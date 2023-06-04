MANSFIELD — The following students graduated from Mansfield High School Sunday afternoon:

Yaman Abou Allaban, Ava Catherine Adams, Ayden Maduabuchi Agbasi, Mina Akbar, Amelia Pauline Allen, Devin Jaynne Anderson, Trevor David Angland, Layla Charlotte Antenor, Sandra Anup, Victoria Beckylee Aponte-Villar, Anisha Irappa Arabhavi, Connor Joseph Armas, SriRishi Kishore Atluri, Nathan Michael Austin, Joseph William Giuseppe Avitabile, Laisha Baez Peguero, Liam John Barry, Luke Joseph Barry, Sarah Rose Batis, Abigail Emerson Bauler ,Jeevan William Baylis, Rachel Marie Beegle, Samantha Ann Birman, Dimitri Isaiah Blatch, Hannah Brooke Bouchard, Melina Isabella Boudway, Connor Nelson Amaral Boyden, Danelle Aryahn Bradley, Ella Cait Brown, Natalie Rose Burgess, Camelia Carolyn Bush, Brooke Elizabeth Butler, McKayla Margaret Call, Lily Ogden Campbell, Nathaniel James Carey, Savannah Lucia Carey, Cameron Dennis Carroll, John Cameron Carrow, Aidan Alexander Carty, Daniel Stetson Checkoway, Maelyn Rose Chute, Ethan David Cinelli, Nolan Michael Clarke, Ashlin Clary, Meg Alyssa Clive, Benjamin Briggs Coady, Kasey Steven Cohen, Caden Clifford Colby, Jesse Andrew Colchamiro, Samson Bailey Connelly, Kathleen Marie Connors, Azel Christopher Curtis Crawford, Michael Joseph Creedon, Courtney Zannini Croak, Avery Brigette Crowley, Olivia Marcelina Curran, Thomas John Currier, Daniella Marie Cuzzi.