The following Foxboro High School students achieved a perfect score on their AP test in May:
Grade 12
Yadhirys Beato, Samuel Belanger, Shayla Blair, Elizabeth Davis, Livia DellaValle, Lauren Foster, Grace Groves, Isabel Hallel, Theresa Heydecker, Abigail Hassman, Noah Hicks, Connor Johnson, James Kaeser, Kathleen Keaney, Julie Kelley, Asia Kelly, Benjamin S. Kelly, Shakirah Ketant, Matthew Lathrop, Ronald MacLellan, Olivia McAndrew, Mollie McCabe, Jaime Notarangelo, Naomi Pham, Lindsay Piscitelli, Ryan Proulx, Espen Reager, Sebastian Ricketts, Sara Scardocci, Shravya Srinivasan, Liam Sweeney, Amy Traianou, Adarsh Yerramreddy.
Grade 11
Aribah Baig, Adriana Callen, Chole Brynes, Christian Cusack, Emma Dahl, Grace Fortune, Abhinav Kandula, Joseph McCabe, Jeremy Neale, Justin Neale, Christopher Ooi, Nicholas Penders, Grace Phillips, Joseph Smally.
Grade 10
Katherine Adam, Robert Canfield, Jared Ciora, Guillermo Marroguin, Juliana Preston, Garrett Spillane.