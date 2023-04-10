FRANKLIN — Tri-County Regional Vocational Technical High School has announced its honor roll for the second term. These local students made the list.
GRADE 9
High Honors
Norfolk: Rhys Beck
North Attleboro: Reina Batista, Reylyn Boucher, Kelsi Bradshaw, Brady Durant, Joli Parah, Declan Walker
Plainville: Loren Brundrett, Emma Wallick, VictoriaWilson
Seekonk: Sarah Escola, Alena King, Alexis Rego
Wrentham: Ava Gill, Colby Scarsciotti
Honors
Norfolk: Michael Love, Thomas Lovell, Jackson Mangion, Dominic Mastroianni, Matthew McNeil, Zachary Mullen
North Attleboro: Adriana Avila, Joseph Babinski, Layla Baker, Brady Cox, Mackenzie Duffy, Alyssa Guimond, Jackson Kullich, Fiona MacLean, Gianna Mitchell, Naomy Morales Garcia, Lynn Plante, Evan Renzi, Savannah Schillberg, Abigail Smith, Gideon St. Lawrence
Plainville: Chloe Albert, Jorja Chick, Leonardo DeCaires, Nolan Feeley, Faith Flavin, Connor Fountain, Sadie Jasset, Jacob Kinahan, Dylan Maw, Eric McDonald, Vander Medeiros, Caitriana Mitchell-Dashner, Patrick O'Neill, Ian Pollock-Umana
Seekonk: Riley Bodick, Abby MacDonald, Savannah Poisson, Anthony Porraro, Melanie Quin, Cian Shaw, Adison Sobczak
Wrentham: Pedro Andrade, James Dwinell, Vincenzo Gaybor, Joseph Zahner
GRADE 10
High Honors
North Attleboro: Christina Abdel Alrhim, Tyler Bellavance, Andrae Buttrick, Sarah Vuilliomenet
Plainville: Annie Hatami
Seekonk: Jack Pardi
Honors
Attleboro: Janayja Colon, Ava Membreno
Norfolk: Thomas Cambria, William Ford
North Attleboro: Jordi Arias Ventura, Diego Canales, Nicholas Daday, Jonathan Dise, Maggie Handren, Matilda Keating, Elizabeth Lanthier, Davin Lumnah, Sydney Piette, Evan Rivas, Devin Roca, Jack Simmons, Audrey Weishaar, Ashley White, Madison Wright
Plainville: Kailynn Appolon, Olivia Brundrett, Noah Hurley, Andrew Hutchins, Leonardo Oliveira
Seekonk: William Godfrey, Grace Gordon, Alexander Gries, Seth Varhol
Wrentham: Noah Gable, Thomas Genereux, Ashlynn Groom, Martin McCrave, Ethan Scarsciotti, Lily Sedam, Elizabeth Uhlhorn
GRADE 11
High Honors
Norfolk: Andrew Nelson
North Attleboro: Kimberly Avalo, Erin Hutchinson, Emma Latham
Plainville: Madison Dowd, Ashley Sedam
Seekonk: Peyton Griffin, Samuel Marcotte
Honors
Attleboro: Evie Brunnenmeyer, Dayrin Cardona, Morgan Chadsey
Norfolk: Nathan Barrows, Noah Renner
North Attleboro: Carol Abdel Alrhim, Hannah Ayre, Apier Chol, Kaylee Chouinard, Martin Delonnay, Catherine Georgilas, Alexis Hubert, Benjamin Kaluzny, Nicholas Lanci, Savana Martinsen, Sydney McAlister, Alyson Newcomb, James O'Brien, Rebekah Paine, Isabelle Plante, Julianna Ross, Joseph Thomas, Ava Wainwright, Keegan Walker, Raiana Willis, Jonah Yeaton
Plainville: Dominic Crisafi, Gabrielle Dergham, Kaylee Fienberg, Michael Goddard, Alfonso Gomez, Matthew Noonan, Austin Pasquantonio, Andrew Pavidis, Elijah Turbides
Seekonk: Troy Casto, Szymon Ferri, Jarrad Klang, Travis Turner
Wrentham: Caitlyn McLaughlin, Callie Schweitzer, Nova Sheerin, Abigail Tranquillino, Ryan Zagrodny
GRADE 12
High Honors
Norfolk: Joseph Bobulis
North Attleboro: Jennalee Hickman, Conner Jackson, Jennifer Kalick, Alexander Majewski, Hailey Tetreault, Jordan Weber, Sydney Wright
Plainville: Jeffrey Hill
Seekonk: Faith Boutin, Abigail Calamar, Cory George
Wrentham: Teddy Connors, Savanah Keating, William Redfearn
Honors
Norfolk: Jacob Sullivan
North Attleboro: Nathan Allen, Kayleigh Apar, Noah Burbank, Hannah Clarke, Brenna Kelly, Nickolas Lubelczyk, Aiden O'Malley, Glenn Sawyer, Courtney Sheroff, Alan Zheng
Plainville: Angelo DeCaires, Andrew Dergham, Emma Feeley, Thomas Flavin, Isabella Rivera
Seekonk: Nicholas Aguiar, Laura Birch, Emmaline Lafleur, Nyah Ramos, Corina Silva
Wrentham: Aidan Fitzpatrick, Colin Francis, Nicholas Matyi, Joshua Shockley, AlbertTranquillino