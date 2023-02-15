Tri-County Regional Technical Vocational High School building
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Tri-County Regional Vocational Technical High School in Franklin

 Sun Chronicle file photo

FRANKLIN — Tri-County Regional Vocational Technical High School has announced its honor roll for the first term. These local students made the list.

Grade 9High HonorsNorth Attleboro: Reina Batist, Reylyn Boucher, Joli Parah, Evan Renzi

Norfolk: Rhys Beck, Michael Love, Dominic Mastroianni

Seekonk: Riley Bodick, Sarah Escola, Alena King, Alexis Rego, Adison Sobczak

Plainville: Connor Fountain, Jacob Kinahan, Patrick O’Neill, Emma Wallick

Wrentham: Ava Gill

HonorsPlainville: Chloe Albert, Loren Brundrett, Connor Cates, Jorja Chick, Leonardo DeCaires, Nolan Feeley, Faith Flavin, Reiner Giovanella, Sadie Jasset, Dylan Maw, Eric McDonald, Caitriana Mitchell-Dashner, Ian Pollock-Umana, Jackson Quintal, Emma Silva, Victoria Wilson

Wrentham: Pedro Andrade, Vincenzo Gaybor,, Ashley Megna, Alexander Pollard, Joseph Zahner

North Attleboro: Adriana Avila, Joseph Babinski, Layla Baker, Hailey Bond, Kelsi Bradshaw, Brady Cox, Mackenzie Duffy, Brady Durant, Jessica Goforth, Matthew Gonsalves-Sova, Adrian Hall, Suleiman Hejazi, Fiona MacLean, Naomy Morales Garcia, Brendan Murphy, Damien Rodriguez, Savannah Schillberg, Abigail Smith, Ananya Srinivas, Declan Walker, Eric Weng

Seekonk: Kylee Carr, Liam Goldsmith, Abby MacDonald, Nicholas Paquin, Savannah Poisson, Melanie Quin, Yassine Sadoki, Cian Shaw

Norfolk: Jackson Mangion, Matthew McNeil, Madelyn Palson, Miley Richardson

Grade 10High HonorsNorth Attleboro: Christina Abdel Alrhim, Tyler Bellavance, Andrae Buttrick, Jonathan Dise, Matilda Keating, Sarah Vuilliomenet

Wrentham: Thomas Genereux

Seekonk : Jack Pardi, Caitlyn Robbins

HonorsPlainville: Kailynn Appolon, Annie Hatami, Noah Hurley, Andrew Hutchins, Leonardo Oliveira, Grady Weir

Seekonk: Serena Avila, Cayden Bourassa, William Godfrey, Grace Gordon, Alexander Gries, Seth Varhol

Norfolk : Thomas Cambria,Jacqueline Mullen, Amiyah Sullivan

North Attleboro: Diego Canales, Nicholas Daday, Morgan Fleury, Kyle Gorman, Maggie Handren, Elizabeth Lanthier, Stella Levey, Davin Lumnah, Calley Milot-Kelley, Isabella Norville-Masse, Jayvon Petrarca, Sydney Piette, Evan Rivas, Devin Roca, Allyson Sheroff, Jack Simmons, Grace Tosti-Carp, Lucas Varosky, Audrey Weishaar, Ashley White, Madison Wright, Shea Young

Attleboro: Janayja Colon, Jay Lange, Ava Membreno

Wrentham: Noah Fitzgerald, Noah Gable, Ashlynn Groom, Martin McCrave, Sawyer Thurston

Grade 11High HonorsAttleboro: Evie Brunnenmeyer High Honors 11

Seekonk: Troy Casto, Peyton Griffin, Samuel Marcotte

North Attleboro: Emma Latham

Norfolk: Andrew Nelson

Plainville: Matthew Noonan

HonorsNorth Attleboro: Carol Abdel Alrhim, Kimberly Avalo, Shealyn Caffrey, Mackenzie Collupy, Kaitlynn DiChiara, Caroline Fontanez, Catherine Georgilas, Grace Hayes, Erin Hutchinson, John Ioven, Benjamin Kaluzny, Nicholas Lanci, Sydney McAlister, James O’Brien, Rebekah Paine, Dominic Pantano, Isabelle Plante, Julianna Ross, Ava Wainwright, Keegan Walker, Raiana Willis, Quinn Wise, Justin Wishansky, Jonah Yeaton, Ivy Young

Attleboro: Dayrin Cardona, Morgan Chadsey, Joshua Reynolds

Seekonk: Will Carlson, Andrew Ferri, Szymon Ferri, Dylan Lajoie, Travis Turner

Plainville: Gabrielle Dergham, Madison Dowd, Alexavier Echeverria, Kaylee Fienberg, Michael Goddard, Alfonso Gomez, Andrew Pavidis, Ashley Sedam

Norfolk: Noah Renner

Wrentham: Molly McDermott, Vincent Palmieri, Amelia Rietz, Callie Schweitzer, Nova Sheerin, Abigail Tranquillino, Ryan Zagrodny

Grade 12High HonorsNorfolk: Joseph Bobulis

Seekonk: Abigail Calamar

North Attleboro: Hannah Clarke, Jennifer Kalick, Alexander Majewski, Hailey Tetreault, Jordan Weber

Wrentham: Teddy Connors

Plainville: Jeffrey Hill

HonorsSeekonk: Nicholas Aguiar, Laura Birch, Samantha Bourque, Faith Boutin, Alexis Correia, Cory George, Emmaline Lafleur, Corina Silva

North Attleboro: Nathan Allen, Thomas Aptt, Noah Burbank, Lexus Cortes, Anna Couchon, Lily Follett, Amy Freitas, Aiden Gaynor, Conner Jackson, Noah Keating, Brenna Kelly, Collin McEvoy, Aiden O’Malley, Abigail Polvado, Glenn Sawyer, Jane Shoupp, Aidan Weeman, Sydney Wright, Alan Zheng

Plainville: Angelo DeCaires, Andrew Dergham, Benjamin Feuti, Isabella Rivera, Brady Whitehead

Wrentham: Aidan Fitzpatrick, Savanah Keating, Nicholas Matyi, Derek McLeod, William Redfearn, Albert Tranquillino

Norfolk: Jacob Sullivan, Trevor Vinson