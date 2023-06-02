ATTLEBORO — The following students graduated from Attleboro High School on Friday:

Henderson Acevedo, Faith Aguilar, Marlon Aguilar, Benjamin Akell, Courtney Almeida, Michael Alphonso, Alianis Alvarado, Gianna Alverio, Adrian Alves, Divine Amadi, Jillian Amaya, Lindsey Anastasia, Skyla Anderson, Jack Antonopoulos, Brayden Araujo, Kaitlin Arbaiza Yanes, Miracle Arce, Newveanna Arce, Joseph Argenti, Kyle Armstrong, Hannah Aronson, Jack Arrighie, Ryan Austin, Molly Azzinaro, Abdul Baig, Kayly Bak, Broderick Barfield-Closson, Ninad Bartakke, Madison Bell, Ariana Bennett, Owen Berard, Natalie Berganza, Jubette Bergeron, Avalee Bernard, Alyvia Bessette, Michael Beverly, Sohat Bhuyan, Samantha Bickford, Ava Bliss, Tigin Bombardier, Benjamin Bonville, Jack Borgal, Benjamin Bourcier, Nicholas Bourdeau, Abigail Boyle, David Boynton, Zavier Bradley, Madison Bradshaw, Nathan Brady, Logan Briggs, and Darren Burns.