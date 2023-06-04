WRENTHAM — The following students graduated from King Philip Regional High School Sunday:
Kyle Robert Abbott, Jared Scott Ali, Olivia Teresa Ali, Ava Isabel Allen, Aleksia Andoni, Olivia Marie Andreozzi, Alexander Michael Antinoro, William Patrick Astorino, Emerson Jane Baker, Petyon Lee Barrett, Lauren Kathleen Barriero, Samantha Maeve Beach, Hailey Miyashiro Beane, Xavier D. Beauregard, Kassia Nicole Beck, Juan Pablo Bedoya, Helena Demeke Bekele, Adam Benredda, Brandon Andrew Berdos, William Patrick Bermingham, Grace Catherine Berry, Matthew Wayne Bixby, Oliver James Blackburn, Sean Hunter Bodensiek, Allison Michelle Boie, James Joseph Boldy, Jaclyn Marie Bonner, Jordan Elizabeth Brady, Lauren Murdock Brady, Troy Micah Breen, Thomas Joseph Brewster, Haley Grace Bright, Jean Marie Brown, Katelyn Elizabeth Buban, Andre Dylan Bubluski, Ashley Paige Buckman, Benson Maxwell Bulloch, Joseph Stephen Burke, Leah Marie Burke, Carlie Marie Burns, and Ella Rae Butler.
Kari Renee Calderone, Trinity Raye Calleaux-Bourque, Emily Rose Campbell, Melissa Sarah Canning, Lauren Olivia Casper, Loralei Kennedy Casper, Robert William Casper III, Erika Reed Cebrowski, Ashley Paige Clemon, Alexandria Elizabeth Cloutier, Sydney Michelle Cloutier, Jason Richard Collentro, Ashley Elizabeth Cook, Ja-Kai Manuel Correio, Matthew Robert Crago, Michael Anthony Craig, Gavin Andrew Croke, Sarah Kathryn Cullen, Callie Elizabeth Cummings, Anna Isabella Curley, Flannery Rose Dalton, Eriksson Depina Daveiga, Rachel Ann DeFlaminis, Aedan Eilean Derfler-Murphy, Colin Michael Dervin, Daniel Anthony Dini, Adriana Marie Disla, Jacquelyn Emma DuBois, Lilly Ann Dubovsky, James Michael Ducie, and Joshua Callan Dwinell.
Hayden Emery, Camdyn Patricia Evans, Hailey Rose Eykel, Akachi Michael Ezuma-Ngwu, Ikechi David Ezuma-Ngwu, Katherine Rose Fisher, Keagan Williams Miner Fletcher, Michaela Walsh Flood, Mairead Thearsa Norah Foley, Caroline Grace Freese, Lily Marie Gallagher, Miles Maximus Gallagher, Luciana Malia Galvez, Candace Jazzmin Gately, Ryan Richard Gately, Catharine Elizabeth Gebhard, Nathan Richard Gebhard, Alison Maris Gendrolis, Christian Robert Ghizzoni, Meredith Leigh Giesler, Zachary Marc Giguere, Jason Daniel Gonatas, Willem Degen Granese, Lainey Roberta Grant, Danielle Irene Gresham, Charlotte Elizabeth Griffin, Maggie Kathryn Griffin, Katrina Marie Groom, Jessica Cameron Guidice, Kiera Lee Hagen, Bastion Alice Hamilton, Ethan Jack Hancock, Philip Regen Harmon, Aidan Christian Harrington, Avery Lyn Hayes, Kathryn Elizabeth Hazel, Brielle Hearon, Julyssa Mae Hernandez, Caden Michael Richard Heslin, Liam Robert Hickey, Kelsie O’Brien Higgins, Jackson Hom, April Ann Hooper, Paxton L. Hubert, and Ryan Andrew Hurwitz.
Nicala Grace Iantosca, David Joel Igaravidez Diaz, Dena Omar Ihjul, Noah Brendan Ihley, Turag Aziz Ikbal, Caleb Oyekachi Irabor, David Michael Izzo, Norah Pauline Jackson, Ahunna Ogechukwu James, Richard P. Jeanetti III, Ava Janay Jobity, Mallory Olivia Johnston, Keegan David Jones, Nathan James Kearney, Finny Keefe, Derrick Joseph Kell, Audrey Maeve Kelley, Matthew Thomas Kelley, Ryan Kenneth Kelley, Caroline Alyssa Kenyon, Grant Brian Kinney, Owen Paul Kiss, Lauren Elizabeth Klein, Owen Michael Klobucher, Caitlyn Sharon Knight, Justin Michael Kosh, Thomas Christopher James Laight, Ava Kathleen Lanza, Julia Hope Lanza, William Joseph Laplante, Grace Elizabeth Lawler, Anthony James Lawson, Kristie Elaine Leavitt, James Patrick Leonard, Amelia Gloria Lerner, Elizabeth Lewis, Precious Gabrielle Javier Llaga, Sean Michael Lucente, Alexander Silva Luna, Nicholas Silva Luna, John James Luskin, Caiden Jaymes Lynch, and Abigael Grace Lyons.
Azayla Aleesha Mack, Caitlin Elizabeth MacKay, Owen Michael MacKenzie, Jacquelyn Susan Macrina, Marcello Salvatore Madrazo, Sydney Grace Marland, Thomas Anthony Martorano, Zachary Paul Matta, Jake Michael Mazur, Ella Katherine McDonnell, Ryan Michael McGill, Jack Michael McKenna, Aidan John McLaughlin, Thomas John Meader, Carson John Meier, Connor Matthew Mello, Flannery Keaton Toro Miller, Maxwell Richard Ian Miller, Juliet Joy Modena, Abdisalam A H Mohamed, Dylan James Morrison, Margaret Rose Murphy, Michael Joseph Murphy, MohammadJaafar Hayder Muwafaq, Bridgett Sarah Nally, Luke Robert Nixon, Logan Matthew Noiseux, Brooke Alice Noonan, Julia O’Donnell, Olivia Grace O’Neil, Aidan Richard O’Neill, Ian Padraig O’Neill, Kevin Ryan O’Neill, Connor O’Reilly, Andrew Sgalia Obara, Dilara Onur, Shantal Onur, Spencer Hall Orzell, and Evan Sung Ossinger.
Kendall Joan Parker, Deven Jay Patel, Raadhay Hitesh Patel, Collin Thomas Peck, Haven Pelaggi, Haylee M. Pelaggi, Gerald James Pendergast, Declan Robert Pepper, Victoria Ashleigh Petrillo, Merideth S. Pfeiffer, Ella Louise Pisani, Laina Lucia Pizzi, Vanessa Marie Plunkett, Eva Kathleen Potts, Katarina Elizabeth Precobb, Ava Rose Quinlan, Kathryn Anne Quinn, Richard Nikolai Rand, Matthew David Rando, Charlotte Elizabeth Raymond, Haley Marie Reda, Melanie Amber Redlitz, Jonah Walker Reid, Haylie Madison Reynolds, Priya Kaur Riar, Violet Alosia Rizzo, Nathan Etienne Rochon, Maraya Rodrigues, and Gabriella Michelle Rodriguez.
Cecilia Saliba, Leah Joan Santoro, Caroline Ingrid Sawyer, Emily Christine Sawyer, Brendan Fox Sencaj, Andrew William Seropian, Christopher Jabbi Leon Sesay, Alea Lynn Shammas, Samantha Lily Shore, Kayla Maureen Simas, Samantha Paige Simeone, Benjamin J. Simmons, Kevin Robert Smith, Christian Mobolaji Sobande, Vivian Viktoriia Squitieri, Luke Thomas Stehley, Alexander Frederick Stock, Danielle Anne Strykowski, Emma Jean Sullivan, Gianna Grace Sullivan, Olivia Morgan Surro, Samantha Lee Sweetman, Nathan Sylven, Sydney Marie Tardanico, Ava Catherine Teague, Molly Jane Tharrett, Matthew Raynor Thompson, Abigail Marie Thoren, Evan James Trujillo, James Richard Vinson, Alexander Henry Viscusi, Gregory David Walker, Libby Walsh, Benjamin Steven Watson, Isabelle Rose Watson, Ilah Rose Weiblen, Elizabeth Jade White, Samara Grace White, Dylan Paul Woods, Julia Catherine Zimmerman, Matthew William Zimmerman, and Samantha Susanne Zolak.