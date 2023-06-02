ATTLEBORO — The following students graduated from Attleboro High School on Friday:
Henderson Acevedo, Faith Aguilar, Marlon Aguilar, Benjamin Akell, Courtney Almeida, Michael Alphonso, Alianis Alvarado, Gianna Alverio, Adrian Alves, Divine Amadi, Jillian Amaya, Lindsey Anastasia, Skyla Anderson, Jack Antonopoulos, Brayden Araujo, Kaitlin Arbaiza Yanes, Miracle Arce, Newveanna Arce, Joseph Argenti, Kyle Armstrong, Hannah Aronson, Jack Arrighie, Ryan Austin, Molly Azzinaro, Abdul Baig, Kayly Bak, Broderick Barfield-Closson, Ninad Bartakke, Madison Bell, Ariana Bennett, Owen Berard, Natalie Berganza, Jubette Bergeron, Avalee Bernard, Alyvia Bessette, Michael Beverly, Sohat Bhuyan, Samantha Bickford, Ava Bliss, Tigin Bombardier, Benjamin Bonville, Jack Borgal, Benjamin Bourcier, Nicholas Bourdeau, Abigail Boyle, David Boynton, Zavier Bradley, Madison Bradshaw, Nathan Brady, Logan Briggs, and Darren Burns.
Jaheim Calixte, Alexis Campbell, Dylan Campbell, Samantha Campbell, Alyssa Campbell, Izayah Cano, Meya Caouette, Evan Carduff, Sophia Casper, Dylan Cataloni, Zyeem Charles-Shabazz, Emilie Chartier, Hannah Chase, Walter Chinchilla Recinos, Sarina Ching, Delmy Choy, Talia Chrisidis, Skye Cinelli, Rileigh Ciobotaru, Sebastian Clarke Saez, Kammi Clifford, Michael Coburn, Jacob Coogan, Seth Cook, Ayanah Cooper, David Correia Fernandes Nunes, Nicholas Costinos, Austin Cote, Edie Crawford, Vance Crawford, Vernon Crawford, Kaylee Creech, Jaydon Curry, Kira Da Silva, Ashley Dam, Kira Davis, Beatriz De Melo, Zachary Dean, Jonathan Dean, Mya DeLeon, Peter DelPozzo, Jasen Denaud, Desmond Depina, Ethan DesLauriers, Olivia Diggin, Jack DiLiddo, Jennifer Diniz, Kareen Direny, Cambria Donahue, Aidan Doucet, Ethan Doyle, Gavin Dudley, Nikola Dufresne, Emily Dunlea, and Cassandra Duphily.
Matthew Earls, Lauren Eby, Josiah Eger, Connor Enos, David Esteban, Frans Estime, Justin Estrada, Steve Etienne, Aniyah Eutsay, Cori Evelyn, Max Fairweather, Zachary Fallon, Firmo Faria, Quintin Faria, Abigail Fernandes, Andre Fernandes, Brady Fernandes, Marco Fernandes, Glizia Fernandes Vieira, Megan Ferreira, Richard Ferreira, Adam Field, Logan Figueroa, Jonathan Fisante, Ella Fisher, Jack Fitzgerald, Jack FitzGerald, Jessa Flores, Colin Flynn, Colleen Flynn, Nicholas Flynn, Kaitlynn Fontaine, Jackson Forrester, Dahnia Foureau, Caleb Fournier, Olivia Frazetti, Samantha Fregault, Brianna Frissora, and Caroline Froio.
Carlin Gallagher, Erin Gallagher, Ana Garcia, Iris Garcia Lopez, Henry Geysen, Brandon Glavin, Christopher Golding, Mariah Goodstein, Hunter Goulette, Samayah Gracia, Thomas Gravel, Morgan Graves, Kahlan Gray, Aidan Graziosi, Andrew Greaves, Alivia Grieve, Kaleab Guajardo, Brandyn Guillet, Natasha Gutierrez, Wasfy Habib, Kyrelous Hanna, Justin Hanrahan, Abygael Harris, Zian Harvey, Zachary Hayes, Emily Heng, Xavier Henning, Flor Hernandez, Reynayalis Herpin, Aiden Hochwarter, Nathan Hodson, Bradley Hoke, Kevin Hovagimian, Kaylee Howland, Bethany Hoyt, Jeffrey Hudon, Joseph Hughes, James Insana, and Janessa Ipina.
Macey Jamieson, Joshua Jean, Michael Jennison, Benjamin Johnson, Cooper Johnson, Daniel Johnson, Hayven Joseph, Jonathan Joseph, Victoria Junkins, Fatma Kaba, Curtis Kane, Emily Kauranen, Emma Keane, Kaelyn Kegley, Pleasie Kellam White, Benjamin Kelleher, Kalleigh Kerrigan, Daniel Killion, Aidan Killough, Connor Kingsbury, V Kopij, Dakota Kovalski, Stella Krawiec, Kaylia La, Michael Lachance, Ethan Lako, Trent Lambert, Sarah Laurila, Rebecca Laurila, Michelle Lavallee, Nicolas Leao, Grace Lehane, Diana Leon, Herminia Lima, Jason Lima, Jacob Little, Luke Logan, Leo Lombardo, Owen Lombardo, Lauren Lombardy, Hayley London, Melvin Lopez, Janelle Lopez, Merelin Lopez, Luis Lopez Tamup, Hannah Lowell-Kirsner, Lilyana Lyons, and Sara Lyons.
Alexis MacDonald, Naiya Mackey, Dylan MacKinnon, Sarah Maher, Marliatou Mariko, Jack Marini, Isabella Marques, Julia Marques, Lucas Marques, Bradley Martin, Kyle Martin, Rebecca Martin, Kelvin Martinez, Sophia Martinez, Evan Matheson, Logan May, Patrick McAvoy, Iriah McClean, Bailey McDonald, Kayden McFarland, Christianna McGettigan, Michael McGowan, Cole McKenna, Tyler McKeon, Ashe McMahon, Evan McWhinnie, Hunter Medeiros, Michael Medeiros, Trinity Medeiros, Zackary Medeiros, Jaeanni Melo, Jada Mendes, Jaylee Mendoza, Nidya Merisier, Ian Miller, Jazlyn Miller-Villanueva, Destani Miranda, Isaiah Miranda, Hailey Monteiro, Jordan Mooney, Ayden Moore, Esvin Morales, Tatyanna Morales, Edu Moreno, Mario Morgado, Jaden Morisset, Brigid Mullett, Jonathan Mulvaney, Crystal Munroe, Joseph Murphy, and Kristine Muy.
Olivia Nagy, Josiney Najera Morales, Henry Napper-Schack, Nicole Needham, Hannah Nelson, Zachary Nett, Josephine Notchey, Brayden Nunes, Cobie O’Brien, Sean O’Hara-Ouellette, Tanawat Olaska, Austin Olson, Olivia Pacheco, Robert Page, Leila Paiva, Kacey Parker, Owen Parker, Angelo Parrillo, Hailey Patel, Sabrina Paulette, John Pazmino, Mackenzie Peachwall, Olivia Peloquin, Zachary Penney, Jiovanni Pereira, Michael Pereira, Azmelanie Perez, Jesse Pernack, Ryley Perrino, Michelle Perry, Casey Phillips, Justin Pieroni, Grace Pluntke, Zephyr Poirier, Kyle Poliquin, Leilani Pomales, Joshua Portillo, Aurora Primo, and Avery Pulsone.
Rebecca Rainey, Dylan Rakes, Ayden Ramirez, Samir Refila, Zachary Edward Richard, Zachary Michael Richard, Trevor Riggs, Donovan Riley, Jaiden Rivera, Jordan Rivera-Silva, Karla Romero, Grace Roopcharan, Harmony Rost, Lily Routhier, Madison Saccoccio, Darren Saintfort, Luis Salguero, Dilan Salguero Carcamo, Anthony Salviati, Jake Sanford, Luciana Santiago, Ayla Santoro, Zackary Savill, Robert Sawyer, Carter Shelton, Spencer Sherck, Humza Siddiqui, Noah Silva, Delaney Sirois, Derek Slater, Ryan Slattery, Nicholas Smith, Yu Hei So, Tiana Sok, Juliet Spadaro, Adrian Spaulding-Nottage, Gabriela Sprovieri, Zoe Stanley, Jaiden Stephens-Outland, Destiney Stokes, Ella Stromfors, Jake Stromfors, Anthony Sullivan, Nicole Sutherland, Mishka Swarr, and Emily Sylvia.
Ava Tate, Domenic Taylor, Rachel Taylor, Joshua Tennant, Alexandra Tetreault, Jayden Tetreault, Daniel Thairu, Ian Thornhill, Walter Ticas, Jeremiah Tom, Jaylinn Torres, Matthew Troufield, Kaitlyn Tucker, Matthew Vallejos, Krista Vance, Casey Victorio, Myazaria Vielot, Adam Vinskus, Andrew Viveiros, Theresa Vogler, Jordin Weichel, Luke Wenner, Harrison Westerlind, Andrew Weston, Ariana White, Ella Whiting, Jacob Wild, Nic Wilson, Marley Young, and Jason Zenofsky.