AMHERST -- The following local students were named to the Dean’s List at the University of Massachusetts Amherst for the spring semester.

ATTLEBORO

Erick Fabrizio Aguilera Gallardo

Claudia Isabel Agustin

Leah Elizabeth Alger

Adrianna Jiselle Anderson

Eli Sakalian Araujo

Danielle Elizabeth Badoe

Emma Joan Becker

Catherine Anne Bell

Rachael M Blessinger

Diana Christine Blouin

Rylea Nicole Bogacz

Nicholas Tomasz Brojek

Austin Peter Brown

Lindsay Elizabeth Chapman

Darius Shazad Chikliwala

Jared Christopher Cooper

Jackson Robert Craig

Tiarra A'Maya Deveaux

Claudia Ferreira Rodrigues

Mary Mri Gjoni

Soha Habib

Meghan Elizabeth Hamerski

Shealyn Paige Harrison

Brian Dean Houle

Jaedin Irving Johnson

Kyra Shannon Lally

Emma Quinn Lamothe

Kevin William Lane

Olivia Rose Larrivee

Colin Christopher Levis

Brennan Thomas McAvoy

Cheyoudom Meoung

John Patrick O'Donnell

Ruchi Patel

Elijah Ty Ramos

Leah Dianne Randall

Alec Rubenstein

Charlotte Mae Santoro

Avery Elizabeth Schroder

Shriya Shukla

Christopher Paul Silva

Derrick John Silva

Isabella DiMichele Simoneau

Abby Leigh Struminski

Raelianna Marie Stuart

Krishna Vijayakumar

Jack Robert Walker

ATTLEBORO FALLS

George Thomas Ladd III

Andrea Lynn Miceli

Matthew Thomas Penta

Jordyn Theresa Sullivan

Eduardo Vargas Vitorino Jr

FOXBORO

Brittany Mj Acloque

Kyle Jeffery Aubuchon

Grace Elizabeth Boudreau

Caitlin Margaret Brightman

Luke Anderson Byrnes

Antonia Carlotta Carbone

Janesse Danquah

Livia Ann Della Valle

Anya Joan Doherty

Joseph Mark Doherty

Caroline Elizabeth Donaghey

Paxton Stanley Downs

Brian F Duncan

Hazim Badawi Dweik

Madison Feldman

Brynn Elizabeth Gilbert

Sravani Kaza

Benjamin Scott Kelly

Jeesung Kwon

Hongyue Lin

Daniel J Lowey

Catherine Mary Luciano

Tess Elizabeth Luciano

Devin Thomas Maida

Colleen Ruth McAuliffe

Caroline Walsh McGeary

Samantha M Melo

Michael Joseph O'Toole

Agustin Alvaro Plasencia

Jared Reef

Nicole Lynn Sacchetti

Kathleen Elizabeth Scollins

Maria Refaat Shehata

Tanya Sinha

Liam Storey Sweeney

Nicole Campbell Theriault

Angelina Le Tran

Henry Arthur Ward

Ammar Zia

MANSFIELD

Jacob Louis Belsky

Madyson Nicole Bendanillo

Grace Catherine Benton

Maya Cristina Blodgett

Timothy Michael Bradley

Madison Marie Brady

Joseph Todd Brown

Nicole Jean Brown

Valaree Anne Buonora

Andrea Tabitha Callahan

Timothy Joseph Corkery

Brianna Elizabeth Corrigan

Alexandra Teresa Desilva

Lindsay Margaret Devine

Grace Elizabeth Doyle

Cameron David Eddy

Levi Hezekiah Enzie

Olivia Rose Fernando

Matthew Thomas Ferrara

Ryan Karl Flemming

Catherine Grace Grella

Michael L Hargadon

Kerran Juliette Holmes

Joshua W Hunter

Lydia Catherine Jankowski

Andrew B Kassler

Mehrjot Kaur

Mikayla F Kearney

Anna Louise Kemp

Sarah Margaret Lamson

Julia Elizabeth Leifer

Katherine Elizabeth Leonard

William John Mackin

Megan Marie MacVicar

Kaitlyn Alexa Malsky

Ailish Katherine McBride

Ashley Elizabeth McNamara

Eric Richard McQuiggan

Kyle D Moran

Tyler J Mosca

Michael A. Mullahy

Owen Q Mullahy

William Arthur Nelson

Hannah Jane Olsen

Michael John O'Neil

Paden Louis Palanza

Lindsey Alissa Perry

Kalin Petrov

Garrett Gabriel` Polutchko

Noah Paul Price

Megan Rose Reardon

Daniel Paul Rieth

Anne Katherine Riley

Andrew Russell Rooney

Ashley Grace Santos

Aden Benjamin Schwartz

Manasvi Surapuraju

Nicholas John Vovcsko

Justin Perry Weiner

Timothy David Wheeler

Tongwen Xu

Huda Zahid

NORFOLK

Ethan Reynolds Alpert

Matthew Paul Andrews

Thomas George Beck

Joseph Robert Boselli

Carlene Brenda Bourque

Rachael Catherine Chen

Rebecca Shadia Chicoye

Christopher B Daniels

Jessica Daniels

Colin Michael DeVellis

Lauren E Downey

Bridget Grace Dwyer

Elisabeth Mohn Greene

Grace Phoebe Kelley

Thomas Kees Lugten

Emily Joanne McDonough

Sophia Rose McLaughlin

Michael Thomas Norberg

John Philip Norgren

Ella Ocepek

Ellen Mary Pritchard

Kaitlyn Grace Ward

Ally Mackenzie Wood

NORTH ATTLEBORO

Lauren Elizabeth Abusheery

Amrita Adak

Jack Ryan Bainton

Camille R Beckett

Josephine Maria Beckett

Tomas B Bentley

Jacqueline Ophelia Borges

Kathleen Victoria Rose Boulton

Ethan Wescote Brayall-Brown

Grace Helen Brooks

Cody Alexander Butanowicz

Emily Jean Carlson

Ariana Abigail Chambers

Ashley Elizabeth Cifizzari

Grace Katherine Cole

Alexis Jacqueline Congdon

Megan Kathryn Coughlan

Connor Jackson Davis

Elena Jean Digan

Sydney Rose Doherty

Adam Joseph Drummond

Alexandra Finn

Catherine Ann Hanewich

Abigail Hare

Anna Catherine Jones

Katie Sarah Jordan

Adam Kaluzny

Samir Kassem

John Frances Kummer

Aashka F Kusumgar

Amanda Victoria Loughnane

Casey Cabral Magas

Kaylee LanXiaojing Malkowski

Isaiah Austin McHoul

Mae Elisabeth McLoughlin

Joshua Charles Montague

Alexandria Lee Moulson

Margaret Sullivan O'Brien

Jaden Robert O'Donnell

Angela Rose Oliynyk

Hirni Dipak Patel

Ronit Nilesh Patel

Kate Paula Pepper

William Richard Pierce

Benjamin Harris Riseman

Todd Robinson

Ian Thomas Ross

Anastasiya Sakharava

Cameron Eduardo Samuel

Lauren Haley Manansala Santa Ines

Kyle James Schriever

Derek Michael Shanks

Anya Christel Szczepanowski

Alexandra Anne Tsohandaridis

Caleb Anthony Vargas

Maxwell Williams Vaughan

Daniel Vincent Vicario

Christopher Douglas Vogel

NORTON

Kalman Joseph Baker

Ethan Daly Boockoff

Chloe Nicole Burke

Myna Chadalavada

Jeremy P Cross

Isabella Ann Damiecki

Maxwell Joseph Damiecki

Sophia Elizabeth Dimino

John Joseph Ferriera

Jessica Jean Galego

Tristan Ryan Grieve

Bryanna Harnedy

Allison Janineh

Joseph Maxwell Kane

Jenna Ryan Marando

Alexa Janave Micciantuono

Caitlin T Newell

Matthew Joseph OKeefe

Sean Michael O'Malley

Jenna Marie Sweeney

Cameron Joseph Vatalaro

Kerri Margaret Weber

Ayinde Williams

PLAINVILLE

Sami Benredda

Jamie Bouffard

Josh Steven Bubly

Lia Burns

Leah Rose Cohen

Kayleigh Elaine Denmead

Melanie Ann Galeaz

William Francis Hughes

Lauren Noelle Hurley

Lena Omar Ihjul

Catherine Grace Krabey

Bethany Lynn Murphy

Olivia Marie Olsen

Caroline Elinor Pasquantonio

REHOBOTH

Michael Gerard Allard

Kyle A Bisbano

Benjamin Raymond Branco

Hunter Austin Brierly

Thomas Walter Brown

Hannah Kalif Bruno

Isabel A Cruz

Grace Viola Fagundes

Connor David Glynn

Madeline Murphy Glynn

David Benjamin Joachim

Isaiah Flavio Lubrano

Mason Hunter Mello

Abby Elizabeth Moitoso

Marshall Morgado

Sean Robert O'Brien

Hope Annelise Siddall

Jeffrey Thanh Tran

Dakota Escher Wharton

Rhett Thomas Whittaker

SEEKONK

Lyla Noelle Carvalho

Christina Chen

Benjamin Moniz Correia

Nathan Michael Costa

Devlin Scott Danner

Alicia Rose Feeney

Haley Elaine Fournier

Kevin Thomas Gower

Henry Daniel Jordan

Anthony Joseph Karwashan

Shane Alexander Keiser

Christopher John Lane

Megan Elizabeth Langlois

Kurt Bradford Lawson

Amna Muqudas

Kaitlin Roslonek

Hanna Leigh Saisselin

Sanyam Shilpakar

Vianne Katherine Turcotte

Logan David Zonfrillo

WRENTHAM

Lauren Elaine Anderson

Shelby Nicole Anderson

Krista Rygelis Cepkauskas

Michael James Curtin

Luke David D'Amico

Tate Andrew Duffy

Maria Jeanette Fabiano

Gianna Genevieve Foley

Benjamin Anthony Furfari

Gabrielle Elizabeth Giannelli

Robert Daniel Giannelli

Hayden Holster

Nathaniel Thomas Ihley

Sarah Allison Kaunfer

Caitlyn R Kelly

Francesca Hannah Lucic

Chloe Hart Manzi

Nathan T McHugh

Meiju McLellan Edgerly

Timothy C McQuaid

Sumayah Abdullahi Mohamed

Evelyn Jean Moore

Jordan Olivia Peterson

Jack Joseph Tagerman

Grace Loren Traboulssi

Sydney Lin Urko

Colby James Vieira

Daniel Edward Vieira

Hadley Anne Zolak