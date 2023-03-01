AMHERST — The following local students were named to the fall Dean’s List at the University of Massachusetts Amherst.
ATTLEBOROClaudia Isabel Agustin
Ella Ann Ahern
Leah Elizabeth Alger
Adrianna Jiselle Anderson
Eli Sakalian Araujo
Emma Joan Becker
Catherine Anne Bell
Rachael M Blessinger
Diana Christine Blouin
Rylea Nicole Bogacz
Jason William Brewster
Nicholas Tomasz Brojek
Austin Peter Brown
Lindsay Elizabeth Chapman
Jared Christopher Cooper
Jackson Robert Craig
Noah Michael Estremera
Ethan Richard Gattoni
Shealyn Paige Harrison
Brian Dean Houle
Eric Paul Lauffer
Colin Christopher Levis
Ellen Patricia Marshall
Cheyoudom Meoung
Jared Ariel Munoz
Noura M Nasah
John Patrick O’Donnell
Ruchi Patel
Elijah Ty Ramos
Leah D Randall
Tate Charles Roll
Aaron William Sherck Jr
Shriya Shukla
Isabella DiMichele Simoneau
Arjun Sodhani
Abby Leigh Struminski
Jacob Struminski
Raelianna Marie Stuart
Nicholas Matthew Tellier
Jackson Antonio Viveiros
ATTLEBORO FALLS
Julia Caitlyn Curran
Nora Jane Dluhy
George Thomas Ladd III
Brendan Thomas McHugh
Matthew Thomas Penta
Jordyn Theresa Sullivan
FOXBOROBrittany Mj Acloque
Maxwell Regis Beigel
Tyler Schwab Bonin
Grace Elizabeth Boudreau
Antonia Carlotta Carbone
Aarebul Karim Chowdhury
Lydia Marie Chubet
Maya Amalia Chubet
Ciara Grace Davis
Daniel Jude Dekkers
Livia Ann Della Valle
Joseph Mark Doherty
Caroline Elizabeth Donaghey
Brian F Duncan
Madison Feldman
Luke Edward Ferguson
Grace Ferguson
Ali C Ghaddar
Ayman Chahid Ghaddar
Brynn Elizabeth Gilbert
Brian Christopher Hawrylciw
Kaeleigh Hickson
Emily Catherine Jaillet
Mark William Jansen
Shannon Elizabeth Jenkins
Sravani Kaza
Benjamin Scott Kelly
Tiffany Lam
Trey Samuel Lawson
Daniel J Lowey
Tess Elizabeth Luciano
Devin Thomas Maida
Evan P McClernan
Sean R McElhinney
Caroline Walsh McGeary
Samantha M Melo
Michael Joseph O’Toole
Naomi Do Pham
Louis Salvatore Piccolo
Jared Reef
Nicole Lynn Sacchetti
Thomas Joseph Sharkey
Joseph Michael Smally
Brielle Therese Smith
Shravya Srinivasan
Liam Storey Sweeney
Angelina Le Tran
Keaton Edward Walsh
Hunter Williams
MANSFIELD
Bryn Kelly Anderson
Eesha Irappa Arabhavi
Kevin James Belanger
Jacob Louis Belsky
Madyson Nicole Bendanillo
Grace Catherine Benton
Timothy Michael Bradley
Marshall Brady
Joseph Todd Brown
Nicole Jean Brown
Valaree Anne Buonora
Benjamin Alexander Burns
Andrea Tabitha Callahan
Lohith Chundi
Timothy Joseph Corkery
Alyssa Danielle Corlito
Rachel Lella Cottman
Domenic Paul Cuzzi
Meagan Marie Dalton
Lindsay Margaret Devine
Cole B Diforte
Grace Elizabeth Doyle
Cameron David Eddy
Levi Hezekiah Enzie
Maya Farah
Josie Diane Gerdeman
Owen Gibbons
Catherine G Grella
Sophia Ann Grella
Shourya Gupta
Isabelle Grace Hanley
Michael L Hargadon
Lukas Dan Jakubenas
Amy Christine Johnson
Andrew B Kassler
Mehrjot Kaur
Brooke Ashlyn Leifer
Julia Elizabeth Leifer
James Zheng Li
William John Mackin
Megan Marie MacVicar
Piyush Chowdari Makkapati
Kaitlyn Alexa Malsky
Ailish Katherine McBride
Ashley Elizabeth McNamara
Joshua Allen Mocklin
Tyler J Mosca
Michael A. Mullahy
Owen Q Mullahy
Mohid Sarfaraz Nasir
William Arthur Nelson
Hannah Jane Olsen
Michael John O’Neil
Adam William O’Neill
Paden Louis Palanza
Lindsey Alissa Perry
Garrett Gabriel‘ Polutchko
Colin James Pond
Noah Paul Price
Megan Rose Reardon
Daniel Paul Rieth
William Patrick Rieth
Anne Katherine Riley
Andrew Russell Rooney
Ashley Grace Santos
Aden Benjamin Schwartz
Thomas Scibilia
Andrew Raymond Slaney
Samantha Rose Sternburg
Manasvi Surapuraju
Rachel Thich
Emily Robertson Vigeant
Justin Perry Weiner
Timothy David Wheeler
Joshua William Wisel
Tongwen Xu
NORFOLK
Matthew P Andrews
Alexis Jean Andrews
Thomas George Beck
Kyle R Belhumeur
Quinn Andrew Belhumeur
Joseph Robert Boselli
Declan Cullen Breen
Christian Rodi Dadasis
Christopher B Daniels
Alison Grace Donovan
Olivia Faye Donovan
Emily Dowling
Lauren E Downey
David Leo DuBois
Maya Evans
Ryan Michael Gallagher
Lauren Samantha Grachuk
Grace Phoebe Kelley
Emily Joanne McDonough
Allison Claire McNamara
Anne Marie McNeil
Erin Elizabeth McWhinnie
Christopher Benjamin Norgren
John Philip Norgren
Ella Ocepek
Sean Bryan Piller
Ellen Mary Pritchard
Noor Kaur Riar
Peter Connell Robinson
Patrick Raymond Senier
Colin Paul Steck
Kaitlyn Grace Ward
Paul R Williamson
Ally Mackenzie Wood
NORTH ATTLEBORO
Lauren Elizabeth Abusheery
Anabella Sophia Alyacoub
Jack Ryan Bainton
Sarina Camille Beauzile
Joseph Mario Beckett Jr
Josephine Maria Beckett
Korrina Lee Bentley
Tomas B Bentley
Olivia Thyra Bishop
Jacqueline Ophelia Borges
Kathleen Victoria Rose Boulton
Ethan Wescote Brayall-Brown
Grace Helen Brooks
Cody Alexander Butanowicz
Emily Jean Carlson
Ariana Abigail Chambers
Ashley Elizabeth Cifizzari
Jack Kenneth Clarke
Grace Katherine Cole
Connor Jackson Davis
Meagan Elizabeth Dowd
Adam Joseph Drummond
Alexandra Finn
Aashman Gupta
Catherine Ann Hanewich
Abigail Hare
Sharon Jabbour
Anna Catherine Jones
Katie Sarah Jordan
Samir Kassem
Olivia Anne Kelly
John Frances Kummer
Aashka F Kusumgar
Kaylee LanXiaojing Malkowski
Aaliyah Martins
Patrick James McDermott
Isaiah Austin McHoul
Jack Joseph McLoughlin
Sarah Morgan McNeil
Alexandria Lee Moulson
Hadia Naeem
Margaret Sullivan O’Brien
Angela Rose Oliynyk
Ronit Nilesh Patel
Hirni Dipak Patel
Tejas Rinesh Patel
Kate Paula Pepper
Benjamin Harris Riseman
Jacob Michael Rollins
Lauren Haley Manansala Santa Ines
Joseph Eliot Shepard
Lara Felicia Szczepanowski
Emma Grace Tessier
Evan Michael Tino
Alexandra Anne Tsohandaridis
Saketh Uppuluri
Christopher Douglas Vogel
Heather Elisabeth Volkin
Yang Kun Zhang
NORTON
Kalman Joseph Baker
Ethan Daly Boockoff
Chloe Nicole Burke
Emily Kaelyn Clendenin-Coleman
Jeremy P Cross
Kelly Anne Czyrklis
Isabella Ann Damiecki
Sophia Elizabeth Dimino
John Joseph Ferriera
Jessica Jean Galego
Justin James Galego
Marissa Lee Gallan
Tristan Ryan Grieve
Bryanna Harnedy
Allison Janineh
Nicholas Aiman Janineh
Samuel Victor Khokhlan
Heather Elizabeth Kurland
Jenna Ryan Marando
Matthew George Marks
Alexa Janave Micciantuono
Keaton Sage Miller
Caitlin T Newell
Matthew Joseph OKeefe
Hailey Rebecca Roseman
Cameron James Russell
Jenna Marie Sweeney
Sara Shireen Tavassoli Hojati
Andrew Tetrault
Cameron Joseph Vatalaro
PLAINVILLEJosh Steven Bubly
Nico Calderone
Kayleigh Elaine Denmead
Jason Russell Fisher Jr
Jonathan Brian Fornash
William Francis Hughes
Lauren Noelle Hurley
Caroline Elinor Pasquantonio
Pranaya Srinivasan
Taoran Jin Ye
REHOBOTH
Michael Gerard Allard
Kyle A Bisbano
Benjamin Raymond Branco
Hunter Austin Brierly
Thomas Walter Brown
Hannah Kalif Bruno
Oliver William Carr
Sarah Claire Charbonneau
Isabel A Cruz
Grace Viola Fagundes
Connor David Glynn
Madeline Murphy Glynn
Isaiah Flavio Lubrano
Abby Elizabeth Moitoso
Marshall Morgado
Sean Robert O’Brien
Hope Annelise Siddall
Graeme Liam Sullivan
Luke Hamel Taylor
Avery Angela Thomas
Rhett Thomas Whittaker
SEEKONKLyla Noelle Carvalho
Christina Chen
Benjamin Moniz Correia
Spencer McKay Deering
Jenna Lynn Dunphy
Alicia Rose Feeney
Ava Frances Gardner
Samuel David High
Henry Daniel Jordan
Anthony Joseph Karwashan
Shane Alexander Keiser
Christopher John Lane
Megan Elizabeth Langlois
Alexander Dennis Medeiros
Isabella Mary Paterson
Kaitlin Elizabeth Roslonek
Alec Rubenstein
Hanna Leigh Saisselin
Toni Marie Silva
Vianne Katherine Turcotte
WRENTHAM
Grace Kathryn Agnello
Lauren Elaine Anderson
Jack Matthew Angelo
Hunter Henry Cohen
Olivia Frances Costa
Thomas William Dalton III
Luke David D’Amico
Maria Jeanette Fabiano
Gianna Genevieve Foley
Ryan Joseph Halliday
Hayden Holster
Nathaniel Thomas Ihley
Caitlyn R Kelly
Julia Margaret Leroux
Charlotte Nicole Majer
Scott Allen Mattson Jr
Caleb B McKearney
Meiju McLellan Edgerly
Timothy C McQuaid
Sumayah Abdullahi Mohamed
Evelyn Jean Moore
Diego Jose Nieto
Mia Rose Sarnie
Jason Sullivan
Jack Joseph Tagerman
Gabrielle Marie Tartaglia
Grace Loren Traboulssi
Colby James Vieira