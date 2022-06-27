MONDAY

MASS. DAILY: 5-9-3-7.

The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $5,123. First or last three $717. Any two $61. Any one $6. Any Order All four $213. First three $119. Last three $119.

MASS. DAILY MID-DAY: 2-8-9-7.

The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $4,585. First or last three $642. Any two $55. Any one $6. Any Order All four $191. First three $107. Last three $107.

MASS CASH: 6-14-15-20-22

R.I. DAILY: 8-4-7-1

R.I. DAILY MID-DAY: 9-6-2-1

WILD MONEY: 2-6-15-24-31

Extra: 12

SUNDAY

LUCKY FOR LIFE: 6-21-24-35-48

Lucky Ball: 3

Tags