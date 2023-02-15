FRANKLIN — Tri-County Regional Vocational Technical High School has announced its honor roll for the first term. These local students made the list.
Grade 9High HonorsNorth Attleboro: Reina Batist, Reylyn Boucher, Joli Parah, Evan Renzi
Norfolk: Rhys Beck, Michael Love, Dominic Mastroianni
Seekonk: Riley Bodick, Sarah Escola, Alena King, Alexis Rego, Adison Sobczak
Plainville: Connor Fountain, Jacob Kinahan, Patrick O’Neill, Emma Wallick
Wrentham: Ava Gill
HonorsPlainville: Chloe Albert, Loren Brundrett, Connor Cates, Jorja Chick, Leonardo DeCaires, Nolan Feeley, Faith Flavin, Reiner Giovanella, Sadie Jasset, Dylan Maw, Eric McDonald, Caitriana Mitchell-Dashner, Ian Pollock-Umana, Jackson Quintal, Emma Silva, Victoria Wilson
Wrentham: Pedro Andrade, Vincenzo Gaybor,, Ashley Megna, Alexander Pollard, Joseph Zahner
North Attleboro: Adriana Avila, Joseph Babinski, Layla Baker, Hailey Bond, Kelsi Bradshaw, Brady Cox, Mackenzie Duffy, Brady Durant, Jessica Goforth, Matthew Gonsalves-Sova, Adrian Hall, Suleiman Hejazi, Fiona MacLean, Naomy Morales Garcia, Brendan Murphy, Damien Rodriguez, Savannah Schillberg, Abigail Smith, Ananya Srinivas, Declan Walker, Eric Weng
Seekonk: Kylee Carr, Liam Goldsmith, Abby MacDonald, Nicholas Paquin, Savannah Poisson, Melanie Quin, Yassine Sadoki, Cian Shaw
Norfolk: Jackson Mangion, Matthew McNeil, Madelyn Palson, Miley Richardson
Grade 10High HonorsNorth Attleboro: Christina Abdel Alrhim, Tyler Bellavance, Andrae Buttrick, Jonathan Dise, Matilda Keating, Sarah Vuilliomenet
Wrentham: Thomas Genereux
Seekonk : Jack Pardi, Caitlyn Robbins
HonorsPlainville: Kailynn Appolon, Annie Hatami, Noah Hurley, Andrew Hutchins, Leonardo Oliveira, Grady Weir
Seekonk: Serena Avila, Cayden Bourassa, William Godfrey, Grace Gordon, Alexander Gries, Seth Varhol
Norfolk : Thomas Cambria,Jacqueline Mullen, Amiyah Sullivan
North Attleboro: Diego Canales, Nicholas Daday, Morgan Fleury, Kyle Gorman, Maggie Handren, Elizabeth Lanthier, Stella Levey, Davin Lumnah, Calley Milot-Kelley, Isabella Norville-Masse, Jayvon Petrarca, Sydney Piette, Evan Rivas, Devin Roca, Allyson Sheroff, Jack Simmons, Grace Tosti-Carp, Lucas Varosky, Audrey Weishaar, Ashley White, Madison Wright, Shea Young
Attleboro: Janayja Colon, Jay Lange, Ava Membreno
Wrentham: Noah Fitzgerald, Noah Gable, Ashlynn Groom, Martin McCrave, Sawyer Thurston
Grade 11High HonorsAttleboro: Evie Brunnenmeyer High Honors 11
Seekonk: Troy Casto, Peyton Griffin, Samuel Marcotte
North Attleboro: Emma Latham
Norfolk: Andrew Nelson
Plainville: Matthew Noonan
HonorsNorth Attleboro: Carol Abdel Alrhim, Kimberly Avalo, Shealyn Caffrey, Mackenzie Collupy, Kaitlynn DiChiara, Caroline Fontanez, Catherine Georgilas, Grace Hayes, Erin Hutchinson, John Ioven, Benjamin Kaluzny, Nicholas Lanci, Sydney McAlister, James O’Brien, Rebekah Paine, Dominic Pantano, Isabelle Plante, Julianna Ross, Ava Wainwright, Keegan Walker, Raiana Willis, Quinn Wise, Justin Wishansky, Jonah Yeaton, Ivy Young
Attleboro: Dayrin Cardona, Morgan Chadsey, Joshua Reynolds
Seekonk: Will Carlson, Andrew Ferri, Szymon Ferri, Dylan Lajoie, Travis Turner
Plainville: Gabrielle Dergham, Madison Dowd, Alexavier Echeverria, Kaylee Fienberg, Michael Goddard, Alfonso Gomez, Andrew Pavidis, Ashley Sedam
Norfolk: Noah Renner
Wrentham: Molly McDermott, Vincent Palmieri, Amelia Rietz, Callie Schweitzer, Nova Sheerin, Abigail Tranquillino, Ryan Zagrodny
Grade 12High HonorsNorfolk: Joseph Bobulis
Seekonk: Abigail Calamar
North Attleboro: Hannah Clarke, Jennifer Kalick, Alexander Majewski, Hailey Tetreault, Jordan Weber
Wrentham: Teddy Connors
Plainville: Jeffrey Hill
HonorsSeekonk: Nicholas Aguiar, Laura Birch, Samantha Bourque, Faith Boutin, Alexis Correia, Cory George, Emmaline Lafleur, Corina Silva
North Attleboro: Nathan Allen, Thomas Aptt, Noah Burbank, Lexus Cortes, Anna Couchon, Lily Follett, Amy Freitas, Aiden Gaynor, Conner Jackson, Noah Keating, Brenna Kelly, Collin McEvoy, Aiden O’Malley, Abigail Polvado, Glenn Sawyer, Jane Shoupp, Aidan Weeman, Sydney Wright, Alan Zheng
Plainville: Angelo DeCaires, Andrew Dergham, Benjamin Feuti, Isabella Rivera, Brady Whitehead
Wrentham: Aidan Fitzpatrick, Savanah Keating, Nicholas Matyi, Derek McLeod, William Redfearn, Albert Tranquillino
Norfolk: Jacob Sullivan, Trevor Vinson