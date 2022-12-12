NORTH ATTLEBORO — The following North Attleboro High School students made the first-quarter honor roll:
HIGHEST HONORS
Seniors
Aayush Adak, Aanvi Agrawal, Lizbeth Aguilar, Israel Anselme, Mark Ayvazyan, Madison Bailey, Adam Bertrand, Sean Boyle, Brody Carter, Cameron Congdon, Drishti Daga, Kaitlyn DiSalvio, Blake Donovan, Brody Gaulin, Clara Giuliano, Adam Gohain, Victoria Grieve, Shane Hennessy, Anastasia Kalapothkis, Maya Kilani, Jacob Levin, Lucas Manso, Zoey McDonough, Rory McGinley, Shawn Nassaney, Alexandra Nikou, Grace Noreck, Aprameya Pandit, Jordan Paradis, Paulina Pawlik, Sai Ravi, Madalena Reinhagen, Sophia Roukhadze, Riya Salian, Anthony Santucci, Breanne Sevigny, Mikalah Silver, Michael Simonian, Branigan Smith, Brooke Sullivan, Caitlin Vacher, Sophia Vitorino
Juniors
Ethan Almeida, Anshu Anjna, Sofia Bertino, Madeline Bonneau, Juliana Bostock, Ashley Boudreaux, DiAnna Brown, Emily Burnham, Tolga Cetiner, Jimmy Chen, Zachary Corsetti, Divija Daliparthy, Quinn DiFiore, Zachary Galante, Matthew Garofalo, Mohraeel Ibrahim, Jazzlyn Johnson, Timothy Le, Colin Madden, Callan Marini, Riddhi Patel, Vivian Racine, Arnav Raghuvanshi, Connor Rajotte, Sneha Rathor, Paige Reiley, Samuel Sanchez Mondragon, Kendall Souza, Francesca Spencer, Jake Stroup, Deepika Sunil, Luke Tufts, Troy Weiner, Claire Wilson, Grace Wilson, Audrey Woodcock, Remi Zides
Sophomores
Verena Abdelsheheed, Saba Agartan, Aanshi Agrawal, Corban Allen, Raed Amin, Tristan Arkerson, Ryan Bannon, Megan Barrett, Naryalies Blanco, Sanjh Bonu, Elizabeth Carley, Maryellen Charette, Lauren Cirelli, Lucas Crovo, Emilee Davis, Derek Desrosiers, Emily DiSalvio, Julie Donato, Patrick Etienvre, Jillian Flotildes, Madison Folan, Isabella Fonseca, Kayli Furtado, Raegan Gagne, Katie Galgoczy, Gianluca Guerrero, Abraham Guir, Dani Hart, Avery House, Noelle Hurley, Lauren Inglese, Kaitlyn Joyce, Rishabh Kamani, Conrad Klarwasser, Ishan Kohli, Sarah Kopp, Tyson Laviano, Darren Liang, Kaila Liston, Michaela McCarthy, Lauren Mello, Drew Mingo, Cheryl Nguyen, Kamila Nguyen, Grace Nobrega, Lexie Packer, Lily Ramm, Ellie Regan, William Rodden, Mary Rogers, Grace Sadek, Dylan Theroux
Freshmen
Zoe Allessi, Angelina Bostock, Colin Boyer, Benjamin Cormier, James Gallagher, Caroline Gill, Sylvie Indermitte, Avani Jain, Victoria Jil, Jacob Kahanowitz, Ryan Kahanowitz, Kassidy Kipp, Kamryn Low, Luke Malatesta, Margaret Mazmanian, Bhavishnu Mood, Jennifer O'Hara Galvez, Moksha Poranki, Samantha Said, Eva Wirth
High Honors
Seniors
Laurel Anderson, Angelina Bau, Silas Brooks Hedstrom, Samuel Bush, John Cody IV, Kelly Colleran, Kyle Conroy, Joseph Consalvo, Lauren Cooper, Murphy Crawford, Anthony DaSilva, Jack Dluhy, Liam Eberle, Caroline Ferrin, Gwyneth Gunn, Emma Hanwell, Anna Isabella, Taric Isom, Megan Ladd, Jacob Leighton, Nathan MacDonald, Rafe Maston, Jack Munley, Kassandra Munoz, Sebastian Nuay, Dylan Pizura, Julia Puccio, Zoe Raza, Jack Regan, Marissa Robinson, Griffin Rodden, Ava Rogers, Kay Sheaff, Kyla Shepard, Julia Simpson, Ava Spencer, Katherine Szajda, Adam Tait, Ryan Vickery, Kaleigh Weir
Juniors
Eliude Alcenat, Josephine Allen, Aubrie Amado, Aaryan Anjna, Abigail Barber, Alexandra Clarke, Victoria Connors, Katelyn Corsetti, Kendall-Lee Crowley, Jake DeMattos, Owen DiFiore, Zoe Faria, Heidi Franklin, Justin Goodspeed, Samantha Hardy, Sophia Hooban, Anna Housman, Nicolann Jeremie, Jack Julio, Artemijs Kalasnikovs, Nathan King, Abigail Lacasse, Abbey Lamonica, Dennis Li, Kyle MacGregor, Chloe Matta, Jackson McGrath, Devin Naclerio, Jack O'Malley, Abhyudaya Rathore, Christopher Russell, Vaasanthi Savaram, Charlotte Terry, Kelsey Thompson
Sophomores
Samir Aidasani, Brady Backner, Abigail Biron, Cody Boutilier, Ashlyn Burns, Brianna Burns, Kacie Callahan, Jeremy Carter, Austin Coates, Elliott Daniels, Teresa Degon, Margaret DiFonzo, Sai Vibisha Dinesh Lakshman, Noemie Eugene, Thomas Fitzgerald II, Elizabeth Fong, Tyler Gannon, Nicholas Good, Brennan Green, Sofia Grover, Molly Hammond, Braden Hartigan, Kaylee Hennessey, Sophia Kushlak, Jennifer Le, Gianna Leco, Zachary Levin, Alexandra Luistro, Kyle Malcolmson, Matthew McColgan, Jaden Mendes, Isabelle Milot, Audrey Noreck, Grace Parker, Freya Patel, Jaden Ramocki, Joseph Roberge, Zachary Robichaud, Alexander Robin, Jessenia Said, Neo Shum, Brendan Simpson, Sophia Stella, Carleigh Swenson, Audree Way
Freshmen
John Abuseif, Ryan Backner, Ethan Belanger, Danny Cheng, Bailey Converse, Emma Diel, Victor Duarte, Aidan Ferreira, Janessa Ferreira, Aahana Gummadala, Bethany Hernandez, Ishana Irungbam, Abby Juergens, Alex Kojoian, Amelia Maier, Caroline McKenna, Emma Mercado, Deanna Miconi, Boutamina Mousa, Madhu Nagunoori, Tuong Nguyen, Samantha Nikou, Jillian O'Hara, Phoebe O'Keefe, Julia On, Avery Parkinson, Nathan Rivera, Marzuq Sheikh, Sharanya Valluri, Lalenthika Venkatesh, Addison Vezina, Morgan Westgate, Charlotte Whitney, Molly Willey, Likitha Yalagala
Honors
Seniors
Lily Adams, Seedra Bach, Mariah Barbosa, Sarah Bartel, Luke Bergeron, Avery Bitar, Lilianna Blank, Samantha Boffi, Megan Bonfilio, Sofia Bostock, Nathanial Burns, Troy Carlisle, Givani Carney, Katharine Carroll, Reed Collins, Aidan Conrad, Sophia Daniels, Nathanael Delisca, Gianna Digiacomo, Kayla Dominique, Eric Drinan, Tayla Dul, Mark Etienvre, Nathan Ferreira, Madison Ferrin, Ryan Fox, Joanna Gad, Althea Gagne, Zachary Gallagher, Alyssa Gaudette, Eleonora Giles, Alpu Goetheh, Kayla Hall, Dillon Harding, Brooklyn Haueisen, Jessica Hennessey, Caroline Higney, Yvonne Klarwasser, Hannah Liang, Ava McKeon, Alana Mento, Aiden Moebius, Connor Murphy, Ty Nickerson, Shayla Owens, Harvansh Pelia, Kadence Peri, Samuel Sanchez Mondragon, Nikolas Saucier, Nicole Shum, Haley Sinacola, Patricia Smallwood, Shamit Soni, Courtney St Clair, Paul Texeira, Mark Vogel, Abhishek Wadhwa, Luke Ward, Tyler Westgate, Yuliia Zaida
Juniors
Molly Arnold, Steven Baillargeon, Sadie Barend, Ryan Barry, Jeremy Becker, Hannah Bell, Laura Blake, Howell Braillard, Teagan Brown, Kaden Burns, Casey Butanowicz, Jill Calistra, Gabriel Cardona, Olivia Casey, Caleb Cheney, Heng-Shu Chiu, Jose Contreras, Rachel Copley, Carson Crump, Marcus DeFusco, Erica Dunne, Makala Eldredge, Natalie Flood, Eleanor Fournier, Brianna Frost, Sarah Goeller, Tyler Goyette, Kyle Gruber, Christopher Hanewich, Adam Hardy, Samantha Hart, Garion Havens, William Housman, Lauren Hunt, Firas Ibrakhim, Sheannon Kenney, Brady King, Raymond Kleib, Gracie Leary, Eva LeCompte, Meagan Lee, Brayden Little, Karina Lossanova, Enzo Mattei, Lucas Mattson, Olivia Nelson, Bryce Newth, Sarah Nogueira, Sydney O'Connor, Jeylan Olmez, Max O'Malley, Jessica On, Connor Peterson, Andrew Porter, Thanay Puduru, Jackson Reimer, Jackson Rodrigues, Manya Saini, Julia Salmon, Amelia Shackett, Kahan Sharma, Gianna Solbo, Madeline Strachan, William Strachan, Gwendolyn Terry, Anthony Vale, Saksham Verma, Nolan Watts, Maximilian Wirth, Alissa Yin
Sophomores
Yousef Abdalla, Luke Antonetti, Megan Atwood, Cameron Bainton, Ava Banks, Jessica Bau, Madison Bearer, Anthony Brancato, Haleigh Branconier, Elise Brouillard, Joseph Brucato, Jenna Buratti, Grace Cabeceiras, Jacqueline Carfagna, Clare Carroll, Sarah Christo, Brooke Cirelli, Amelia Cody, Christopher Colonna, Gianna Consalvo, Callie Cooper, Gianna Corrado, Katelin Costa, Aidan Crawford, Jace Cuzzi, Gabriel Dias, Dylan Dickson, James Doyon, Adelaide Edmunds, Alexandra Fernandez, Kaeleigh Folan, Chase Frisoli, Tyonnie Furtado, Mia Gagne, Ryan Gomes, Vincenzo Guerrero, Emily Gula, Sean Gunn, Zachary Haffner, Grace Hardy, Alexander Hyde, Dylan Irons-Nobrega, Shane Jackson, Marissa King, Bryce Kiser, John Kraskouskas, Tyler LaVoie, Thomas Le, Justin Lee, Amelia Lennon, Omar Mansour, Giovanni Martello, Scott Masek, Arianna McDavitt, Nishetha Mohan, Hayden Mottinger, Sifeen Mousa, James Nelson, Mirabella Nussey, Jonathan Obuchowski, Emma O'Leary, Brady Paradis, Riya Patel, Tirth Patel, Jake Pizura, Emma Reddington, Brooke Robinson, Fady Roman, Julianne Ryan, Jake Santucci, Christopher Saraf, Neil Sarkar, Alexandra Saviolakis, Abigail Sevigny, Logan Shiner-McCracken, Elizabeth Silva, Sean Subedi, Samantha Sweeney, Daisy Tetreault, Matthew Tino, Emily Tucker, Matthew Whalen, Sasha Whirl, Faith Wilder, Isabelle Williams
Freshmen
Lincoln Abramaitys, William Bachand, Aidan Bau, Natalie Benedetti, Dominic Bertino, Zachary Breton, Madison Burns, Jack Callejas, Michael Canova, Shannon Carr, Isaac Ciardi, Tyler Dameron, Matthew DeGirolamo, Joseph Delisca, Megan Derosier, Kylie Doherty, Ava Enegren, Analise Fantasia, Conor Ford, Grace Forman, Amelia Fradet, Jun Furman, Avery Garand, Joseph Gaudette, Olivia Gaynor, Amelia Gee, Ashley Goeller, Halina Gould, Jacob Gould, Joshua Hardy, Brooklyn Hasler, Kaitlyn Hennessy, Nicholas Hustler, Lyla Isabella, Riley Jacobs, Grace Jordan, Rachel Joyce, Riley Kot, Maggie LeCompte, Amelia Leighton, Jill Lewicki, Mia Looby, Bret Low, Brandon Luciano, Jacob Mattson, Kole McDevitt, Ella McLaughlin, Connor McPherson, Evan Moccia, Avery Naclerio, Elizabeth Nogueira, Madeline O'Connor, Dakarai Oliver, Lucy Palmer, Jake Peckham, Parker Peri, Hailey Peterson, Danielle Picozzi, Alyssa Plumb, Quinn Regan, Martin Rogers, Caroline Shepherd, Bryce Silva, Julia Smith, Rylie Souza, Cameron Spangler, Zachary Spencer, Francis Strachan Jr., Ryan Strachan, Dillon Sumrall-Smith, Evan Tetreault, John Thomas, Keely Walsh, Brooke Williams