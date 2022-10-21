FRIDAY
MASS. DAILY: 6-1-4-6
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $3,892. First or last three $545. Any two $47. Any one $5. Any Order All four $324. First three $91. Last three $91.
MASS. DAILY MID-DAY: 9-7-3-1
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $4,133. First or last three $579. Any two $50. Any one $5. Any Order All four $172. First three $96. Last three $96.
MASS CASH: 4-7-13-25-29
R.I. DAILY: 3-3-7-8
R.I. DAILY MID-DAY: 1-3-1-8
WILD MONEY: 19-26-33-34-36
Extra: 11
THURSDAY
LUCKY FOR LIFE: 3-27-33-40-41; LUCKY BALL: 12