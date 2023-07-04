TUESDAY
MASS. DAILY: 1-4-1-1
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $4,304. First or last three $603. Any two $52. Any one $5. Any Order All four $1,076. First three $201. Last three $201.
MASS. DAILY MID-DAY: 8-3-8-5
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $5,543. First or last three $776. Any two $67. Any one $7. Any Order All four $462. First three $259. Last three $129.
MASS CASH: 3-11-31-34-35
R.I. DAILY: 2-4-2-8
R.I. DAILY MID-DAY: 7-9-7-6
WILD MONEY: 4-10-17-23-31
Extra: 34
MONDAY
POWERBALL: 15-26-31-38-61
Powerball 3; Powerplay 3
LUCKY FOR LIFE: 12-14-25-29-43
Lucky Ball: 3