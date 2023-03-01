Umass_Amherst_Skyline

The UMass Amherst skyline, with the campus library in the middle. (Wikimedia Commons)

 Wikimedia Commons

AMHERST — The following local students were named to the fall Dean’s List at the University of Massachusetts Amherst.

ATTLEBOROClaudia Isabel Agustin

Ella Ann Ahern

Leah Elizabeth Alger

Adrianna Jiselle Anderson

Eli Sakalian Araujo

Emma Joan Becker

Catherine Anne Bell

Rachael M Blessinger

Diana Christine Blouin

Rylea Nicole Bogacz

Jason William Brewster

Nicholas Tomasz Brojek

Austin Peter Brown

Lindsay Elizabeth Chapman

Jared Christopher Cooper

Jackson Robert Craig

Noah Michael Estremera

Ethan Richard Gattoni

Shealyn Paige Harrison

Brian Dean Houle

Eric Paul Lauffer

Colin Christopher Levis

Ellen Patricia Marshall

Cheyoudom Meoung

Jared Ariel Munoz

Noura M Nasah

John Patrick O’Donnell

Ruchi Patel

Elijah Ty Ramos

Leah D Randall

Tate Charles Roll

Aaron William Sherck Jr

Shriya Shukla

Isabella DiMichele Simoneau

Arjun Sodhani

Abby Leigh Struminski

Jacob Struminski

Raelianna Marie Stuart

Nicholas Matthew Tellier

Jackson Antonio Viveiros

ATTLEBORO FALLS

Julia Caitlyn Curran

Nora Jane Dluhy

George Thomas Ladd III

Brendan Thomas McHugh

Matthew Thomas Penta

Jordyn Theresa Sullivan

FOXBOROBrittany Mj Acloque

Maxwell Regis Beigel

Tyler Schwab Bonin

Grace Elizabeth Boudreau

Antonia Carlotta Carbone

Aarebul Karim Chowdhury

Lydia Marie Chubet

Maya Amalia Chubet

Ciara Grace Davis

Daniel Jude Dekkers

Livia Ann Della Valle

Joseph Mark Doherty

Caroline Elizabeth Donaghey

Brian F Duncan

Madison Feldman

Luke Edward Ferguson

Grace Ferguson

Ali C Ghaddar

Ayman Chahid Ghaddar

Brynn Elizabeth Gilbert

Brian Christopher Hawrylciw

Kaeleigh Hickson

Emily Catherine Jaillet

Mark William Jansen

Shannon Elizabeth Jenkins

Sravani Kaza

Benjamin Scott Kelly

Tiffany Lam

Trey Samuel Lawson

Daniel J Lowey

Tess Elizabeth Luciano

Devin Thomas Maida

Evan P McClernan

Sean R McElhinney

Caroline Walsh McGeary

Samantha M Melo

Michael Joseph O’Toole

Naomi Do Pham

Louis Salvatore Piccolo

Jared Reef

Nicole Lynn Sacchetti

Thomas Joseph Sharkey

Joseph Michael Smally

Brielle Therese Smith

Shravya Srinivasan

Liam Storey Sweeney

Angelina Le Tran

Keaton Edward Walsh

Hunter Williams

MANSFIELD

Bryn Kelly Anderson

Eesha Irappa Arabhavi

Kevin James Belanger

Jacob Louis Belsky

Madyson Nicole Bendanillo

Grace Catherine Benton

Timothy Michael Bradley

Marshall Brady

Joseph Todd Brown

Nicole Jean Brown

Valaree Anne Buonora

Benjamin Alexander Burns

Andrea Tabitha Callahan

Lohith Chundi

Timothy Joseph Corkery

Alyssa Danielle Corlito

Rachel Lella Cottman

Domenic Paul Cuzzi

Meagan Marie Dalton

Lindsay Margaret Devine

Cole B Diforte

Grace Elizabeth Doyle

Cameron David Eddy

Levi Hezekiah Enzie

Maya Farah

Josie Diane Gerdeman

Owen Gibbons

Catherine G Grella

Sophia Ann Grella

Shourya Gupta

Isabelle Grace Hanley

Michael L Hargadon

Lukas Dan Jakubenas

Amy Christine Johnson

Andrew B Kassler

Mehrjot Kaur

Brooke Ashlyn Leifer

Julia Elizabeth Leifer

James Zheng Li

William John Mackin

Megan Marie MacVicar

Piyush Chowdari Makkapati

Kaitlyn Alexa Malsky

Ailish Katherine McBride

Ashley Elizabeth McNamara

Joshua Allen Mocklin

Tyler J Mosca

Michael A. Mullahy

Owen Q Mullahy

Mohid Sarfaraz Nasir

William Arthur Nelson

Hannah Jane Olsen

Michael John O’Neil

Adam William O’Neill

Paden Louis Palanza

Lindsey Alissa Perry

Garrett Gabriel‘ Polutchko

Colin James Pond

Noah Paul Price

Megan Rose Reardon

Daniel Paul Rieth

William Patrick Rieth

Anne Katherine Riley

Andrew Russell Rooney

Ashley Grace Santos

Aden Benjamin Schwartz

Thomas Scibilia

Andrew Raymond Slaney

Samantha Rose Sternburg

Manasvi Surapuraju

Rachel Thich

Emily Robertson Vigeant

Justin Perry Weiner

Timothy David Wheeler

Joshua William Wisel

Tongwen Xu

NORFOLK

Matthew P Andrews

Alexis Jean Andrews

Thomas George Beck

Kyle R Belhumeur

Quinn Andrew Belhumeur

Joseph Robert Boselli

Declan Cullen Breen

Christian Rodi Dadasis

Christopher B Daniels

Alison Grace Donovan

Olivia Faye Donovan

Emily Dowling

Lauren E Downey

David Leo DuBois

Maya Evans

Ryan Michael Gallagher

Lauren Samantha Grachuk

Grace Phoebe Kelley

Emily Joanne McDonough

Allison Claire McNamara

Anne Marie McNeil

Erin Elizabeth McWhinnie

Christopher Benjamin Norgren

John Philip Norgren

Ella Ocepek

Sean Bryan Piller

Ellen Mary Pritchard

Noor Kaur Riar

Peter Connell Robinson

Patrick Raymond Senier

Colin Paul Steck

Kaitlyn Grace Ward

Paul R Williamson

Ally Mackenzie Wood

NORTH ATTLEBORO

Lauren Elizabeth Abusheery

Anabella Sophia Alyacoub

Jack Ryan Bainton

Sarina Camille Beauzile

Joseph Mario Beckett Jr

Josephine Maria Beckett

Korrina Lee Bentley

Tomas B Bentley

Olivia Thyra Bishop

Jacqueline Ophelia Borges

Kathleen Victoria Rose Boulton

Ethan Wescote Brayall-Brown

Grace Helen Brooks

Cody Alexander Butanowicz

Emily Jean Carlson

Ariana Abigail Chambers

Ashley Elizabeth Cifizzari

Jack Kenneth Clarke

Grace Katherine Cole

Connor Jackson Davis

Meagan Elizabeth Dowd

Adam Joseph Drummond

Alexandra Finn

Aashman Gupta

Catherine Ann Hanewich

Abigail Hare

Sharon Jabbour

Anna Catherine Jones

Katie Sarah Jordan

Samir Kassem

Olivia Anne Kelly

John Frances Kummer

Aashka F Kusumgar

Kaylee LanXiaojing Malkowski

Aaliyah Martins

Patrick James McDermott

Isaiah Austin McHoul

Jack Joseph McLoughlin

Sarah Morgan McNeil

Alexandria Lee Moulson

Hadia Naeem

Margaret Sullivan O’Brien

Angela Rose Oliynyk

Ronit Nilesh Patel

Hirni Dipak Patel

Tejas Rinesh Patel

Kate Paula Pepper

Benjamin Harris Riseman

Jacob Michael Rollins

Lauren Haley Manansala Santa Ines

Joseph Eliot Shepard

Lara Felicia Szczepanowski

Emma Grace Tessier

Evan Michael Tino

Alexandra Anne Tsohandaridis

Saketh Uppuluri

Christopher Douglas Vogel

Heather Elisabeth Volkin

Yang Kun Zhang

NORTON

Kalman Joseph Baker

Ethan Daly Boockoff

Chloe Nicole Burke

Emily Kaelyn Clendenin-Coleman

Jeremy P Cross

Kelly Anne Czyrklis

Isabella Ann Damiecki

Sophia Elizabeth Dimino

John Joseph Ferriera

Jessica Jean Galego

Justin James Galego

Marissa Lee Gallan

Tristan Ryan Grieve

Bryanna Harnedy

Allison Janineh

Nicholas Aiman Janineh

Samuel Victor Khokhlan

Heather Elizabeth Kurland

Jenna Ryan Marando

Matthew George Marks

Alexa Janave Micciantuono

Keaton Sage Miller

Caitlin T Newell

Matthew Joseph OKeefe

Hailey Rebecca Roseman

Cameron James Russell

Jenna Marie Sweeney

Sara Shireen Tavassoli Hojati

Andrew Tetrault

Cameron Joseph Vatalaro

PLAINVILLEJosh Steven Bubly

Nico Calderone

Kayleigh Elaine Denmead

Jason Russell Fisher Jr

Jonathan Brian Fornash

William Francis Hughes

Lauren Noelle Hurley

Caroline Elinor Pasquantonio

Pranaya Srinivasan

Taoran Jin Ye

REHOBOTH

Michael Gerard Allard

Kyle A Bisbano

Benjamin Raymond Branco

Hunter Austin Brierly

Thomas Walter Brown

Hannah Kalif Bruno

Oliver William Carr

Sarah Claire Charbonneau

Isabel A Cruz

Grace Viola Fagundes

Connor David Glynn

Madeline Murphy Glynn

Isaiah Flavio Lubrano

Abby Elizabeth Moitoso

Marshall Morgado

Sean Robert O’Brien

Hope Annelise Siddall

Graeme Liam Sullivan

Luke Hamel Taylor

Avery Angela Thomas

Rhett Thomas Whittaker

SEEKONKLyla Noelle Carvalho

Christina Chen

Benjamin Moniz Correia

Spencer McKay Deering

Jenna Lynn Dunphy

Alicia Rose Feeney

Ava Frances Gardner

Samuel David High

Henry Daniel Jordan

Anthony Joseph Karwashan

Shane Alexander Keiser

Christopher John Lane

Megan Elizabeth Langlois

Alexander Dennis Medeiros

Isabella Mary Paterson

Kaitlin Elizabeth Roslonek

Alec Rubenstein

Hanna Leigh Saisselin

Toni Marie Silva

Vianne Katherine Turcotte

WRENTHAM

Grace Kathryn Agnello

Lauren Elaine Anderson

Jack Matthew Angelo

Hunter Henry Cohen

Olivia Frances Costa

Thomas William Dalton III

Luke David D’Amico

Maria Jeanette Fabiano

Gianna Genevieve Foley

Ryan Joseph Halliday

Hayden Holster

Nathaniel Thomas Ihley

Caitlyn R Kelly

Julia Margaret Leroux

Charlotte Nicole Majer

Scott Allen Mattson Jr

Caleb B McKearney

Meiju McLellan Edgerly

Timothy C McQuaid

Sumayah Abdullahi Mohamed

Evelyn Jean Moore

Diego Jose Nieto

Mia Rose Sarnie

Jason Sullivan

Jack Joseph Tagerman

Gabrielle Marie Tartaglia

Grace Loren Traboulssi

Colby James Vieira