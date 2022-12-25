SUNDAY
MASS. DAILY: 3-9-1-5
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $5,831. First or last three $816. Any two $70. Any one $7. Any Order All four $243. First three $136. Last three $136.
MASS. DAILY MID-DAY: 5-1-7-5
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order. All four $5,125. First or last three $717. Any two $61. Any one $6. Any Order All four $427. First three $119. Last three $119.
MASS CASH: 5-6-9-14-29
R.I. DAILY: 1-4-6-8
R.I. DAILY MID-DAY: 2-0-5-5
R.I. WILD MONEY: 1-3-7-20-25
Extra: 37
SATURDAY
MASS. DAILY: 9-2-5-4
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $3,869. First or last three $542. Any two $46. Any one $5. Any Order All four $161. First three $90. Last three $90.
MASS. DAILY MID-DAY: 3-7-2-0
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order. All four $5,723. First or last three $801. Any two $69. Any one $7. Any Order All four $238. First three $133. Last three $133.
MASS CASH: 3-12-29-30-35
POWERBALL: 17-37-46-54-67
Powerball: 8: Power Play: 3X
MEGABUCKS: 8-12-13-28-36-46
LUCKY FOR LIFE: 4-7-15-25-36
Lucky Ball: 7
R.I. DAILY: 4-0-5-2
R.I. DAILY MID-DAY: 2-4-0-4
R.I. WILD MONEY: 7-10-12-23-32
Extra Ball: 9
FRIDAY
MEGA MILLIONS: 15-21-32-38-62
Mega Ball: 8
Megaplier: 4X
LUCKY FOR LIFE: 5-12-30-37-41
Lucky Ball: 17