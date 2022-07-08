AMHERST -- The following local students were named to the Dean’s List at the University of Massachusetts Amherst for the spring semester.
ATTLEBORO
Erick Fabrizio Aguilera Gallardo
Claudia Isabel Agustin
Leah Elizabeth Alger
Adrianna Jiselle Anderson
Eli Sakalian Araujo
Danielle Elizabeth Badoe
Emma Joan Becker
Catherine Anne Bell
Rachael M Blessinger
Diana Christine Blouin
Rylea Nicole Bogacz
Nicholas Tomasz Brojek
Austin Peter Brown
Lindsay Elizabeth Chapman
Darius Shazad Chikliwala
Jared Christopher Cooper
Jackson Robert Craig
Tiarra A'Maya Deveaux
Claudia Ferreira Rodrigues
Mary Mri Gjoni
Soha Habib
Meghan Elizabeth Hamerski
Shealyn Paige Harrison
Brian Dean Houle
Jaedin Irving Johnson
Kyra Shannon Lally
Emma Quinn Lamothe
Kevin William Lane
Olivia Rose Larrivee
Colin Christopher Levis
Brennan Thomas McAvoy
Cheyoudom Meoung
John Patrick O'Donnell
Ruchi Patel
Elijah Ty Ramos
Leah Dianne Randall
Alec Rubenstein
Charlotte Mae Santoro
Avery Elizabeth Schroder
Shriya Shukla
Christopher Paul Silva
Derrick John Silva
Isabella DiMichele Simoneau
Abby Leigh Struminski
Raelianna Marie Stuart
Krishna Vijayakumar
Jack Robert Walker
ATTLEBORO FALLS
George Thomas Ladd III
Andrea Lynn Miceli
Matthew Thomas Penta
Jordyn Theresa Sullivan
Eduardo Vargas Vitorino Jr
FOXBORO
Brittany Mj Acloque
Kyle Jeffery Aubuchon
Grace Elizabeth Boudreau
Caitlin Margaret Brightman
Luke Anderson Byrnes
Antonia Carlotta Carbone
Janesse Danquah
Livia Ann Della Valle
Anya Joan Doherty
Joseph Mark Doherty
Caroline Elizabeth Donaghey
Paxton Stanley Downs
Brian F Duncan
Hazim Badawi Dweik
Madison Feldman
Brynn Elizabeth Gilbert
Sravani Kaza
Benjamin Scott Kelly
Jeesung Kwon
Hongyue Lin
Daniel J Lowey
Catherine Mary Luciano
Tess Elizabeth Luciano
Devin Thomas Maida
Colleen Ruth McAuliffe
Caroline Walsh McGeary
Samantha M Melo
Michael Joseph O'Toole
Agustin Alvaro Plasencia
Jared Reef
Nicole Lynn Sacchetti
Kathleen Elizabeth Scollins
Maria Refaat Shehata
Tanya Sinha
Liam Storey Sweeney
Nicole Campbell Theriault
Angelina Le Tran
Henry Arthur Ward
Ammar Zia
MANSFIELD
Jacob Louis Belsky
Madyson Nicole Bendanillo
Grace Catherine Benton
Maya Cristina Blodgett
Timothy Michael Bradley
Madison Marie Brady
Joseph Todd Brown
Nicole Jean Brown
Valaree Anne Buonora
Andrea Tabitha Callahan
Timothy Joseph Corkery
Brianna Elizabeth Corrigan
Alexandra Teresa Desilva
Lindsay Margaret Devine
Grace Elizabeth Doyle
Cameron David Eddy
Levi Hezekiah Enzie
Olivia Rose Fernando
Matthew Thomas Ferrara
Ryan Karl Flemming
Catherine Grace Grella
Michael L Hargadon
Kerran Juliette Holmes
Joshua W Hunter
Lydia Catherine Jankowski
Andrew B Kassler
Mehrjot Kaur
Mikayla F Kearney
Anna Louise Kemp
Sarah Margaret Lamson
Julia Elizabeth Leifer
Katherine Elizabeth Leonard
William John Mackin
Megan Marie MacVicar
Kaitlyn Alexa Malsky
Ailish Katherine McBride
Ashley Elizabeth McNamara
Eric Richard McQuiggan
Kyle D Moran
Tyler J Mosca
Michael A. Mullahy
Owen Q Mullahy
William Arthur Nelson
Hannah Jane Olsen
Michael John O'Neil
Paden Louis Palanza
Lindsey Alissa Perry
Kalin Petrov
Garrett Gabriel` Polutchko
Noah Paul Price
Megan Rose Reardon
Daniel Paul Rieth
Anne Katherine Riley
Andrew Russell Rooney
Ashley Grace Santos
Aden Benjamin Schwartz
Manasvi Surapuraju
Nicholas John Vovcsko
Justin Perry Weiner
Timothy David Wheeler
Tongwen Xu
Huda Zahid
NORFOLK
Ethan Reynolds Alpert
Matthew Paul Andrews
Thomas George Beck
Joseph Robert Boselli
Carlene Brenda Bourque
Rachael Catherine Chen
Rebecca Shadia Chicoye
Christopher B Daniels
Jessica Daniels
Colin Michael DeVellis
Lauren E Downey
Bridget Grace Dwyer
Elisabeth Mohn Greene
Grace Phoebe Kelley
Thomas Kees Lugten
Emily Joanne McDonough
Sophia Rose McLaughlin
Michael Thomas Norberg
John Philip Norgren
Ella Ocepek
Ellen Mary Pritchard
Kaitlyn Grace Ward
Ally Mackenzie Wood
NORTH ATTLEBORO
Lauren Elizabeth Abusheery
Amrita Adak
Jack Ryan Bainton
Camille R Beckett
Josephine Maria Beckett
Tomas B Bentley
Jacqueline Ophelia Borges
Kathleen Victoria Rose Boulton
Ethan Wescote Brayall-Brown
Grace Helen Brooks
Cody Alexander Butanowicz
Emily Jean Carlson
Ariana Abigail Chambers
Ashley Elizabeth Cifizzari
Grace Katherine Cole
Alexis Jacqueline Congdon
Megan Kathryn Coughlan
Connor Jackson Davis
Elena Jean Digan
Sydney Rose Doherty
Adam Joseph Drummond
Alexandra Finn
Catherine Ann Hanewich
Abigail Hare
Anna Catherine Jones
Katie Sarah Jordan
Adam Kaluzny
Samir Kassem
John Frances Kummer
Aashka F Kusumgar
Amanda Victoria Loughnane
Casey Cabral Magas
Kaylee LanXiaojing Malkowski
Isaiah Austin McHoul
Mae Elisabeth McLoughlin
Joshua Charles Montague
Alexandria Lee Moulson
Margaret Sullivan O'Brien
Jaden Robert O'Donnell
Angela Rose Oliynyk
Hirni Dipak Patel
Ronit Nilesh Patel
Kate Paula Pepper
William Richard Pierce
Benjamin Harris Riseman
Todd Robinson
Ian Thomas Ross
Anastasiya Sakharava
Cameron Eduardo Samuel
Lauren Haley Manansala Santa Ines
Kyle James Schriever
Derek Michael Shanks
Anya Christel Szczepanowski
Alexandra Anne Tsohandaridis
Caleb Anthony Vargas
Maxwell Williams Vaughan
Daniel Vincent Vicario
Christopher Douglas Vogel
NORTON
Kalman Joseph Baker
Ethan Daly Boockoff
Chloe Nicole Burke
Myna Chadalavada
Jeremy P Cross
Isabella Ann Damiecki
Maxwell Joseph Damiecki
Sophia Elizabeth Dimino
John Joseph Ferriera
Jessica Jean Galego
Tristan Ryan Grieve
Bryanna Harnedy
Allison Janineh
Joseph Maxwell Kane
Jenna Ryan Marando
Alexa Janave Micciantuono
Caitlin T Newell
Matthew Joseph OKeefe
Sean Michael O'Malley
Jenna Marie Sweeney
Cameron Joseph Vatalaro
Kerri Margaret Weber
Ayinde Williams
PLAINVILLE
Sami Benredda
Jamie Bouffard
Josh Steven Bubly
Lia Burns
Leah Rose Cohen
Kayleigh Elaine Denmead
Melanie Ann Galeaz
William Francis Hughes
Lauren Noelle Hurley
Lena Omar Ihjul
Catherine Grace Krabey
Bethany Lynn Murphy
Olivia Marie Olsen
Caroline Elinor Pasquantonio
REHOBOTH
Michael Gerard Allard
Kyle A Bisbano
Benjamin Raymond Branco
Hunter Austin Brierly
Thomas Walter Brown
Hannah Kalif Bruno
Isabel A Cruz
Grace Viola Fagundes
Connor David Glynn
Madeline Murphy Glynn
David Benjamin Joachim
Isaiah Flavio Lubrano
Mason Hunter Mello
Abby Elizabeth Moitoso
Marshall Morgado
Sean Robert O'Brien
Hope Annelise Siddall
Jeffrey Thanh Tran
Dakota Escher Wharton
Rhett Thomas Whittaker
SEEKONK
Lyla Noelle Carvalho
Christina Chen
Benjamin Moniz Correia
Nathan Michael Costa
Devlin Scott Danner
Alicia Rose Feeney
Haley Elaine Fournier
Kevin Thomas Gower
Henry Daniel Jordan
Anthony Joseph Karwashan
Shane Alexander Keiser
Christopher John Lane
Megan Elizabeth Langlois
Kurt Bradford Lawson
Amna Muqudas
Kaitlin Roslonek
Hanna Leigh Saisselin
Sanyam Shilpakar
Vianne Katherine Turcotte
Logan David Zonfrillo
WRENTHAM
Lauren Elaine Anderson
Shelby Nicole Anderson
Krista Rygelis Cepkauskas
Michael James Curtin
Luke David D'Amico
Tate Andrew Duffy
Maria Jeanette Fabiano
Gianna Genevieve Foley
Benjamin Anthony Furfari
Gabrielle Elizabeth Giannelli
Robert Daniel Giannelli
Hayden Holster
Nathaniel Thomas Ihley
Sarah Allison Kaunfer
Caitlyn R Kelly
Francesca Hannah Lucic
Chloe Hart Manzi
Nathan T McHugh
Meiju McLellan Edgerly
Timothy C McQuaid
Sumayah Abdullahi Mohamed
Evelyn Jean Moore
Jordan Olivia Peterson
Jack Joseph Tagerman
Grace Loren Traboulssi
Sydney Lin Urko
Colby James Vieira
Daniel Edward Vieira
Hadley Anne Zolak