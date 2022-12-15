The following students at Ahern Middle School were named to the first term honor roll:
Grade 8 High Honors
Gianna Aljanabi, Brynn Allen, John Anderson, Charlotte Bancroft, Dylan Binoy, Ruby Blair, Maeve Casey, Noah Cohen, Brynn Cowles, Alexa Georgantas, Madison Hayes, Eli Iorio, Mynerge Janvier, Brooke Lavery, Benjamin Lavoie, Siya Makhecha, Ryan McGuire, Mia Michelson, Nikunj Nagpal, Vyom Patel, Ava Picard, Emma Rego, Lauren Share, Henry Thies, Madilyn Turner, Camren Vigil, Jackson Whiting
Grade 7 High Honors
Arshiya Awwal, Camila Bosich, Liliana Brancato, Griffin Brown, Sadie Brown, Ella Carlton, Declan Casey, Alexander Christianson, Makenna Coby, Kaelyn Collins, Mia Conti, Christian Coote, Kendall D’Arcy, Augustus Davis, Matthew DeSantis, Declan Do, Maddie Feetham, Kevin Florentino, Andrew Gallagher, Isabella Gove, Aaron Hu, Kai Hui-Derouin, Braeden Kelley, Ailish Kelly, Sydney Lamson, Samantha Lincoln, Samantha Marsh, Aedan Mulligan, James Norrman, Iyinoluwa Olaonipekun, Adriana Pacella, Kimberly Palter, Zoey Pereira, Alina Pham, Andrew Pollart, Jonathan Scott, Shashank Shukla, Talia Stone, Anna Tosches, Cassidy Weston, Sarah Whiting, Liam Woods, Hailey Yates
Grade 6 High Honors
Joseph Atkinson, Nicholas Boccuzzi, Lana Botelho, Luke Brookfield, Thomas Brown, Layla Chase, Hailey Cyr, Karina Das, Cotton Davis, Olivia DelPizzo, Venkata Devireddy, Mason Dunne, Joshua Fahey, Megan Alexandra Field, Leonard Fitzgerald, Dillon Florentino-Rogers, Charlotte Galperin, Dexter Griffin, Karina Hainsworth, Jacey Healy-Botelho, Andrew Heavey, Logan Hocker, Amelia Hoyt, Georgia Hulbig, Rajveer Jatling, Xavier Johnson, William Kakridas, Kayla Kelloway, Sarah Kelly, Margaret Lou, Marina Makram, Andrew McAuliffe, Jack McAuliffe, Jake McGuire, Ava Medeiros, Luke Mercier, Gavin Michelson, Mahi Pranay Mogalla, Riley Monahan,Julia Moulton, Kenneth Nemet, Maria Pappas, Anna Patterson, Gianna Porazzo, Lillianna Quin, Rhianna Rice, Charlotte Ricketts, Arabella Saitgareev, Jake Saltmarsh, Rachel Santos, Emma Smith, Lydia Sullivan, Mack Szumita, Jacob Terry, Samuel Toma, Seth Trombly, Ishaa Tupakula, Jacob Twohig, Aaron Weatherford, Alexander Wolff, Emily Wood, Bryce Yankee.
Grade 8 Honors
Na’Shay Bain, Jackson Bohlen, Aidan Bohnert, Tyler Bose, Morgan Brightbill, Christopher Calio,Joseph Camelio, Cole Carlson, Evan Caron, Ryan Costa, Hannah Courtney, Cristina Coviello, Cara Cowles, Keira D’Arcy ,Caleigh DeLeskey, Malak Dweik, Hayden Emerson, Annabelle Fanjoy, Seamus Fitzgerald, Noah Foley, Jake Fossella, Brandon Franciosi, Michael Golberg, Brody Green, Jenayshia Haygood,Caitlin Heavey, Joshua Hindin, Owen Howe, Caelin Jackson, Jervensky Jean, Shaelyn Kelley, Jack Kelly, Vincent Lin Matthew Loew, Brayden MacKay, Audrey Magee, Cailin Mulligan, Keegan O’Driscoll Brooke O’Grady, Jayla Offley, Christopher Petty, Nicholas Porter, Laila Ramaglia, Charles Robinson, Kyle Saltmarsh, Evelyn Simpson, Kieran Stone, Brooke Strickland, Noah Thompson, Annabelle Tribuzio, Ryan Tubbs, Sasha Uhrig, Corinne Vaillancourt, Callen Waller, Brendan Watts, James Watts, Eoin Whyte
Grade 7 Honors
Ava Baldwin, Daniel Ballou, Ayden Bowles, Oliver Casasola, Matthew Collado, Matthew DeSantis, Jacob Dikes, Delaney Driscoll, Aaliyah Eaton, Alan Florentino, Saniya Goss, Joseph Griffith, Robert Hickox, Jack Keeling, William Kessock, Ruby Klos, Madelyn Kral, Isabella Lambiase, Bradley Leonard, Gabriella Marte Mejia, Reyna Mayhew, Mia McElroy, Benjamin Minghella, Brennan Muhoro, Brogan O’Driscoll, Dakota Oldham, Alexandra Palmer, Anthony Rego, Hadassah Santos, Gavin Smith, Owen Stow, Teagan Sullivan, Humza Syed, Kseniia Talaver, Lucas Terry, Daniel Thies, Michael Trimble, Justin Truss, Amrutha Veduri, Logan Walford, Callum Weston
Grade 6 Honors
Geoffrey Allen, Angelina Araujo, Leannis Baez, Fiza Batool, Bennett Bohlen, Joseph Borges, Gavin Bradley, Hailey Butler, Jack Cavanaugh, Matthew Conahan, Julia Cote, Theodore Courtney, Theodore Courtney, Theodore Courtney, Jacob D’Andrea, Courtney DeLeskey, Antonio DePina, Lucas Dias, Jacob Dsouza, McKenna Duffy, Caiden Dunn, Joseph Dunn, Quinn Escobar, Christos Farsakidis, Richard Fisichella, Miles Gardner, Nora Gearon, Eden Glover, Matthew Glover, Haylee Grobe, Cameron Hunt, Aileen Igeme, Madelyn Jaworski, Mia Johannessen, Liam Keefe, Tessa Keefe, Nora Kerr, Selena Kilani,Sarah LaBrache, Sydney Legette, Grady Lyons, Sindhuja Madugula, Maria Makram, Tyler Malone, Ryan Marchi, Daniel McLaughlin, Tyler McNamara, Logan Mitchell, Shruti Mukherjee, Avery Oglia, Jaden Onwuakor, Jeffrey Ouimette, Jordyn Paluzzi, Dhanvi Patel, Antonio Perrone, Lilah Pollock, Jason Pope, Dillon Pray, Charbel Sarofeen, Riley Sawdy, Brock Schurman, Emily Share, Caroline Sheehy, David Sherlock, Sonee Simon, Juan Suarez Rosero, Meabh Thornton, Lillian Tosches, Ryan Tracey, Stergios Tsimikas, Zoe Tsimikas, Brenna Turner, Samuel Wade, Aoife Whyte, Whitney Wilensky.