MONDAY
MASS. DAILY: 5-9-3-7.
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $5,123. First or last three $717. Any two $61. Any one $6. Any Order All four $213. First three $119. Last three $119.
MASS. DAILY MID-DAY: 2-8-9-7.
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $4,585. First or last three $642. Any two $55. Any one $6. Any Order All four $191. First three $107. Last three $107.
MASS CASH: 6-14-15-20-22
R.I. DAILY: 8-4-7-1
R.I. DAILY MID-DAY: 9-6-2-1
WILD MONEY: 2-6-15-24-31
Extra: 12
SUNDAY
LUCKY FOR LIFE: 6-21-24-35-48
Lucky Ball: 3