SUNDAY

MASS. DAILY: 3-9-1-5

The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $5,831. First or last three $816. Any two $70. Any one $7. Any Order All four $243. First three $136. Last three $136.

MASS. DAILY MID-DAY: 5-1-7-5

The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order. All four $5,125. First or last three $717. Any two $61. Any one $6. Any Order All four $427. First three $119. Last three $119.

MASS CASH: 5-6-9-14-29

R.I. DAILY: 1-4-6-8

R.I. DAILY MID-DAY: 2-0-5-5

R.I. WILD MONEY: 1-3-7-20-25

Extra: 37

SATURDAY

MASS. DAILY: 9-2-5-4

The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $3,869. First or last three $542. Any two $46. Any one $5. Any Order All four $161. First three $90. Last three $90.

MASS. DAILY MID-DAY: 3-7-2-0

The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order. All four $5,723. First or last three $801. Any two $69. Any one $7. Any Order All four $238. First three $133. Last three $133.

MASS CASH: 3-12-29-30-35

POWERBALL: 17-37-46-54-67

Powerball: 8: Power Play: 3X

MEGABUCKS: 8-12-13-28-36-46

LUCKY FOR LIFE: 4-7-15-25-36

Lucky Ball: 7

R.I. DAILY: 4-0-5-2

R.I. DAILY MID-DAY: 2-4-0-4

R.I. WILD MONEY: 7-10-12-23-32

Extra Ball: 9

FRIDAY

MEGA MILLIONS: 15-21-32-38-62

Mega Ball: 8

Megaplier: 4X

LUCKY FOR LIFE: 5-12-30-37-41

Lucky Ball: 17