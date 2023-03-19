SUNDAY
MASS. DAILY: 1-9-4-3
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $3,170. First or last three $444. Any two $38. Any one $4. Any Order All four $132. First three $74. Last three $74.
MASS. DAILY MID-DAY: 5-0-7-0
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $6,812. First or last three $954. Any two $82. Any one $8. Any Order All four $568. First three $159. Last three $318.
MASS CASH: 4-14-18-22-27
R.I. DAILY: 0-0-9-2
R.I. DAILY MID-DAY: 7-1-4-9
R.I. WILD MONEY: 2-7-19-20-22
Extra Ball: 27
SATURDAY
MASS. DAILY: 8-1-7-8
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $5,533. First or last three $775. Any two $66. Any one $7. Any Order All four $461. First three $129. Last three $129.
MASS. DAILY MID-DAY: 9-2-4-9
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $4,377. First or last three $613. Any two $53. Any one $5. Any Order All four $365. First three $102. Last three $102.
MASS CASH: 6-9-10-27-29
POWERBALL: 14-20-30-54-69
Powerball: 11; Power Play: 2X
MEGABUCKS: 6-11-14-23-40-43
LUCKY FOR LIFE: 8-18-19-29-41
Lucky Ball: 4
R.I. DAILY: 0-7-2-3
R.I. DAILY MID-DAY: 8-4-3-6
R.. WILD MONEY: 1-4-7-21-36
Extra Ball: 17
FRIDAY
MEGA MILLIONS: 26-28-29-39-49
Mega Ball: 25
Megaplier: 3X
LUCKY FOR LIFE: 26-29-35-39-48
Lucky Ball: 5