NORTON — The following students graduated Thursday night from Norton High School:
Lauren Anderson, Lillian Antonelli, Morgan Antosca, James Artz, John Bamford, Brandon Barrick, Nina Batista, Samuel Bennett, Lindsey Bingel, Aidan Blake, Brianna Boone, Jake Braga, Quinn Bressler, Jack Brunault, Meadow Buzzell, Miles Callina, Samantha Carreiro, Hailey Carter, Kari Cegelka, Georgette Chaffee, Alexis Child, Michael Cibotti, Alex Clark,
Madison Clark, Emily Clendenin-Coleman, Connor Cohen, Jeremie Cohen, Michael Collins, Megan Cross, Nathan Daly, Sophie D’Amore, Isabella D’Arpino, Mackenzie Dennett, Mardochee Deronvil, Jeremy Dowdy, Ryan Doyle, Isabella Dumont, Zoe Duran, Alexandra Duross, Henry Eck, Ryan Fitzroy, Alexis Fleming, Hailey Forde, Ann Marie Franceschelli, Justin Galego, Austin Genitti, Zachary George, Nicholas Gill, George Gitau, Skye Goba, Olivia Goncalves, Aidan Goodreau, Jillany Goodwin, Joshua Grabianowski, Destiny Greaves, Rachel Grolnic, Alexander Hamer-Moreno, Aydan Hazeldine, Rayha Hebert, Adrian Hubler, Charis Hunt,
Jonathan Inozil, Jackson Isenstadt, Jake Jackson, Ashley Johnson, Lauren Kaplan, Courtney Kass, Benjamin Khokhlan, Cole Kicelemos, Matthew Kirrane Jr., Spencer Kitchen, Vanessa Kordhishti, Kristina Lambert, Evan Lander, Caroline LaSalle, Alan Laverdiere, Adam LaVoie, Lukas Lavoie, Julianne Lebel, Abigail Leo, Cameron LeRoux, Shawn Lestage, Benjamin Litchfield, Cameron Lombardi, Christopher Longacre, Connor Lynch,
Calvin Lyons, Lily Mackay, Justin Marando, Mary Marinilli, Savanna Martin, Aiden Masse, Joshua May, Kaitlyn McCarney, Olivia McConnell, Andrew McGillivray, Kaitlyn McKenna, Kyla McKenney, Jack McPartland, Tristan McPherson, Meghan McSheffrey, Brady Miller, Charlie Mills, Emily Monti, Ryan Morabito, McKenna Morse, Angelia Mulherin, Thomas Mulvaney Jr., Laurelin Murphy, Matthew Murphy, Patrick Murphy, Abigail Nannini, John Nihill,
Callie O’Brien, Alexis Page, Mikayler Patch, Bladimir Payne, Anna Pescod, Cooper Pickett, Kevin Pitts, Madison Porter, AnnCatherine Powers, Elisa Ramos, Jack Rilli, Jordan Robbins, Abby Robichaud, Samantha Rodrigues, Owen Roney, Kaitlin Russell, Randy Sawmiller Jr., Emmalee Schepis, Kaitlyn Schepis, Tristan Sibug, Juliana Silva, Shawn Simmons, Matthew Simpson, Shane Sliney, Jason Soares, Christopher St. Laurent,
Ryan Strojny, Leandra Sulfaro, Lukas Summerville, Ashlyn Sylvia, Rocco Tarantino, Ryan Tatarczuk, Tyler Tatro, Andrew Tetrault, Emma Toole, Danny Tran, Anthony Tripolone, Nathan Tripolone, Caroline Turcotte, Nichole Watson, Corey Weaver, Nicole Weise, Emma Welch, Michael Whalen, Bowen White, Caitlin Whiteside, Evangeline Wilke, Elliot Wilson, Leah Wilson, Nolan Winfield, and Sophia Winston.