WEDNESDAY
MASS. DAILY: 0-6-6-1
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $6,039. First or last three $845. Any two $72. Any one $7. Any Order All four $503. First three $282. Last three, any order $282.
MASS. DAILY MID-DAY: 8-7-4-5
The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $6,440. First or last three $902. Any two $77. Any one $8. Any Order All four $268. First three $150. Last three $150.
MASS CASH: 10-11-17-28-30
R.I. DAILY: 9-1-1-7
R.I. DAILY MID-DAY: 0-1-4-8
WILD MONEY: 1-4-11-22-33
Extra: 9
TUESDAY
MASS CASH: 1-10-11-17-34
MEGA MILLIONS: 30-37-38-42-58
Mega Ball: 22
Megaplier: 2X
LUCKY FOR LIFE: 18-24-25-29-37
Lucky Ball: 9