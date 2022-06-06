WRENTHAM — The following students graduated Sunday from King Philip Regional High School in a ceremony held at Stonehill College in Easton:
Benjamin John Abdou, Taylor Paige Adams, Resha Nathaniya Ajoy, Daniel Curtis Alexandre, Madylan Piper Allis, Asherah Reynolds Alpert, John Donald Anderson, Kylie Marie Anderson, Rachael Elizabeth Anderson, Alexis Jean Andrews, Kyle Thomas Andrews, Ryan Christopher Andrews, Samantha Paige Asprelli, Paulina Nova Baczkowski, Olivia Carolyn Bailey, Stella Jane Bailey, Faith Lynn Baptista, Kendra Ann Barr, Emily Grace Barrows, Matthew James Beatty, Chloe Violet Beaulieu, Kyle Robert Belhumeur, Quinn Andrew Belhumeur, Mia Isabel Bennett, Harry David Billington, Kevin Cooper Birenbaum, Kip Elroy Bishop, Madison Leanna Carol Blood, Rasya Reddy Sri Bollu, Katrina V Bond, Gerard Reagan Bourque, Patrick Eamon Brady, Declan Cullen Breen, Gina Lazzara Brown, Lily Virginia Brown, Remy Samantha Burch and Lauren Elizabeth Byrne.
Nico Augustine Calderone, Olivia Rose Camire, John Frederick Campbell, Joshua Frank Canning, Nicholas William Canning, Joseph Edward Cannon, Crawford Cantave, Juliana Rose Caravaggio, Olivia Burke Carey, John Paul Carreiro, Kathleen Sarah Carver, Caleb Cassetta-Waxman, Ella Francesca Castellon, Nathan Michael Castillo, Abby Rose Cates, Daniel James Clancy, Kelly Nicole Clement, Grace Antoinette Clyde, Jonathan Marc Cohen, Cate Ann Collins, Katie Ann Collins, Della Anne Conlin, William Patrick Conniff, Camden McCabe Constantine, Ryan James Cook, Hannah Hadfield Crocker, Madeleine Elizabeth Cron, Andrew John Crowley, Noah Bayley Crowley, Colleen Virginia Crowther, Sean Salvatore Crowther, Jamie Edward Cunningham, Morgan Elizabeth Cunningham, Jared Patrick Walter Curran, Samantha Rose D’Avignon, Christian Rodi Dadasis, Peter Rodi Dadasis, Wilder Dalton, Jennifer Mary Daniels, Andrew Charles Danson, Joshua Philip Day, Samuel Peirce DeBaggis, Jacob Christopher DeForest, Lincoln Felix DeLezcano Tatis, Gianna Karen DeLorenzo, Lily Carys Denholm, Julia Mary DeWitt, Matthew John DiFiore, Kaylee Marie Donnelly, Alison Grace Donovan, Ryan Patrick Dowden, Emily Marie Dowling, Katherine Eileen Dowling, Brian Joseph Ducie, Flynn Martin Duffy and Devyn Christine Dugan.
Michael Gerard Earls, Jalal Elbatal, Rabih Michael Elmassih, Adriana Coral Esquilin Nieves, Maya Evans, Michael Gino Federico, Arielle Peyton Feuer, Nolan Michael Feyler, Daniel Joseph Fifolt, Charlotte Kelly Fiske, Shaun Richard Fitzpatrick, Hailey Rose Fleischman, Michael Thomas Flood, Dean Patrick Floyd, Jonathan Brian Fornash, Isabella Nina Fraone, Quinlan John Garstka, Laura Nicole Gelsomini, Arsanious Ateef Gharaib, Joseph Gianni, Christina Lynn Gifun, Aidan Louis Gillis, Colin Lawrence Gillis, Brendan Thomas Goff, Michael Alekseyevich Gorman, Matthew Nicholas Gough, Adam Chrisler Gousie, Lauren Samantha Grachuk, Charles Neal Grant, Stephen Edward Griffin, Jamie Ellen Gudas, Justin Stephen Guenette, Jessica Frances Haehnel, Mia Olivia Hagerty, Zachary Ryan Haigh, Cooper Stephen Rhilinger Hancock, Samuel Thomas Hancock, Erik Robert Kold Hansen, Sarah Grace Harper, Kasey Grace Hart, Timothy Joseph Hartwell, Hunter Scott Hastings, Randle Peter-Mark Hepburn, Makayla Gene Hickey, Ian Atwood Hill, Lauren Mae Hooper, Paige Elizabeth Horgan, Ashley Christine Hughes, Noah Robert Hurd and Olivia Marie Hurley.
Martina Bassem Ibrahim, Samir Omar Ihjul, Amro Hamzeh Ismail, Haley Karen Izydorczak, Nolan Deforest Jackson, Trinity A. Baker Joseph Morel, Elizabeth Anne Jacobsen, Brady Marc Jannell, Abigail Elizabeth Jaworski, Emily Arsene Johnson, Russell Eric Johnson, Abigail Josephine Jones, Callen Preston Jones, Jonathan Allen Joseph, Matthew Lanford Joy, Shannon Elizabeth Kearns, Emma Ray Kelley, Haley May Kellner, Colby James King, Liam David Kissell, Caroline Leslie Kizik, Hayden Lindsey Kozola, Andrew Daniel LaBerge, Olivia Mary LaFond, Marissa Nicole Lamperti, Ava Marie Lane, Shawn Joseph Legere, Sarah Jane Lehan-Allen, Christopher John Leitao, Caroline Elizabeth Lenox, Julia Maureen Lespasio, Colin Joseph Lightbody, Andrew Jack Longobardi, Cooper Edward Lucas, Lily Ann Luskin, Anthony John Lutfy, Olivia Rose MacDonald, John Stephen MacEachen, Lauren Astor Mackin, Daniel Michael Macomber, Colin Patrick Mahoney, Delia Grace Mahoney, Jacob Tyler Marchette, Conner Robert Markunas, Peyton Michael Markunas, Julia Margaret Marsden, Paige Elizabeth Marshall, Connor Andrew Martin, William Ryan Martorano, Michael Allen Matheson, Gavin Henry McCarthy, Sean Leo McCarthy, Daniel Joseph McCarty, Kevin James McCasland, Spencer Ryan McCloskey, Abigail Barbara McCue, Kacie Ann McDonald, Dallis Amere McElroy, Ashley Madison McGann, Caleb Brandon McKearney, Brianna Marie McMaster, Meredith Elyse Melanson, Finn Reed Meroski, Frank Winston Merritt, Carson Severt Mitteness, Elizabeth Paige Molla, Eric Wesley Morey, Mia Rose Morganelli, Cassidy Elizabeth Muldowney, Brooke Marie Mullins, Emma Elizabeth Murphy and Mikayla Ann Murphy.
Garrett Barnard Newhall, Colby Chance Newman, Diego Jose Nieto, Daniel Troy Nineve, Christopher Benjamin Norgren, Morgan Elisabeth Norrman, James Carey Norton, Zachary Jameson Norton, Anette Regina Nowakowski, Veronika Anna Nowakowski, Georgia Elizabeth Maria O’Brien, Molly Elizabeth O’Brien, Sophia Kim O’Connor-Colbert, Joseph Ewan O’Rourke, Meaghan Ann O’Rourke, Sydney Amber O’Shea, Sheela Kapila Pandit, Markus Matthew Paschke, Lucas Lee Pena Pope, Amelia Jean Penny, Katharine Xuli Pepper, Sophia Melissa-June Perry, Alexandra Hennessey Peterson, John Gerard Pfeiffer, Luke Andrew Pfeiffer, Alexander Bradley Pike, Molly Marie Piller, Emily Katherine Poggi and Jessica Alyse Porter. Lily Mary Quagliozzi, Keryn Isabella Quartarone, Samantha Anne Quillen, Colin Patrick Quinn, Abigail Emma Quirke, Joshua Matthew Raimer, Timothy Matthew Raisman, Aleeza Rana, Talia Anne Rand, Joseph Zachary Rando, Sierra Mary Reagan, Patrick Daniel Reardon, Eli Charles Reed, Connor William Reilly, Reid Martin Rhines, Sofia Grace Riedel, Benjamin Thomas Riggs, Margo Elizabeth Riley, Yahiara Elizabeth Rivera, Sophia Rossi Rock and Elizabeth Mary Roy.
Connor Michael Sachleben, Maxwell Williams Salvatore, Evelyn McKie Sanford, Suzanne Hamilton Sanford, Mia Rose Sarnie, Ari Brennan Savoie, Mia Johanna Sawtelle, Zackary Robert Schmitz, Hunter Daniel Sedam, Nicholas Krzysztof Sekulski, Niharika Delphine Sen, Emma Spring Sheehan, Grace Elizabeth Sherry, Margaret Ann Sherwood, Zachary Howard Sorel, Braeden Christopher Sottile, Emma Nicole St. Clair, Joel Christopher St. Cyr, Brooke McKenna Stagg, Alexander Peter Stavris, Jake Arthur Sullivan, Matthew Robert Sullivan, Sean Michael Sullivan and John Nicholas Summers.
Mark Patrick Tagerman, Gabrielle Marie Tartaglia, Samantha Chase Taylor, Annabelle Thompson, Brayden Andrew Thompson, Daniel John Tisdale, Sam Alexander Tobar-Fawley, Jack Thomas Tobichuk, Luke Evan Tocci, Jade Caroline Van Vaerenewyck, Emma Victoria Vezina, Nathan George Vierkant, Leah Grace Vigevani and Nicholas Mark Viscusi. Matthew Kiernan Ward, Kurt Christopher Warnick, Brendan Paul Weddleton, William Charles Weiblen, Anna Mae Wolloff, Tyler James-Thomas Woloski, Samuel Thomas Woodward, Luke Evan Yadisernia, Palina Yakimovich, Taoran Jin Ye, Lindsey Elise Young, and Darin Francis Zullo.