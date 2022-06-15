WEDNESDAY

MASS. DAILY: 0-6-6-1

The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $6,039. First or last three $845. Any two $72. Any one $7. Any Order All four $503. First three $282. Last three, any order $282.

MASS. DAILY MID-DAY: 8-7-4-5

The payoffs based on a $1 bet were: Exact Order All four $6,440. First or last three $902. Any two $77. Any one $8. Any Order All four $268. First three $150. Last three $150.

MASS CASH: 10-11-17-28-30

R.I. DAILY: 9-1-1-7

R.I. DAILY MID-DAY: 0-1-4-8

WILD MONEY: 1-4-11-22-33

Extra: 9

TUESDAY

MASS CASH: 1-10-11-17-34

MEGA MILLIONS: 30-37-38-42-58

Mega Ball: 22

Megaplier: 2X

LUCKY FOR LIFE: 18-24-25-29-37

Lucky Ball: 9

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