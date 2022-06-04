SEEKONK — The following students graduated from Seekonk High School Friday night:
Jared Tyler Amado, Jason Amaral, Lillian Ray Bento, Catherine Elizabeth Bergstrand, Faith Marie Bettencourt, Milo Joseph Biggs, Adam Ryan Boothe, Spencer Richard Boucher, Noah Parker Boudreau-Faria, Victoria Alexis Bourassa, Matthew James Boutin, Liam Robert Bradbury, Edward Robert Brady, Madison Margaret Burbank, Jacob Owen Cabral, Nathan Benjamin Cabral, Sofia Ella-Rose Cabral-DaSilva, Danally Ysabel Cabreja, Kendal Ann Cacchiotti, Chase Dawson Carlsten, Luke Brayden Carvalho, Madison Louise Casala.
Aaron Shine Chen, Emily Nicole Chin, Ethan Flor Clarke, Jake Matthew Coleman, Alexander David Cordeiro, Isabella Olivia Cordeiro, Jordan Anthony Nascimento Correia, Abeni Ciara Cota, Dakota Marie Cote, Lauren Elizabeth Couitt, Giuliano Michael Cozzo, Kyle Anthony Cristino, Joshua Patrick Cronin, Cameron Patrick Culpan, Devin Wayne Dailey, Soleil Rose DeBarros, Spencer McKay Deering, Dominic Michael DeLuca, Adam James Deslauriers, Jason Raymond Deslauriers, Aurora Ellen Dumont, Bria Rae Dunphy, Phoebe Adwoa Akyeabea Duodu, Ali Elizabeth Faria, Isabel Maira Figueiredo, Jonathan Shaun Freeman, Reagan Christopher Furtado, Kylie Nevaeh Galante, Ava Frances Gardner, Noah Paul Gaspar, Joanne Geha, Kelsey Madison Gendreau, Michael Patrick George, Isabella Mae Gerardi, Chanelle Andrea Gomez, Adam Wesly Gonzalez, Aliya DaSilva Goulart, Devin Timothy Grant, Lily Bliss Haines, Brady James Halpin, Olivia Rose Hardro, Emma Elizabeth Hindle, Madison Dakota Hytinen, Grace Alexandrina Ippolito, Philip Vito Ippolito, Logan Joerres, Rowan Clyde Jordan, Maddison Ann Julien, Nicholas Robert Kasper.
Lauren Jane Keough, Melanie Elizabeth Keough, Gabriella Anne Killam, Michael Patrick King, Sarah Ann King, Luis Enrique Landaverde, Isabella Grace Lastrina, Zakery James Laverdiere, Corey Joel Ledoux, Nicholas Simon Lehourites, Kate Taylor Leinson, Isaiah James Leonard, Stephanie Camille Letourneau, Lucy Qiuming Lewis, Cody John Leydon, Emma Nicholette Pacheco Lima, Camryn Grace Loomis, Lilly Elizabeth MacDonald, Christina Giulia Magnotta, Tyler John Massud, Kristina Ann Matos, Zoe Anne McElaney, Luke Grissom Mello, Nathan Richard Mello, Brooke Rose Meyer, Jeffrey Raymond Michaud, Julianna Maria Mihailides, Madison Alexis Mirabile, Brady Moniz, Jazlyn Skye Monteiro, Joslyn Cecilia Moore, Natalie Grace Moore, Camryn Alicia Morris, Cecilia Rose Runhild Neary, Dylan Thomas Nordberg, Micah Allen Nugent, Kayla Lynn Owens, Owen Joseph Pacheco, William Rodi Pagliarini, Gianna Emma Panciotti, Neel Rasik Patel, Neel S. Patel, Saloni Patel, Finn Robert Paterson, Emily Diane Pedro, Kate Jacqueline Pegoraro, Leandra Rose Pereira, Nicholas Jose Perez, Eric Robert Phillips, Jayla Fatima Pina, Aaron John Pincince, Makayla Rose Pistocco, Alec Antonio Prata, Jessica Ann Provazza, Ryan Paul Provazza, Brandon Carlo Reakes, Mackenzie Roseanne Reilly, Hailey Elizabeth Reynolds, Christopher Medeiros Rezendes.
Angelyna Rios, Kaylie Jade Rolon, Elisabeth Maria Roslonek, Tyler Stephen Royer, Kelli Rose Ryan, Mackenzie Lee Sears, Cameron Davis Sears, Ashley Ruth Silveira, Sean Andon Simmons, Bridgette Aungellia Slattery, De’knyah Annmerie Smith, Andrew Joseph Smyth, Samantha Lenore Soares, Ethan Louis Sorrentino, Avery Ann Sousa, Zoe Lurdes Sousa, Cullen Andrew Steitz, Molly Katherine Swist, Gary Mikel Taraian Jr., Robert Joseph Teves, Jack Pasek Tow, Sophia Rhea-Anne Tracey, Madison Joy Velasquez, Seth Villagran, Thomas Jitian Wang, Mira Elizabeth-Odile White, Joshua Wood, Julia Lauryn Botelho Woodcock, Nicholas Xin Yang, and William Avery Young.