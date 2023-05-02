NORTH ATTLEBORO — The following North Attleboro High School students made the third-quarter honor roll:
HIGHEST HONORS
Seniors
Aayush Adak, Aanvi Agrawal, Lizbeth Aguilar, Laurel Anderson, Israel Anselme, Madison Bailey, Mariah Barbosa, Angelina Bau, Sofia Bostock, Sean Boyle, Troy Carlisle, Kelly Colleran, Cameron Congdon, Aidan Conrad, Drishti Daga, Kaitlyn DiSalvio, Blake Donovan, Cameron Ernsting, Nagham Farag, Caroline Ferrin, Ryan Gagne, Brody Gaulin, Clara Giuliano, Adam Gohain, Victoria Grieve, Brady Judge, Anastasia Kalapothkis, Maya Kilani, Megan Ladd, Lucas Manso, Kassandra Munoz, Shawn Nassaney, Alexandra Nikou, Grace Noreck, Sebastian Nuay, Aprameya Pandit, Paulina Pawlik, Dylan Pizura, Sai Ravi, Jack Regan, Marissa Robinson, Sophia Roukhadze, Riya Salian, Breanne Sevigny, Mikalah Silver, Grace Simmons, Julia Simpson, Patricia Smallwood, Branigan Smith, Ava Spencer, Brooke Sullivan, Caitlin Vacher, Ryan Vickery, Sophia Vitorino
Juniors
Eliude Alcenat, Ethan Almeida, Steven Baillargeon, Sadie Barend, Ryan Barry, Madeline Bonneau, Juliana Bostock, Ashley Boudreaux, Emily Burnham, Jill Calistra, Jimmy Chen, Victoria Connors, Katelyn Corsetti, Zachary Corsetti, Carson Crump, Divija Daliparthy, Jake DeMattos, Makala Eldredge, Christina Eskarous, Zachary Galante, Matthew Garofalo, Sarah Goeller, Justin Goodspeed, Samantha Hardy, William Housman, Mohraeel Ibrahim, Jack Julio, Artemijs Kalasnikovs, Abigail Lacasse, Timothy Le, Dennis Li, Colin Madden, Callan Marini, Sienna Newth, Jeylan Olmez, Riddhi Patel, Vivian Racine, Arnav Raghuvanshi, Paige Reiley, Jackson Rodrigues, Sebastian Sanchez Mondragon, Vaasanthi Savaram, Kendall Souza, Francesca Spencer, Deepika Sunil, Gwendolyn Terry, Claire Wilson, Grace Wilson, Audrey Woodcock, Alissa Yin, Remi Zides
Sophomores
Verena Abdelsheheed, Saba Agartan, Aanshi Agrawal, Samir Aidasani, Corban Allen, Raed Amin, Tristan Arkerson, Ryan Bannon, Megan Barrett, Madison Bearer, Naryalies Blanco, Sanjh Bonu, Elizabeth Carley, Maryellen Charette, Lauren Cirelli, Katelin Costa, Lucas Crovo, Emilee Davis, Derek Desrosiers, Sai Dinesh Lakshman, Patrick Etienvre, Noemie Eugene, Jillian Flotildes, Madison Folan, Elizabeth Fong, Isabella Fonseca, Kayli Furtado, Raegan Gagne, Katie Galgoczy, Brennan Green, Abraham Guir, Dani Hart, Braden Hartigan, Avery House, Noelle Hurley, Rishabh Kamani, Ishan Kohli, Sarah Kopp, Tyson Laviano, Darren Liang, Sara Maciejewski, Lauren Mello, Drew Mingo, Nishetha Mohan, Cheryl Nguyen, Kamila Nguyen, Grace Nobrega, Grace Parker, Lily Ramm, Ellie Regan, William Rodden, Mary Rogers, Logan Shiner-McCracken, Neo Shum, Brendan Simpson, Sophia Stella, Dylan Theroux, Faith Wilder
Freshmen
John Abuseif, Ryan Backner, Ethan Belanger, Angelina Bostock, Danny Cheng, Megan Fennell, Janessa Ferreira, Grace Forman, Avery Garand, Sylvie Indermitte, Avani Jain, Jacob Kahanowitz, Riley Kot, Margaret Mazmanian, Caroline McKenna, Bhavishnu Mood, Madhu Nagunoori, Tuong Nguyen, Elizabeth Nogueira, Madeline O'Connor, Phoebe O'Keefe, Moksha Poranki, Nathan Rivera, Samantha Said, Marzuq Sheikh, Julia Smith, John Thomas, Sharanya Valluri, Lalenthika Venkatesh, Morgan Westgate, Molly Willey, Eva Wirth
HIGH HONORS
Seniors
Lily Adams, Mark Ayvazyan, Seedra Bach, Reilly Barnes, Silas Brooks Hedstrom , Haley Carr, Brody Carter, John Cody IV, Reed Collins, Kyle Conroy, Lauren Cooper, Jacob Costello, Murphy Crawford, Gianna Digiacomo, Kayla Dominique, Victoria Donnelly, Sarah Flaherty, Caroline Folan, Julia Forman, Zachary Gallagher, Eleonora Giles, Gwyneth Gunn, Emma Hanwell, Jessica Hennessey, Jacob Levin, Hannah Liang, Nathan MacDonald, Rafe Maston, Rory McGinley, Jordan Paradis, Julia Puccio, Adam Racine, Zoe Raza, Madalena Reinhagen, Anthony Santucci, Shamit Soni, Rebecca Souza, Nidhi Vankar, Yuliia Zaida
Juniors
Josephine Allen, Aaryan Anjna, Jeremy Becker, Sofia Bertino, DiAnna Brown, Casey Butanowicz, Olivia Casey, Tolga Cetiner, Owen DiFiore, Eleanor Fournier, Heidi Franklin, Samuel Goulart, Christopher Hanewich, Anna Housman, Nicolann Jeremie, Jazzlyn Johnson, Abbey Lamonica, Megan Le, Olivia Nelson, Jack O'Malley, Connor Peterson, Thanay Puduru, Connor Rajotte, Jackson Reimer, Charlotte Terry, Kelsey Thompson, Luke Tufts, Saksham Verma, Troy Weiner, Maximilian Wirth
Sophomores
Megan Atwood, Brady Backner, Cody Boutilier, Haleigh Branconier, Ashlyn Burns, Brianna Burns, Grace Cabeceiras, Kacie Callahan, Clare Carroll, Jeremy Carter, Christopher Colonna, Teresa Degon, Julie Donato, Alexandra Fernandez, Thomas Fitzgerald II, Tyonnie Furtado, Mia Gagne, Tyler Gannon, Anthony Gresham Jr., Sofia Grover, Gianluca Guerrero, Kaylee Hennessey, Kaitlyn Joyce, Marissa King, Conrad Klarwasser, Jennifer Le, Gianna Leco, Alexandra Luistro, Kyle Malcolmson, Omar Mansour, Michaela McCarthy, Matthew McColgan, Audrey Noreck, Jonathan Obuchowski, Lexie Packer, Hailey Reavill, Brooke Robinson, Grace Sadek, Sean Subedi, Carleigh Swenson, Daisy Tetreault, Audree Way
Freshmen
Emmanuella Agbanari, Zoe Allessi, Natalie Benedetti, Riley Buckley, Madison Burns, Shannon Carr, Benjamin Cormier, Tyler Dameron, Amelia Gee, Caroline Gill, Haleigh Giuliano, Brooklyn Hasler, Joscelyn Hurley, Riley Jacobs, Rachel Joyce, Abby Juergens, Ryan Kahanowitz, Kassidy Kipp, Jill Lewicki, Bret Low, Amelia Maier, Alina Mursalimova, Samantha Nikou, Martin Rogers, Brady Shankle, Addison Vezina
HONORS
Seniors
Luke Bergeron, Avery Bitar, Charisse Bretoux, Samuel Bush, Katharine Carroll, Marissa Daley, Nathanael Delisca, Nedge Delva, Jack Dluhy, Liam Eberle, Mark Etienvre, Amira Farid, Madison Ferrin, Dylan Ferrone, Ryan Fox, Althea Gagne, Alpu Goetheh, Dillon Harding, Shane Hennessy, Caroline Higney, Anna Isabella, Taric Isom, Jacob Leighton, Jeremy Martinez, Aiden Moebius, Jack Munley, Connor Murphy, Akhila Mushini, Ty Nickerson, Harvansh Pelia, Kadence Peri, Griffin Rodden, Samuel Sanchez Mondragon, Kyla Shepard, Dorothy Sheridan, Nicole Shum, Michael Simonian, Haley Sinacola, Adam Tait, Jason Van, Mark Vogel, Kaleigh Weir
Juniors
Hudson Abramaitys, Parker Abrantes, Chidera Agbanari, Aubrie Amado, Molly Arnold, Abigail Barber, Angelina Benedetti, Laura Blake, Teagan Brown, Kaden Burns, Isabella Carlisle, Jose Contreras, Kendall-Lee Crowley, Carson Dameron, Marcus DeFusco, Erica Dunne, Emily Engler, Zoe Faria, Brianna Frost, Jacob Gedgaudas, Emily Grenier, Kyle Gruber, Sawyer Hall, Samantha Hart, Cassandra Hobson, Sophia Hooban, Lauren Hunt, Firas Ibrakhim, Zeina Ismail, Nathaniel Kelly, Makena Kelsey, Brady King, Nathan King, Gracie Leary, Meagan Lee, Brayden Little, Kyle MacGregor, Enzo Mattei, Lucas Mattson, Jackson McGrath, Kiley Moore, Devin Naclerio, Bryce Newth, Sarah Nogueira, Sydney O'Connor, Ava O'Dwyer, Max O'Malley, Matthew Pineau, Andrew Porter, Kierstyn Provencal, Sneha Rathor, Abhyudaya Rathore, Christopher Russell, Kahan Sharma, Madeline Strachan, Harper Sweeney, Anthony Vale, Erick Velasquez, Logan Wasilewski, Nolan Watts
Sophomores
Yousef Abdalla, Luke Antonetti, Cameron Bainton, Ava Banks, Anthony Brancato, Jenna Buratti, Noir Cestaro-Johnson, Sarah Christo, Brooke Cirelli, Amelia Cody, Aidan Crawford, Jace Cuzzi, Elliott Daniels, Gabriel Dias, Emily DiSalvio, Adelaide Edmunds, Samantha Faria, Natalee Fisher, Kaeleigh Folan, Chase Frisoli, Michael Gad, Maggie Gillis, Emily Gula, Ethan Gustafson, Zachary Haffner, Patrick Hamilton, Molly Hammond, Grace Hardy, Lauren Inglese, Shane Jackson, Sophia Kushlak, Tyler LaVoie, Justin Lee, Veronica Macas Amaya, Giovanni Martello, Scott Masek, Jaden Mendes, Isabelle Milot, Sifeen Mousa, Sofia Mulcahy, James Nelson, Emma O'Leary, Brady Paradis, Freya Patel, Riya Patel, Dina Powell, Jaden Ramocki, Joseph Roberge, Zachary Robichaud, Alexander Robin, Jessenia Said, Jake Santucci, Alexandra Saviolakis, Abigail Sevigny, Diana Shchykovska, Camden Souza, Samantha Sweeney, Matthew Tino, Emily Tucker, Isabelle Williams
Freshmen
Lincoln Abramaitys, Quincie Arris, William Bachand, Dominic Bertino, Grace Booker, Johnathon Boyce, Colin Boyer, Ciaran Boyle, Benjamin Braillard, Zachary Breton, Dylan Brousseau, Jack Callejas, Michael Canova, Isaac Ciardi, Joseph Delisca, Kylie Doherty, Victor Duarte, Ava Enegren, Aidan Ferreira, Hailey Fleming, Connor Foley, Jacob Gould, Aahana Gummadala, Joshua Hardy, Kaitlyn Hennessy, Bethany Hernandez, Nicholas Hustler, Ishana Irungbam, Victoria Jil, Grace Jordan, Alex Kojoian, Maggie LeCompte, Amelia Leighton, Gabrielle Lincoln, Mia Looby, Kamryn Low, Brandon Luciano, Jacob Mattson, Kole McDevitt, Connor McPherson, Emma Mercado, Deanna Miconi, Boutamina Mousa, Avery Naclerio, Jillian O'Hara, Christian Oleson, Lucy Palmer, Avery Parkinson, Parker Peri, Abdullah Peterson, Hailey Peterson, Alyssa Plumb, Ace Pusateri, Quinn Regan, Corey Rofino, Cameron Spangler, Francis Strachan Jr., Hayden Strong, Charlotte Whitney, Brooke Williams, Likitha Yalagala