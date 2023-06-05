FOXBORO — The following students graduated from Foxboro High School Sunday:
Abdelrahim Sohaib, Al-Janabi Hussein, Alexis Olivia, Allen Cassie, Amanze Stephanie, Amara Gavin, Anderson Eric, Andrews Lauren, Bangura Kadie, Bartecchi-Lonardo Joseph, Becker Jaden, Binnall Leo, Boisclair Noah, Borde Ashley, Boyle Kylie, Brandt Michelle, Bridgham Jacob, Brightman Kristina, Brody Emily, Buckley Garrett, Callahan Patrick, Camelio Ryan, Cameron Da’Myi, Cappellano Ariana, Carangelo Louis, Carpenter Samuel, Carroll Mitchell, Carvalho Alijah, Casey Rory, Cloherty Alyssa, Colon Jayden, Comeau Brandon, Conley Samantha, Conlon Ashley, Connolly Joshua, Correia Alexa, Cotter Catherinek, Coviello Alexander, Curran Paige, Curreri Reese, Cuscia Gianna.
Dacosta Kaythleen, Dahl Casey, DaSilva Alexia, Davies Brooke, Delano Andrew, Demaino Jake, Diamond Henry, DiNunzio Mia, Diprete Grace, Dorney Marissa, Douvris Victoria, Earnst William, Emerson Ethan, Everson Tristan, Fabe Jaydan, Ferguson Jake, Finn Andrew, Fitzgerald Delia, Fitzpatrick Aine, Flanagan Joseph, Foley Sarah, Francis Payton, Fraser James, Gallagher Abigail, Gallagher Jennifer, Gill Haley, Glover Hajji, Golub Samuel, Gonzalez Christopher, Grenier Laura, Guelce Channdlyee, Gygi Joel, Haney Stephen, Haralson Vaughn, Harding Meghan, Harootunian Adam, Hassman Cooper, Howard Sarah, Jackson Gannon, Jacobson Annabel, Johnson Navianie, Joyce Colin.
Kaplan Aden, Karimov Aziz, Kaveny Corinne Marie, Kelloway Ava, Kenneally Shannon, Kilani Liya, Kuenzel Jamie, Labonte Isabelle, Lacy Emilia, Lacy Emma, Lathrop Megan, Lavallee Lauren, Leach Jack, Lebow Sydney, Leclair Ryan, Legette Burnie, Letson Sonia, Light Collin, Linck Mabel, Linnehan Andrew, Lynch Brooke, Macauley Justin, Maher Madelyn, Marcotte Ian, McCabe Amanda, McCarthy Braden, McCarthy Aidan, McElhinney Shannon, McGahan Edward, McMullen Allison, McNamara Abigail, Melendez Dijjanay, Mello Kenneth, Melvin Heleana, Mercer Andrew, Meyer Mallorie, Miers Elizabeth, Miley Lauren, Moore Jayda, Morrison Justin, Mulcahy Lauren, Noone Conor, O’Leary Sean, O’Malley Daniel, Ogbuze Kamsi, Orena Jenna, Ouimette Lucy.
Pace Brayden, Pacella Isabelle, Pacini Marco, Palmer Kyla, Paolino Grace, Peck Makayla, Penders Alexander, Perez-Kirk Ava, Peronet Sebastien, Pettigrew Juliana, Philbin Austin, Polis Madeleine, Powers Gabrielle, Prevett Ashley, Proulx Christopher, Quartarone Matthew, Quartarone Gina, Rancifer Angelia, Riley Grace, Rogers Alaina, Ruo Catherine, Sanchez Garcia Jorge, Shailor Ashley, Sham Mitchel, Sheerin Samuel, Singh Ananya, Sloan Samantha, Smith Molly, Souaiden Peter, Sougaris Sophia, Sprague James, Stapleton Finn, Stapleton Grace, Stern Ava, Stern Alexander, Stone Brooks, Sullivan Mathieu, Sullivan Macey, Sykes Charles, Taylor Paige, Tierney Brooke, Tower Mason, Treannie Brielle, Trombly Hailey, Tummla Srikruti, Urban Mycah, Vecchione Jaclyn, Waryas Mya, White Dakota, Williams Jaiquann, Yeh Samantha, Yozzo Adyson, Zerpa Aguilar Sebastian.