NORTH ATTLEBORO — The following North Attleboro High School students made the fourth-quarter honor roll:
HIGHEST HONORS
Seniors
Kathleen Barrett, Grace Barry, Avary Beale, Connor Bearer, Bliss Beaulieu, Korrina Bentley, Brianna Brousseau, Megan Burns, Abigail Camelio, Joshua Ciardi, Lauren Consentino, Julia Curran, Ashlyn Cziria, Hailey Davis, Niya Doddipalli, Summer Doherty, Amanda Echeverri, Teresa Fan, William Folan, Lukas Galante, Katherine Garland, Aashman Gupta, Amanda Hanewich, Grace Hart, Nicholas Hawe, Autumn Hewett, Maxwell Hobbs, Sharon Jabbour, Jessica Jaffarian, Vivek Jagadeesh, Rohan Kohli, Nikolas Kojoian, Anish Krishna, Darnell Lay Jr., Benjamin Lodi, Abigail Maag, Vera Martin, Stephanie McKenna, Krithika Mood, Andrew Nobrega, Joseph Paola, Katharine Paola, Joseph Perriello, Hannah Phillips, Jacob Rollins, Brody Rosenberg, Leah Ruddy, Kyna Shah, Maya Silver, Kendra Silvestre, Milagros Tamara Giraldo, Emma Tessier, Jared Vacher, Connor Ward, Nicholas White, Tylen Worrell, Yang Zhang
Juniors
Aayush Adak, Aanvi Agrawal, Lizbeth Aguilar, Laurel Anderson, Mark Ayvazyan, Angelina Bau, Sean Boyle, Troy Carlisle, Brody Carter, Cameron Congdon, Jacob Costello, Murphy Crawford, Drishti Daga, Kaitlyn DiSalvio, Blake Donovan, Mark Etienvre, Caroline Ferrin, Caroline Folan, Brody Gaulin, Clara Giuliano, Adam Gohain, Victoria Grieve, Emma Hanwell, Brady Judge, Maya Kilani, Jacob Levin, Lucas Manso, Rory McGinley, Shawn Nassaney, Alexandra Nikou, Grace Noreck, Aprameya Pandit, Jordan Paradis, Tisha Patel, Paulina Pawlik, Dylan Pizura, Sai Ravi, Madalena Reinhagen, Marissa Robinson, Griffin Rodden, Sophia Roukhadze, Riya Salian, Kay Sheaff, Mikalah Silver, Melanie Simonian, Michael Simonian, Julia Simpson, Branigan Smith, Shamit Soni, Brooke Sullivan, Caitlin Vacher, Jason Van, Ryan Vickery, Sophia Vitorino
Sophomores
Adem Alshamy, Aaryan Anjna, Anshu Anjna, Sadie Barend, Sofia Bertino, Madeline Bonneau, Juliana Bostock, DiAnna Brown, Jill Calistra, Olivia Casey, Tolga Cetiner, Jimmy Chen, Divija Daliparthy, Jake DeMattos, Owen DiFiore, Matthew Garofalo, Sarah Goeller, Samuel Goulart, Abigail Lacasse, Timothy Le, Dennis Li, Keelin Lyons, Colin Madden, Devin Naclerio, Jeylan Olmez, Connor Peterson, Vivian Racine, Paige Reiley, Sebastian Sanchez Mondragon, Vaasanthi Savaram, Kendall Souza, Deepika Sunil, Gwendolyn Terry, Kelsey Thompson, Saksham Verma, Claire Wilson, Grace Wilson, Remi Zides
Freshmen
Verena Abdelsheheed, Zeynep Agartan, Aanshi Agrawal, Samir Aidasani, Corban Allen, Raed Amin, Tristan Arkerson, Ryan Bannon, Megan Barrett, Jessica Bau, Madison Bearer, Naryalies Blanco, Sanjh Bonu, Jenna Buratti, Ashlyn Burns, Grace Cabeceiras, Elizabeth Carley, Maryellen Charette, Katelin Costa, Emilee Davis, Teresa Degon, Derek Desrosiers, Margaret DiFonzo, Sai Dinesh Lakshman, Julie Donato, Patrick Etienvre, Noemie Eugene, Samantha Faria, Natalee Fisher, Thomas Fitzgerald II, Madison Folan, Isabella Fonseca, Kayli Furtado, Katie Galgoczy, Anthony Gresham Jr., Sofia Grover, Abraham Guir, Molly Hammond, Grace Hardy, Braden Hartigan, Kaylee Hennessey, Avery House, Lauren Inglese, Rishabh Kamani, Conrad Klarwasser, Ishan Kohli, Sarah Kopp, John Kraskouskas, Tyson Laviano, Zachary Levin, Darren Liang, Alexandra Luistro, Kyle Malcolmson, Scott Masek, Michaela McCarthy, Lauren Mello, Drew Mingo, Cheryl Nguyen, Kamila Nguyen, Grace Nobrega, Audrey Noreck, Dina Powell, Lily Ramm, Ellie Regan, Zachary Robichaud, Alexander Robin, William Rodden, Mary Rogers, Julianne Ryan, Grace Sadek, Neil Sarkar, Alexandra Saviolakis, Brendan Simpson, Samantha Sweeney, Carleigh Swenson, Dylan Theroux, Emily Tucker, Audree Way
HIGH HONORS
Seniors
Connor Belanger, Nathan Bennett, Amira Boory, Haley Brodbeck, Shaelyn Burns, Andrew Carfagna, Evan Carlson, Sara Carter, Jason Chen, Julianne Chen, Alexander Cormier, Allison Darling, Juliana Dawood, Ayden Diel, Stephen Doyon, Ava Dunlevy, Morgan Eaton, Jaden Fevrier, Ryan Gula, Pranjal Gupta, Shakyrah Hardy, Dominic Indermitte, Katherine Johnson, Charlotte Lewis, Daniel Luciano, Ethan McGrath, Taylor McMath, Charlotte Moynihan, Brady Sarro, Evan Tino, Rohan Volety, Samantha Willey
Juniors
Mia Auciello, Seedra Bach, Madison Bailey, Sofia Bostock, Mason Briggs, Kelly Colleran, Lauren Cooper, Kayla Dominique, Julia Forman, Ryan Fox, Joanna Gad, Eleonora Giles, Gwyneth Gunn, Jessica Hennessey, Kylie James, Anastasia Kalapothkis, Sarah Kayata, Hannah Liang, Ella Luistro, Rafe Maston, Zoey McDonough, Jack Munley, Ty Nickerson, Ryan Partee, Harvansh Pelia, Jack Regan, Nikolas Saucier, Kyla Shepard, Nicole Shum, Katherine Szajda, Adam Tait, Abhishek Wadhwa, Kaleigh Weir
Sophomores
Hudson Abramaitys, David Attaallah, Angelina Benedetti, Laura Blake, Howell Braillard, Emily Burnham, Casey Butanowicz, Zachary Corsetti, Carson Crump, Makala Eldredge, Brianna Frost, Justin Goodspeed, Adam Hardy, Cassandra Hobson, Lauren Hunt, Firas Ibrakhim, Artemijs Kalasnikovs, Megan Le, Brayden Little, Chloe Matta, Max O'Malley, Jackson Reimer, Manya Saini, Jake Stroup, Charlotte Terry, Audrey Woodcock, Alissa Yin
Freshmen
Charlotte Aubin, Ava Banks, Cody Boutilier, Anthony Brancato, Haleigh Branconier, Joseph Brucato, Kacie Callahan, Jeremy Carter, Sarah Christo, Lauren Cirelli, Amelia Cody, Christopher Colonna, Callie Cooper, Lucas Crovo, Elliott Daniels, Alexandra Fernandez, Jillian Flotildes, Elizabeth Fong, Chase Frisoli, Brennan Green, Vincenzo Guerrero, Patrick Hamilton, Noelle Hurley, Alexander Hyde, Shane Jackson, Kaitlyn Joyce, Evan Kelley, Sophia Kushlak, Tyler LaVoie, Jennifer Le, Kaila Liston, Anna Marcoullier, Giovanni Martello, Matthew McColgan, Nishetha Mohan, Liam Murray, Jonathan Obuchowski, Lexie Packer, Grace Parker, Elizabeth Pepper, Fady Roman, Jessenia Said, Sean Subedi
HONORS
Seniors
John Almeida, Jason Amaral, Jeremy Avalo, Abed Bach, Joseph Beckett Jr., Marta Botelho, James Brennan, Kelsey Briere, Deanna Charney, Aryanna Clasby, Grace Crawford, Tyler DeMattio, Meagan Dowd, Tanner Ferguson, Kelly Frechette, Tori Granato, Carly Guertin, Logan Howard, Jasper Hustler, Makenzie Keith, Aaron Levesque, Han Li, Kelsie Lindstrom, Om Malkan, Killian Maree, Patrick McDermott, Katherine McHoul, Zoe McKeon, Jack McLoughlin, Colin Monahan, Joseph Morin, Erica Murdock, Nico Nolan, Adrian Pawlik, Lauren Peckham, Ethan Ramm, Meghan Ray, Nathalie Robinson, Alexander Rogers, Connor Ruppert, Joseph Shepard, Kathryn Sheytanian, Nathaniel Silveira, John Strachan
Juniors
Lily Adams, Ryan Anderson, Mariah Barbosa, Reilly Barnes, Fatoumata Barry, Charisse Bretoux, Silas Brooks Hedstrom, Samuel Bush, Haley Carr, John Cody IV, Kyle Conroy, Marissa Daley, Sophia Daniels, Anthony DaSilva, Nedge Delva, Gray Dirschel, Jack Dluhy, Victoria Donnelly, Tayla Dul, Madison Ferrin, Sarah Flaherty, Kai Gallagher, Alpu Goetheh, Summer Grover, Shane Hennessy, Caroline Higney, Julian House, Anna Isabella, Jacob Leighton, Derek Maceda, Resmia Mansour, Finn McGovern, Connor Murphy, Abigail Nee, Sebastian Nuay, Kadence Peri, Anthony Santucci, Hannah Schmidt, Haley Sinacola, Patricia Smallwood, Tyler Westgate, Evan Williams, Yuliia Zaida, Sareena Zaidi
Sophomores
Eliude Alcenat, Ethan Almeida, Steven Baillargeon, Abigail Barber, Ryan Barry, Jeremy Becker, Hannah Bell, Ashley Boudreaux, Kaden Burns, Mia Buttlar, Caleb Cheney, Alexandra Clarke, Quinn Conley, Victoria Connors, Jose Contreras, Nova Curran, Marcus DeFusco, Quinn DiFiore, Christina Eskarous, Eleanor Fournier, Zachary Galante, Nathaniel Galligan, Vega Garcia, Tyler Goyette, Kyle Gruber, Katelyn Guerra, Christopher Hanewich, Sophia Hooban, Anna Housman, William Housman, Mohraeel Ibrahim, Nicolann Jeremie, Jack Julio, Nathaniel Kelly, Sheannon Kenney, Nathan King, Abbey Lamonica, Gracie Leary, Meagan Lee, Karina Lossanova, Kyle MacGregor, Abigael Maree, Lucas Mattson, Jackson McGrath, Braden McSweeney, Sienna Newth, Brianna Nordbeck, Ava O'Dwyer, Andrew Porter, Thanay Puduru, Arnav Raghuvanshi, Connor Rajotte, Abhyudaya Rathore, Jackson Rodrigues, Evan Ronco, Amelia Shackett, Francesca Spencer, Harper Sweeney, Shea Templin, Pranav Vasireddy, Jacob Warsofsky, Logan Wasilewski, Nolan Watts, Troy Weiner
Freshmen
Yousef Abdalla, Luke Antonetti, Brady Backner, Lyv Belbin, Elise Brouillard, Jacqueline Carfagna, John Chito, Gianna Consalvo, Sydney Cornelison, Gianna Corrado, Michael Gad, Raegan Gagne, Ryan Gomes, Nicholas Good, Grace Gouck, Baxter Greene, Gianluca Guerrero, Emily Gula, Sean Gunn, Zachary Haffner, Bryce Kiser, Gianna Leco, Justin Lee, Sara Maciejewski, Omar Mansour, Isabelle Milot, Emma O'Leary, Brady Paradis, Freya Patel, Riya Patel, Jaden Ramocki, Hailey Reavill, Angelina Rizzo, Michael Rodas, Christopher Saraf, Emma Sheldon, Logan Shiner-McCracken, Elizabeth Silva, Sophia Stella, Jayla Stone, Daisy Tetreault, Ian Walsh, Matthew Whalen, Faith Wilder