NORTH ATTLEBORO — The following students graduated from North Attleboro High School in the Class of 2020:
Alfred Domingo Abel, Drew William Adams, Sarah Rodrigues Affonso, Emmanuel Maduabuchi Agbanari, Aidan Henry Ahearn, Leah Mary Jane Ahearn, Laila Yasmine Ahlouche, Hannah Belle Alarie, Alissara Djenyka Alexis, Lauren Marie Antonetti, Sierra Brooke Antonitis, Jack Hunter Arabian, Beshoy Mohep Astfanous, Merna Nader Aziz and Rania Nadar Aziz.
Jeffrey Mark Baker, Jared Donald Bankert, Jana Barakat, Jillian Rose Barend, Tanner Barrett Barr, Joseph Michael Barrows, Skyler Cathryn Beaulieu, Cassidy Jane Becker,
Josephine Maria Beckett, Sarina Victoria Bell, Diana Catherine LiHai Blake, Michael Robert Blanchard, John Moore Botteri and Olivia Elaine Boulet.
Chris Oliver Bourjolly, William Harrison Bradley, Frank Manuel Brancato, Ethan Westcote Brayall-Brown, Kyle Paul Briere, Isabelle Faith Briggs, Sophie Lee Brishkovski, Sydney Elisabeth Brissette, Duane Lamar Bryant, Cullen John Buckley, Elizabeth Vera Buron, James Joseph Bush II, Cody Alexander Butanowicz and Alivia Renee Byrne.
Lily Cameron, Ashley Nicole Cangiano, Destiny Lynne Carr, Allison Kayla Carter, Marta Cavani, Dilara Besne Cetiner, Cassie Jia-Lin Chee, Ethan Knight Chu, Noah Zachery Ciardi, Harrison Liam Clayton, Molly Catherine Colasanti, Grace Katherine Cole, Alexis Jacqueline Congdon, Justin Jarvis Connelly John Liam Connolly, Daniel Gratton Conroy, Joseph Robert Coscarella, Meara Elizabeth Curran, Michael Joseph Curran and Kaylin Elizabeth Cziria
Nathan Paul D’Amico, Dylan Joseph D’Ercole, Mariah Drea Daniels, Hannah Christine Davis, Sarah Stewart Dawes, Evan Michael Dawley, Zachary Robert DeAlmo, Lauren Jeanne DeLaroca, Robert Silas Delvental, Hannah Celeste DeMarco, Kaleigh Marie DeMarco, Andrew John DeMattio, Hailey Lynn Demers, Sophia Depina, Isabella Rose DiChiara, Nicholas Joseph Digiacomo, Eliza Beth Dion, Jacqueline Marie Donovan, Russell Jared Dunlap, Caitlin Alexis Dupuis and Brett Carney Dusel.
Connor James Eaton, Caitlin Jolie Echeverri, Michael Andrew Edmonds, Nadeen Hossam El-Zeftawy, Cameron Joseph Emanuel, Isabella Grace Erti and Maya Dias Estrela.
Mina Samir Farid Guiguis Faltas, Brendan Xavier Faulkingham, Regan Tara Fein, Maia Rose Ferrone, Garrett Grey Fisher, Maria Adel Fitian, Jeremy John Cosca Flotildes, Madison Amber Flynn, Jeremy Brendan Folan, Olivia Catherine Foley, Alexandra Grace Fontes, Olivia Belle Forbes, Madison Rae Frechette, Alyssa Michelle Freitas and Ethan Timothy Friberg.
Gabriella Roz Gagnon, Cameron George Gale, Abigail Christa Gallagher, Daniel Edward Gallagher, Rachel Elizabeth Garber, Samantha Gabriela Garcia, Hayley Grayce Gaskin, Ethan Christopher George, Danielle Elaine Glidden, Rachel Gonzalez, Taylor Brooke Gorman, Deven Stephen Goyette, Emma Rose Choi Graveline and Faith Lauren Graveline.
Lucas Khalil Haddad, Catherine Ann Hanewich, Owen David Harding, Alexandra Hardy, Tyler Joseph Harris, Jasper Donovan Louis Harrop, Madisyn Kathleen Haueisen, Annabelle Maria Hebard, Lydia Sky Hershey, Trevor John Hewett, Olivia Nichole Hewitt, David Bailey Hobbs, Timothy William Hogan, Jenine-Bahia Khaled Ismail and Luis Alberto Izaguirre.
Erica Nicole Jackson, Jocelyn Marie Jackson, Montrel Emanuel Jackson, Aidan Charles Johnson, Brady Peter Johnson, Katie Sarah Jordan, Natalie Anne Kaiser, Zoe Despina Kalaijakis, Niti Kamani, Katherine Elisabeth Kayata, Nathan Patrick Kelly, Ryan Passos Kelly, Elizabeth Patricia Kenerson, Ebhan Matthew King, Julia Mei Kleczkowski and John Francis Kummer.
Brett Russell Labonte, Joia Marie LaPlante, Michael Francisco Lazo Umanzor, John Joseph LeClair, Gabriella Brooklynn Lescano, Jocelyn Grace Levesque, Valeria Lewis, Annette Josephine Limoges, Charles Philip Limoges, Kathryn Elizabeth Lindstrom, Joshua Christopher Liston, Jayden Norey Long, Jonathan Michael Lozinski and Nicholas James Lunn.
Nathaniel Robert MacKinnon, Jacob Robert Magnan, Kalin Eve Malcolmson, Kaylee LanXiaojing Malkowski, John Sebastian Maranci, Josey May Marcoullier, Briar Lauren Marini, Sarah MacKenzie Marrow, Gianna Marie Marsella, William Daniel Martin, Alberto Martinez, Emmanuel Olivo Martinez, Kevin Enoc Martinez, Samantha Lynn Martino, Meghan Grace McCormack, Aidan Robert McCorry, Melissa Lyn McDermott, Brendan Thomas McGoldrick, Heather Rose McGowan, Isaiah Austin McHoul, Rachael Victoria McKenna, Ryan Douglas McKeon, Jake Thomas McNeany, Matthew Griffin McSweeney, Kylie Marie Melanson, Cayla Lynne Mello and Renee Heather Miconi.
Joseph Luke Minichiello, Jason Montes, Matthew Eric Mordini, Dennis Joseph Morehouse, Ethan Charles Mottinger, Luke Thomas Moulin, Alexandria Lee Moulson, Shea Michael Mulhern, Grace Kathleen Munley, Brototi Nandi, Michelle ThuThao Nguyen, Daniel William Nobrega, Emma Jeanne Nye, Riley Katherine O’Brien, Adam O’Dwyer Jr., Thomas Terence O’Neill and Samuel Omosogie Osa-Agbontaen.
David James Pacitto, Jason Edward Pacitto, Deveney Nicole Paine, Patrick Thomas Parlon, Michael James Pastore, Sameer Venkata Pasumarthy, Hirni Dipak Patel, Unmitkumar Patel, Jack Michael Perriello, Nicholas Newlin Perry, Colette Marie Petit, Alexander Noel Pfeffer, Jacob Matthew Pion, Casey Sean Poirier, Joshua Steven Porter, Michelle Lane Pothier, Ari Damara Preacher and Sabrine Quddumi.
Jenna Rabbani, Ryan Matthew Rajotte, Aditi Rathor, William Brian Redding, Erin Elizabeth Reid, Emily Kathleen Rinaldi, Colby Mitchell Roberts, Tyler Joseph Robertson, Alonza Marie Robinson, Lindsay Brooke Robinson, Kyla Anne Rodrigues and Emmett Carson Ruote.
Moller Allaa Sadek, James William Sales, Nathan Ryan Sankey, Julio Antonio Santana, Nicholas Joseph Schwedel, Colin Michael Scialdone, Isa Adam Siddiq, Holly Elizabeth Silvestre, Thomas Wayne Skitt, Abigail Grace Slaney, Denise Joy Slinko, Keith Thomas Slobogan, Scott Samson Smythe, Natisha Soni, Talia Isabella Spencer, Lindsay Marie Spratt, Emma Renee Strachan, Brooke Makayla Street, Justin Riley Strom, Priyankha Sunil, Nicholas William Taylor, Steven James Taylor, Britney Thomas and Andrew Peter Tolfa.
Madelyn Carli Unaka, Abigail Marie Valdez, Joseph Michael Vanacore, Pratham Kaushik Vankar, Layla Andrea Vargas, Joseph-Tobias Xiaonan Vasconcellos, Maxwell Williams Vaughan, Gerson Ovidio Velasquez Bonilla, Zachary Paul Vincuilla, Eduardo Vargas Vitorino and Heather Elisabeth Volkin.
Ritika Manoj Wadekar, Jayant Wadhwa, Eddy Wang, XiaoTong Wang, Taylor Tierney Ward, Cody Scott Weiner, Benjamin Adam Wells, Lily Marie Wetherbee, Toni Mae Whalen, Nora Saqqara Whiteman-Best, Olivia Rylie Wills, Kylee Rose Wojciechowski, Adam Scott Woodland, Kelly Yan and William Henry Yeomans.
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