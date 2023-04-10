Tri-County Regional Technical Vocational High School building
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Tri-County Regional Vocational Technical High School in Franklin

 Sun Chronicle file photo

FRANKLIN — Tri-County Regional Vocational Technical High School has announced its honor roll for the second term. These local students made the list.

GRADE 9

High Honors

Norfolk: Rhys Beck

North Attleboro: Reina Batista, Reylyn Boucher, Kelsi Bradshaw, Brady Durant, Joli Parah, Declan Walker

Plainville: Loren Brundrett, Emma Wallick, VictoriaWilson

Seekonk: Sarah Escola, Alena King, Alexis Rego

Wrentham: Ava Gill, Colby Scarsciotti

Honors

Norfolk: Michael Love, Thomas Lovell, Jackson Mangion, Dominic Mastroianni, Matthew McNeil, Zachary Mullen

North Attleboro: Adriana Avila, Joseph Babinski, Layla Baker, Brady Cox, Mackenzie Duffy, Alyssa Guimond, Jackson Kullich, Fiona MacLean, Gianna Mitchell, Naomy Morales Garcia, Lynn Plante, Evan Renzi, Savannah Schillberg, Abigail Smith, Gideon St. Lawrence

Plainville: Chloe Albert, Jorja Chick, Leonardo DeCaires, Nolan Feeley, Faith Flavin, Connor Fountain, Sadie Jasset, Jacob Kinahan, Dylan Maw, Eric McDonald, Vander Medeiros, Caitriana Mitchell-Dashner, Patrick O'Neill, Ian Pollock-Umana

Seekonk: Riley Bodick, Abby MacDonald, Savannah Poisson, Anthony Porraro, Melanie Quin, Cian Shaw, Adison Sobczak

Wrentham: Pedro Andrade, James Dwinell, Vincenzo Gaybor, Joseph Zahner

GRADE 10

High Honors

North Attleboro: Christina Abdel Alrhim, Tyler Bellavance, Andrae Buttrick, Sarah Vuilliomenet

Plainville: Annie Hatami

Seekonk: Jack Pardi

Honors

Attleboro: Janayja Colon, Ava Membreno

Norfolk: Thomas Cambria, William Ford

North Attleboro: Jordi Arias Ventura, Diego Canales, Nicholas Daday, Jonathan Dise, Maggie Handren, Matilda Keating, Elizabeth Lanthier, Davin Lumnah, Sydney Piette, Evan Rivas, Devin Roca, Jack Simmons, Audrey Weishaar, Ashley White, Madison Wright

Plainville: Kailynn Appolon, Olivia Brundrett, Noah Hurley, Andrew Hutchins, Leonardo Oliveira

Seekonk: William Godfrey, Grace Gordon, Alexander Gries, Seth Varhol

Wrentham: Noah Gable, Thomas Genereux, Ashlynn Groom, Martin McCrave, Ethan Scarsciotti, Lily Sedam, Elizabeth Uhlhorn

GRADE 11

High Honors

Norfolk: Andrew Nelson

North Attleboro: Kimberly Avalo, Erin Hutchinson, Emma Latham

Plainville: Madison Dowd, Ashley Sedam

Seekonk: Peyton Griffin, Samuel Marcotte

Honors

Attleboro: Evie Brunnenmeyer, Dayrin Cardona, Morgan Chadsey

Norfolk: Nathan Barrows, Noah Renner

North Attleboro: Carol Abdel Alrhim, Hannah Ayre, Apier Chol, Kaylee Chouinard, Martin Delonnay, Catherine Georgilas, Alexis Hubert, Benjamin Kaluzny, Nicholas Lanci, Savana Martinsen, Sydney McAlister, Alyson Newcomb, James O'Brien, Rebekah Paine, Isabelle Plante, Julianna Ross, Joseph Thomas, Ava Wainwright, Keegan Walker, Raiana Willis, Jonah Yeaton

Plainville: Dominic Crisafi, Gabrielle Dergham, Kaylee Fienberg, Michael Goddard, Alfonso Gomez, Matthew Noonan, Austin Pasquantonio, Andrew Pavidis, Elijah Turbides

Seekonk: Troy Casto, Szymon Ferri, Jarrad Klang, Travis Turner

Wrentham: Caitlyn McLaughlin, Callie Schweitzer, Nova Sheerin, Abigail Tranquillino, Ryan Zagrodny

GRADE 12

High Honors

Norfolk: Joseph Bobulis

North Attleboro: Jennalee Hickman, Conner Jackson, Jennifer Kalick, Alexander Majewski, Hailey Tetreault, Jordan Weber, Sydney Wright

Plainville: Jeffrey Hill

Seekonk: Faith Boutin, Abigail Calamar, Cory George

Wrentham: Teddy Connors, Savanah Keating, William Redfearn

Honors

Norfolk: Jacob Sullivan

North Attleboro: Nathan Allen, Kayleigh Apar, Noah Burbank, Hannah Clarke, Brenna Kelly, Nickolas Lubelczyk, Aiden O'Malley, Glenn Sawyer, Courtney Sheroff, Alan Zheng

Plainville: Angelo DeCaires, Andrew Dergham, Emma Feeley, Thomas Flavin, Isabella Rivera

Seekonk: Nicholas Aguiar, Laura Birch, Emmaline Lafleur, Nyah Ramos, Corina Silva

Wrentham: Aidan Fitzpatrick, Colin Francis, Nicholas Matyi, Joshua Shockley, AlbertTranquillino