelia, Kadence Peri, Madalena Reinhagen, Marissa Robinson, Griffin Rodden, Anthony Santucci, Michael Simonian, Julia Simpson, Haley Sinacola, Jason Van, Kaleigh Weir
Juniors
Eliude Alcenat, Molly Arnold, Sofia Bertino, DiAnna Brown, Olivia Casey, Jimmy Chen, Jose Contreras, Samantha Hardy, Samantha Hart, Nicolann Jeremie, Jack Julio, Dennis Li, Brayden Little, Bryce Newth, Ava O'Dwyer, Jack O'Malley, Connor Peterson, Jackson Reimer, Jackson Rodrigues, Kahan Sharma, Deepika Sunil, Harper Sweeney, Maximilian Wirth, Audrey Woodcock
Sophomores
Cody Boutilier, Anthony Brancato, Haleigh Branconier, Jenna Buratti, Ashlyn Burns, Jeremy Carter, Gianna Corrado, Margaret DiFonzo, Sai Dinesh Lakshman, Alexandra Fernandez, Jillian Flotildes, Madison Folan, Tyonnie Furtado, Mia Gagne, Tyler Gannon, Sofia Grover, Molly Hammond, Grace Hardy, Braden Hartigan, Lauren Inglese, Sophia Kushlak, Tyler LaVoie, Gianna Leco, Sara Maciejewski, Giovanni Martello, Lauren Mello, Isabelle Milot, Nishetha Mohan, Liam Murray, Lexie Packer, Riya Patel, Elizabeth Pepper, Dina Powell, Hailey Reavill, Ellie Regan, Zachary Robichaud, Brooke Robinson, William Rodden, Kathryn Rogers, Alexandra Saviolakis, Logan Shiner-McCracken, Elizabeth Silva, Sophia Stella, Faith Wilder, Isabelle Williams
Freshmen
Emmanuella Agbanari, William Bachand, Grace Booker, Benjamin Braillard, Zachary Breton, Madison Burns, Benjamin Cormier, Tyler Dameron, Ava Enegren, Jayla Gregory, Joshua Hardy, Brooklyn Hasler, Bethany Hernandez, Lyla Isabella, Grace Jordan, Rachel Joyce, Abby Juergens, Alex Kojoian, Kamryn Low, Jacob Mattson, Margaret Mazmanian, Alina Mursalimova, Avery Naclerio, Madeline O'Connor, Quinn Regan, Brady Shankle, Morgan Westgate, Charlotte Whitney
HONORS
Seniors
Mark Ayvazyan, Fatoumata Barry, Luke Bergeron, Lilianna Blank, Sofia Bostock, Nicole Donato, Mark Etienvre, Madison Ferrin, Dylan Ferrone, Joanna Gad, Alpu Goetheh, Shane Hennessy, Caroline Higney, Brady Judge, Yvonne Klarwasser, Derek Maceda, Alana Mento, Shayla Owens, Aprameya Pandit, Julia Puccio, Adam Racine, Ava Rogers, Breanne Sevigny, Grace Simmons, Patricia Smallwood, Ava Spencer, Camryn Thom, Mark Vogel, Evan Williams
Juniors
Hudson Abramaitys, Josephine Allen, Abigail Barber, Jeremy Becker, Angelina Benedetti, Laura Blake, Emily Burnham, Kaden Burns, Caleb Cheney, Rachel Copley, Katelyn Corsetti, Gabriella D'Amico, Marcus DeFusco, Makala Eldredge, Emily Engler, Heidi Franklin, Brianna Frost, Nathaniel Galligan, Jacob Gedgaudas, Samuel Goulart, Christopher Hanewich, Garion Havens, William Housman, Lauren Hunt, Firas Ibrakhim, Zeina Ismail, Jazzlyn Johnson, Nathaniel Kelly, Nathan King, Nicole Leavitt, Eva LeCompte, Kyle MacGregor, Callan Marini, Enzo Mattei, Lucas Mattson, Miles McPhee, Braden McSweeney, Kiley Moore, Devin Naclerio, Olivia Nelson, Sienna Newth, Sarah Nogueira, Sydney O'Connor, Max O'Malley, Maeve Onorato, Andrew Porter, Abhyudaya Rathore, Christopher Russell, Manya Saini, Sebastian Sanchez Mondragon, Madeline Strachan, Jake Stroup, Nolan Watts, Troy Weiner
Sophomores
Luke Antonetti, Brady Backner, Ava Banks, Jessica Bau, Joseph Brucato, Christopher Bryant, Grace Cabeceiras, Kacie Callahan, Jacqueline Carfagna, Clare Carroll, Noir Cestaro-Johnson, Amelia Cody, Christopher Colonna, Gianna Consalvo, Annie Costa, Katelin Costa, Lucas Crovo, Jace Cuzzi, Elliott Daniels, Gabriel Dias, Emily DiSalvio, James Doyon, Adelaide Edmunds, Abdelrahman Farag, Natalee Fisher, Thomas Fitzgerald II, Kaeleigh Folan, Chase Frisoli, Peighton Gagne, Jack Gaudette, Ryan Gomes, Baxter Greene, Vincenzo Guerrero, Emily Gula, Ethan Gustafson, Zachary Haffner, Patrick Hamilton, Dani Hart, Alexander Hyde, Shane Jackson, Conrad Klarwasser, John Kraskouskas, Jennifer Le, Justin Lee, Amelia Lennon, Kaila Liston, Alexandra Luistro, Kyle Malcolmson, Omar Mansour, Scott Masek, Andrew Matta, Dylan McCall, Ava McDuff, Sifeen Mousa, Sofia Mulcahy, James Nelson, Mirabella Nussey, Jonathan Obuchowski, Emma O'Leary, Brady Paradis, Freya Patel, Staelle Phanord, Ellen Poole, Jaden Ramocki, Michael Rodas, Jessenia Said, Diana Shchykovska, Daisy Tetreault, Emily Tucker, Audree Way, Matthew Whalen
Freshmen
Lincoln Abramaitys, Dylan Brousseau, Riley Buckley, Jack Callejas, Michael Canova, Shannon Carr, Benjamin Dluhy, Kylie Doherty, Megan Fennell, Aidan Ferreira, Grace Forman, Max Gallagher, Joseph Gaudette, Amelia Gee, Athanasios Georgilas, Haleigh Giuliano, Jacob Gould, Aahana Gummadala, Kaitlyn Hennessy, Ishana Irungbam, Riley Jacobs, Alonda John, Riley Kot, Maggie LeCompte, Jill Lewicki, Brandon Luciano, Kole McDevitt, Deanna Miconi, Boutamina Mousa, Samantha Nikou, Jillian O'Hara, Lucy Palmer, Nola Palmisano, Avery Parkinson, Parker Peri, Abdullah Peterson, Hailey Peterson, Anish Pinnapureddy, Martin Rogers, Zachary Spencer, Evan Tetreault, Shamalrie Williams, Likitha Yalagala