SUNDAY
MASS. DAILY: 7-7-8-8
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $4,674. First or last three $654. Any two $56. Any one $6. Any Order All four $779. First three $218. Last three $218.
MASS. DAILY MID-DAY: 8-2-9-4. The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $5,029. First or last three $704. Any two $60. Any one $6. Any Order All four $210. First three $117. Last three $117.
MASS CASH: 2-11-14-33-35
R.I. DAILY: 4-3-4-5
R.I. DAILY MID-DAY: 8-8-0-9
R.I. WILD MONEY: 1-10-23-32-35
Extra Ball: 4
SATURDAY
MASS. DAILY: 1-6-8-7
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $5,479. First or last three $767. Any two $66. Any one $7. Any Order All four $228. First three $128. Last three $128.
MASS. DAILY MID-DAY: 9-0-8-1
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order. All four $6,386. First or last three $894. Any two $77. Any one $8. Any Order All four $266. First three $149. Last three $149.
MASS CASH: 12-13-15-30-34
POWERBALL: 3-15-20-23-46
Powerball: 11; Power Play: 2X
MEGABUCKS: 3-8-16-19-35-37
LUCKY FOR LIFE: 10-12-16-23-32
Lucky Ball: 2
R.I. DAILY: 0-6-0-1
R.I. DAILY MID-DAY: 2-3-4-0
R.I. WILD MONEY: 3-9-12-26-29
Extra Ball: 28
FRIDAY
MEGA MILLIONS: 1-2-23-40-45
Mega Ball: 15
Megaplier: 3X
LUCKY FOR LIFE: 1-2-13-24-35
Lucky Ball: 14