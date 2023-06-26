MONDAY

MASS. DAILY: 6-2-4-6.

The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $2,790. First or last three $391. Any two $33. Any one $3. Any Order All four $232. First three $65. Last three $65.

MASS. DAILY MID-DAY: 0-2-3-6.

The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $6,617. First or last three $926. Any two $79. Any one $8. Any Order All four $276. First three $154. Last three $154.

MASS CASH: 2-3-4-14-16

R.I. DAILY: 2-0-0-6

R.I. DAILY MID-DAY: 1-1-4-2

WILD MONEY: 1-4-15-24-31

Extra: 35

SUNDAY

LUCKY FOR LIFE: 16-17-18-35-47

Lucky Ball: 11