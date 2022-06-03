ATTLEBORO — The following students graduated from Attleboro High School Friday night:
Connor Adema, Alex Aguilar, Ercy Aguilar, Girell Alexandre, Maya Alho, Danah Alomari, Isha Altaf, Arnold Amadi, Daisy Amadi, Ellie Amaral, John Antonangeli, Oluwamayowa Aremu, Matthew Arenburg, John Arruda, Hannah Arsenault, Mourgan Badger, Isabella Baez, Reaya Bajor, Juliana Baldani, Delia Barthel, Jason Battisti, Chad Beaupin, Eva Beaupin, Holly Berg, George Berganza, Ryan Betts, Francis Bibeault, Liam Bischoff, Katelyn Bizier, Richard Blake, Nathan Blazek, Jameson Bloch, John Blouin, Lillian Boedeker, Gabriella Bolduc, Grant Bonenfant, Michael Bonina, Emma Boss, Delaney Bostick, Rebekah Boudreau, Zachary Bourcier, William Bowes, Julia Bozzi, William Brewer, Jason Brewster, Emma Briggs, Jack Brightman, Cailin Brousseau, Chelsee Brown, Lillian Brown, Ryan Brown, Truc Bui, Anthony Burns, Shawn Burtwell, Caroline Butler, Nikita Cabral, Camren Caisse, Olivia Calderone, Liam Carey, Sydney Cargill, Elizabeth Carling, Brad Carlson, Sophia Carlson, Freddy Carrasquillo, and Jacqueline Carroll.
Lee Casstevens, Christopher Castro, Neil Chace, Trishelle Chamberlain, Zubin Chikliwala, Craig Chin, Linda Chinchilla, Ellie Churchill, Paxton Cloud, Abbi Cloutier, Kaelin Coleman, Landon Coleman, Keigan Conley, Marissa Conroy, Olivia Cook, Angela Cooney, Trevor Corrado, Caden Costa, Nicholas Crandall, Jordan Croteau, Shane Croteau, Jayden Cruz, Cam Cunha, Alexander DaCosta, Athanasia Dafulas, Christian Dame, Allison Daniel, Gina Dao, Mia Davila, Zechariah De la Cruz, Averie Deavellar, Hannah Delfino, Caleb DeMelo, and Raphael DeMelo, Susana DeMelo.
Alison Dennehy, Ryan Dennehy, Mohamed Diallo, Marc DiFlaminies, Raeann Dillon, Kelly Doherty, Nathaniel Dolan, Zachary Dorrance, Jahela Douglas, Tyler Drape, Damon Dugan, Brady Dumont, Haiden DuQuette, Angelic Duran, Madison Durrick, Michael DuTremble, Joseph Earley, Kelsey Elliott, Madison Ellis, Noah Estremera, Carley Evans, Shane Evans, Jayden Evora, Richard Fagerberg, Amine Farina, Zachary Ferreira, Ryan Field, Autumn Fisher, Emma Fleming, Mario Fonseca, Jacob Forrette, Collin Forte, Logan Fortin, Pierre Fortune, Joseph Francois-Annevil, Joshua Freitas, Lillian Froio, Alyssa Furtado, Blake Garzaro, Ethan Gattoni, Nathan George, Javary Gilzene, Grace Girardi, Ryan Gleason, Michelle Gomez, Tyler Gonzalez, Meghan Gordon, Kelsey Gorman, Selena Goyette, Ethan Grant, Morgan Gravel, Rani Greigre, Aissa Guzman, Mackenzie Gwozdz, Ava Haggerty, Allison Haigh, Cian Hamell-Kelleher, Philip Hanifin, Connor Hanrahan, Matthew Harbour, Alvin Harrison, Trinity Harrison, Alexander Harrop, Hayden Hegarty, Paulina Hem, James Hill, Olivia Hillman, Lily Hinton, Kyra Hirsch, Benjamin Hochwarter, Christopher Holcomb, Sebastian Holt-Moore, Evan Houle, Khris Hovagimian, Jadyn Hoyt, Evans Hunter, Jaden Iarusso, Alexandra Insani, Joseph Jasmin, Arielle Jean Baptiste, and Marc-Kerry Jean.
Nathan Jerauld, Ethan Johnson, Josephine Johnson, Ryan Johnson, Seth Johnson, Timothy Johnson, Zoe Johnson-Kiff, Ryan Johnston, Dallas Jones, Alyssa Jorge, Lenya Joseph, Jake Justinski, Kandra Kamolsit, Joseph Kayan, Ashley Keith, Allison Kelley, Benjamin Kelley, Bethany Kennedy, Gao Sheng “Emily” Khang, Peter Kleib, GraceAnne Kleinebreil, Tina Lam, Michaela Lamoureux, Jonathan Lang, Leah Langill, Joshua LaPlaca, Seth LaPlaca, Kerwensly Laraque, Renee Leatherwood, Victoria Ledoux, Alyson Legere, Hailie Leonard, Isiah Leonard, Christopher Leonardo, Andrew Lindley, Matthew Lortos, Andrew Lowell-Hart, John Lozanski, Celina Lugo, Corina Lugo, Aidan Lynch, Tyler Lynch, Ella Lynch-Bartek, John Mahoney, Nove Maling, Rory Maling, Morgan Malone, Anthony Maragnano, Matthew Marcil, Delanie Marcoux, Elayna Marinelli, Sean Marshall, Gavin Martin, Tristan Martin, Alicia Martinez, Alondra Martinez, Anais Martinez, Kaylee Martinez, Amber Masse, Olivia Mastandrea, Yerdy Mata Pena, Alexander Matos, Dianna McArthur, Andrew McDonagh, John McDonagh, Brady McDonald, Brianna McIntosh, Charley McKenna, Andrew McKenzie, Avery McLaughlin, Rilee McLean, Sarah McMahon, Hannah Meade, Abbey Menutole, Joanna Mercier, Fernanda Mitre-Zamora, Catherine Monnett, Colin Morais, Christopher Mota, Riley Moulton, Reyna Munguia, Britney Munroe, Hope Murphy, Kaiden Murray, Noura Nasah, Joel Nava, Jr., Juan Navarro, Laila Nerette, Chloe Newman, Damary Nolasco, Felicity Norlin, Matthew O’Brien, Brenna O’Connell, Cathy Ortega, Izaiah Ortiz, Zachary Ouzounian, Abigail Owens, Ava Palazio, Nicholas Pantages, Nathan Parker, Riley Parker, Logan Parra, Julianna Parsons, James Paulette, Samuel Pereira Lemus, Isaac Pereira, Summer Pereira, Selena Perez, Christopher Perez-Sandoval, Connor Perry, Hailey Perry, Lindsey Perry, Kate Petrosso, Isaiah Philyaw, Nicholas Piazza, Elijah Pimental, Dylan Pina, Danielis Pinales, Abigail Plizga, Jeffrey Portillo, Rachel Pous, Meghan Priestley, Brendan Raymond, Allison Rebelo, Jacob Rench, Meredith Richards, Aariana Ridge, Juliette Riendeau, Anthony Rinaldi, Arianna Riz, Connor Robbins, Brady Robinson, Ahkeeomoos Roderick, Ta’lah Rodgers, Adriana Rodriguez, Kenny Rosa Medina, Dylan Rosania, Alyssa Rose, Ella Roy, Brianna Ruano, Nathan Rubyck, John Rumley, Christopher Russo, Thomas Russo, Kylie Sackett, Parker Sackett, Jemimah Saint-Vil, Danny Salguero, William Saltmarsh, Mabel Sandoval, Kyle Sanford, Sean Sankey, Raegan Schwensfeir, Audrey Sears, William Seltsam, Ava Shangraw, Dylan Sharp, Jacob Sherman, Kelsey Sherry, Benjamin Siganoff, Calleigh Silva, Isaiah Silva, Domingas Silveira Antunes, Wren Simnett, Kristian Simoneau, Mitchell Skoczylas, Robert Smedberg, Jaelynn Smith Dozier, Arjun Sodhani, Karina Sosa, Madilynn Soullier, Evan Sousa, Austin Souza, Thomas Steigler, Joseph Stephenson, Iris Storer, Jacob Struminski, Cashel Stuger, Hunter Sturm, Brandi Sullivan, Brandon Sullivan, Reyana Swan, Jackson Sweeney, Jonas Swenson, Ethan Sylvia, Owen Taber, Alexander Terreault, Anh Thach, Maya Therriault, Ryan Therrien, Reid Thompson, Zachary Thornton, Bryce Thurber, Emilio Ticas, Ricardo Ticas, Luis Tirado, Savannah Tom, Erimar Torres Batista, Antonia Torres, Isaiah Traore, Katerina Trieb, Aeris Tuplin, Yarelis Umana, Angela Vecchioli, Nathan Vero, Avery Vieira, Jaiden Vieira, Kaitlyn Vierra, Jackson Viveiros, Owen Viveiros-Strumar, Laura Walsh, Michael Ward, Emelia Westwater, Frederick Wheaton, Corinne Whiting, Tyler Willhauck, Madeleine Wilson, Robert Winkler, Brynn Wright, Matthew Wright, and Saharla Yusuf.
Attleboro Virtual Academy Class of 2022
Silvia DeRosa, Bryson Geraghty, Trevor Hoffman, Javeria, Dallas Jones, Caidance Knapp, Jack Lamothe, Nicole LeBlanc, Trey Mattern, Hanna Ondrasek, Rachael O’Neill, Arianna Riz, Jason Schnitzler, Yianni Skordas, and Arnav Sodhani.
Attleboro Community Academy Class of 2022
Alexander Alvarado, Christopher Becker, Kai Bleakney, Adam Bubier, Jaden Buth, Edwin Casey, Jamar Charles, Jocelyn Cheguen, James Coveney, Deziray Crowley, Ketanyah DaSilva, Leah DeAndrade, Juan DeCastro, Autumn DeMoranville, Damian Dunner, Brianna Dunshee, Brandon Francey, Trent Gavlik, Bryan Giraldo, Cameron Green, Kaitlynn Greene, Krista Hebert, Alexander Ipina, Cheyenne Jarvis, Pearlina Kaing, Joseph Lawson, Jordan Lithway, Justin Lurssen, Kevin Lurssen, Gavin Mattingly, Faith McFadden, James Norris, Charles Nunez, Kyle O’Connell, Ethan Oeur, Cameron Paquin, Autumn Parkinson, Aliyah Pina, Jazmin Pina, Owens Raymond, Hunter Reilly, Mathew Richa, Hephzibah Roller, Zoe-Ann Rothman, Connor Salvas, Kyle Sankeo, Serenity Soeu, Megan Tsebetzis, Alexia Velez, Elijah Vidinha, Jonathan Waters, and Arianna White.