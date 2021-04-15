ATTLEBORO — The following Wamsutta Middle School students made the honor roll for second first trimester:
Grade 5
Haley Almeida, Jacob Anderson, Katalina Arevalo Lorenzo, Breanna Aveiro, Meghan Barber, Ashton Barbosa, Sydney Battle, Lily Bellavance, Caleb Bond, Nathan Brewster, Cason Cambra, Brooklynn Camirand, Megan Chace, Amia Channer, Sybilla Couto, Colby Cripps, Anna Daniel, Anna DelPozzo, Mason DeMelo, Addison Desfosses, Reese Desper, Katiana Dethvongsa, Landon Deutscher, Landon Dumont, Gavin Finn, Patrick Fitzgerald, Alan Foster, Jonah Foster, Isabella George, Courtney Hall, Shanel Jemerry Hermosilla, Tyler Hirsch, Parker Hurd, Chloe Jaquith, Garrett Kasanowsky, Ethan Killingsworth, Trevor Kilroy, Theo Knutson, Arabella Kwak, Gabriel Kwak, Daisy Lema, Sophia Leone, Grayson Lourenco, Kamdyn Lovett, William Lyons, Destry Maling, Madison McAbee, Ryan McCann, Colin McCormack, William McEttrick, Herson Mendez, Ethan Morales, Maya Morin, Tiffany Pham, Lillian Pierce, Molly Platt, Kyla Poeung, Emelith Portillo, Logan Rebocho, Malcolm Reed, Aidan Rivet, Luke Schwieger, Sashwath Shridhar, Shriyash Shukla, Wade Stevens, Skye Sylvestre, Quinn Thompson, Dillon Uniacke, Jeremy Villafane, Mikayla Whitehead, Savannah Willis, Christopher Wood, Oliver Wood
Grade 6
Giorgio Annese, Alana Bellavance, Delaney Berube, Emily Berube, Daphne Bono, Jazmyn Brederson, Theodore Brown, Amanda Browning, Cameryn Burns, Nathan Chery, Rocco Cinelli, Evan Coogan, Ramsey Cross, Aaliyah Evora, Ryan Fahey, Jackson Fazzina, Cassandra Fisante, Jacqueline Fisante, Samantha Fisante, Haylee Grimshaw, Miley Hamilton, Megan Huntington, Leah Jamison, Isaak Jimenez-Perez, Andie Jn Baptiste, Imara Kariuki, Lucy Kinniburgh, Benjamin Lally, Amanda Lennox, Nora Lombardo, Kayla McCormack, Colin McEttrick, Colie McGilvray, London McGovern, Charley McKay, Mateo Medeiros, Julia Moreira, Lila Morrison, Shane Mukasa, Leah Musto, Cesar Najera Recinos, Caroline Needham, Samantha Provost, Miles Rauner, Claudia Restante, Andrea Restrepo Suarez, Ethan Richard, Owen Ringuette, Parker Robinson, Savannah Rocha, Armando Rodriguez, Dylan Rosa, Samuel Roy, Alexandra Sabourin, Fareed Sanni, Lucas Santos, Avery Seng, Grace Shireman, Nella Smith, Tyreese Sutherland, Ava Tetreault, Calleigh Vassar, Aedin Wallach, Connor Zuschlag
Grade 7
Jace AbiAad, Eliezer Acevedo, Debra Akinola, Adam Alderson, Luke Almeda, Naseebullah Amini-Jelani, Adrian Askew, Elijah Askew, Zayne Assad, Makenzie Aveiro, Zubair Badraoui, Kyleigh Bailey, Cole Barton, Hope Bonenfant, Raegan Bonneau, Ethan Bouvier, Olivia Branco, Tyler Cabral, Trinity Casillas, Noelle Chandler, Imani Chaney, Edward Colby, John Collins, Colby Cook, Kylee Cook, Peyton Craig, Jacklyn Danho, Hailey Desper, Amyra Dobson, Erika Duckworth, Mimee Durrett, Cameron Elliott, Jackson Finn, Tatum Gaouette, Ava Gattoni, Emma Gattoni, Elly Gendrolius, Kimberly Gomez, Sedona Gordun, Isabella Harvey, Nolan Harvey, Bruce Hellmuth, Ayden Hussey, Kaelah Ineus, Berlinedia Jacquet, Genesis Jimenez, Breanna Johnson, Jaedon Kearney, Ocean Kholi, Olivia Killingsworth, Jayden Ladebauche, Shawna Lam, Christpol Lindor, Andrew Lopes, Camden Martin, Sean McCann, Devan McCarthy, Aiden McCormack, Blake Mello, Devin Moniz, Jacob Morales, Seal Mukasa, Paige Nuttall, Cyruss Ocasio, Tylee Oeur, Emanuel Ordonez, Fernando Osio Gonzalez, S’staarr Parham, Gabriella Pereira, Yesenia Peters-Santos, Genevieve Phillips, Hadley Porto, Gabriel Reid, Alexander Roberio, Olah Roller, Logan Saccoccio, Andy Salguero, Tanner Silva, Briana Stout, Jessen Sylvestre, Sophia Therriault, Chloe Tuxbury, Elmer Vidal, Avery Vieira, Addison Wells, Keira Wiley, Julian Willis, Quinn Wood, Sabrina Wood, Aleck Xayvethy
Grade 8
Natalie Adema, Aiden Aguilera-Gallardo, Sofia Amaya, Briana Ballou, Abanoub Banoub, Gabriella Broderick, Chase Cambra, Olivia Carpenter, Genevieve Chace, Cynthia Chiang, Monnida Chum, Nathan Conroy, Ashley Cordeiro, Nora Desrosiers, Lucas Devonis, Tyler Dunlea, Devin Fagan, Nicholas Farrow, Justin Fiore, Lana Foster, Erica Galvin, Justin Galvin, Cameron Gray, Bryn Grimshaw, Nicole Hall, Bryan Hamerski, Taylor Henry, Michael Huntington, Ryan Infante, Jessica Jennison, Casper Lennox, Alexander Leone, Brayden Leone, Nasser Lewis Torres, Caroline Lynch-Bartek, Aaron Martin, Blakely Martin, Peyton McAuliffe, Lily McGilvray, Christopher McMahon, John Moran, Madison Moran, Beatrice Mullett, Daniel Murray, Kacey Needham, Eoin O’Connell, Jillian Pacheco, Pavlos Parnos, Liyana Polanco, Malaika Qureshi, Monica Rice, Jacqueline Sandoval, Ty Le Serpa, Addison Shelton, Ellie Shelton, John Smedberg, Arianna Sousa, Lindsey Srey, Elisaveta Steigler, Isla Thompson, Dayanara Ticas, Onyemaechi Unaka, Janiel Velazquez Rivera, Daisha Vieira, Katelyn Yim
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