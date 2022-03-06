SUNDAY

MASS. DAILY: 5-3-0-7

The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $4,727. First or last three $662. Any two $57. Any one $6. Any Order All four $197. First three $110. Last three $110.

MASS. DAILY MID-DAY: 4-4-8-2

The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order. All four $5,997. First or last three $840. Any two $72. Any one $7. Any Order All four $500. First three $280. Last three $140.

R.I. DAILY: 0-0-8-5

R.I. DAILY MID-DAY: 2-7-4-0

R.I. WILD MONEY: 19-25-30-32-37; Extra: 36

SATURDAY

MASS. DAILY: 4-6-8-9

The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $5,516. First or last three $772. Any two $66. Any one $7. Any Order All four $230. First three $129. Last three $129.

MASS. DAILY MID-DAY: 7-7-2-4

The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $6,343. First or last three $888. Any two $76. Any one $8. Any Order All four $529. First three $296. Last three $148.

MASS CASH: 11-15-16-19-35

POWERBALL: 8-23-37-52-63

Powerball: 13: Power Play: 2

MEGABUCKS: 3-8-24-25-33-47

LUCKY FOR LIFE: 7-10-24-35-46

Lucky Ball: 12

R.I. DAILY: 2-1-4-6

R.I. DAILY MID-DAY: 6-3-9-5

R.I. WILD MONEY: 1-5-20-27-38; Extra: 35

FRIDAY

MASS CASH: 3-7-18-24-33

MEGA MILLIONS: 11-19-28-46-47

Mega Ball: 5

Megaplier: 4X

LUCKY FOR LIFE: 5-8-30-33-39

Lucky Ball: 5

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