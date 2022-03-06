SUNDAY
MASS. DAILY: 5-3-0-7
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $4,727. First or last three $662. Any two $57. Any one $6. Any Order All four $197. First three $110. Last three $110.
MASS. DAILY MID-DAY: 4-4-8-2
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order. All four $5,997. First or last three $840. Any two $72. Any one $7. Any Order All four $500. First three $280. Last three $140.
R.I. DAILY: 0-0-8-5
R.I. DAILY MID-DAY: 2-7-4-0
R.I. WILD MONEY: 19-25-30-32-37; Extra: 36
SATURDAY
MASS. DAILY: 4-6-8-9
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $5,516. First or last three $772. Any two $66. Any one $7. Any Order All four $230. First three $129. Last three $129.
MASS. DAILY MID-DAY: 7-7-2-4
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $6,343. First or last three $888. Any two $76. Any one $8. Any Order All four $529. First three $296. Last three $148.
MASS CASH: 11-15-16-19-35
POWERBALL: 8-23-37-52-63
Powerball: 13: Power Play: 2
MEGABUCKS: 3-8-24-25-33-47
LUCKY FOR LIFE: 7-10-24-35-46
Lucky Ball: 12
R.I. DAILY: 2-1-4-6
R.I. DAILY MID-DAY: 6-3-9-5
R.I. WILD MONEY: 1-5-20-27-38; Extra: 35
FRIDAY
MASS CASH: 3-7-18-24-33
MEGA MILLIONS: 11-19-28-46-47
Mega Ball: 5
Megaplier: 4X
LUCKY FOR LIFE: 5-8-30-33-39
Lucky Ball: 5