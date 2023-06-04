MANSFIELD — The following students graduated from Mansfield High School Sunday afternoon:
Yaman Abou Allaban, Ava Catherine Adams, Ayden Maduabuchi Agbasi, Mina Akbar, Amelia Pauline Allen, Devin Jaynne Anderson, Trevor David Angland, Layla Charlotte Antenor, Sandra Anup, Victoria Beckylee Aponte-Villar, Anisha Irappa Arabhavi, Connor Joseph Armas, SriRishi Kishore Atluri, Nathan Michael Austin, Joseph William Giuseppe Avitabile, Laisha Baez Peguero, Liam John Barry, Luke Joseph Barry, Sarah Rose Batis, Abigail Emerson Bauler ,Jeevan William Baylis, Rachel Marie Beegle, Samantha Ann Birman, Dimitri Isaiah Blatch, Hannah Brooke Bouchard, Melina Isabella Boudway, Connor Nelson Amaral Boyden, Danelle Aryahn Bradley, Ella Cait Brown, Natalie Rose Burgess, Camelia Carolyn Bush, Brooke Elizabeth Butler, McKayla Margaret Call, Lily Ogden Campbell, Nathaniel James Carey, Savannah Lucia Carey, Cameron Dennis Carroll, John Cameron Carrow, Aidan Alexander Carty, Daniel Stetson Checkoway, Maelyn Rose Chute, Ethan David Cinelli, Nolan Michael Clarke, Ashlin Clary, Meg Alyssa Clive, Benjamin Briggs Coady, Kasey Steven Cohen, Caden Clifford Colby, Jesse Andrew Colchamiro, Samson Bailey Connelly, Kathleen Marie Connors, Azel Christopher Curtis Crawford, Michael Joseph Creedon, Courtney Zannini Croak, Avery Brigette Crowley, Olivia Marcelina Curran, Thomas John Currier, Daniella Marie Cuzzi.
Troy Lee Dadmun, Cornelius O’Donoghue Dalpe, Maya Sophie Dancey, Lilian Hall Danehy, Mira Nicole Daoud, Connor Edward Davey, Kyla Kennedy Davis, Jose Miguel De La Fuente Martinez, Ryan Daniel DeGirolamo, Benson Jacob Delaney, Lily Truth Devlin, Isaiah Angelo Diaz, Alexis Simone DiVasta, Olivia Ann Quinn Doherty, Theo Francis Donnellan, Jordan Ashley Donovan, Devin Michael Doran, Liam Michael Doyle, Meghan Catherine Driscoll, Rachel Lynn Dudley-Shipman, Anthony Joel Duran Salas, Jade Nicolette Edmonds-Galloway, Cullen Francis Egan, Ahmed Samer Husam El-Alami, Katherine Elizabeth Elliott, Avery Grace Emard, Jacob Joseph Feinberg, Maya Ann Ferrara, Collin Joseph Fine, Julia Grace Flanagan, Logan Marshall Fleming, Isabella Christina Flint, Brendan William Flynn, Morgan Riley Fox, Cecilia Grace Francis, Kayley Jordan Fredericks, Jack Edward Friedman, Mary Catherine Fullerton, William Henry Fundora.
William Kenneth Gardner, Nicolas Giuseppe Garieri, Loralei Eve Garlinger, Benjamin Ryan Gentili, Natalya Paige Gill, Thomas John Giudicianni, Jacob Stuart Goldman, Miguel Bolivar Gomez, Cody Campbell Gordon, Patrick Timothy Gormley, Allen Gouboth, Zachary Franklin Gracer, Hannah Elizabeth Graf, Alexander Joseph Gravely, Rebecca Ann Greco, Mariah Rose Grosso, Eric Jiahong Gu, Xavier Peter Gwynne, Logan Hazen Hallowell, Bridget Louise Hanley, Jillian Paige Hanley, Olivia Ann Harnden, Alisha Marie Harraden, Courtney Elizabeth Harraden, Dexter Aaron Harris, Avery Lois Hawthorne, Abigail Cameron Heaton, Elizabeth May Heavey, Travis David Hennessy, William Charles Hess III, Christopher Bryan Hill, Kiley Elizabeth Hill, Adele Rosaria Rae Hiltebeitel, Olivia Caroline Homsi, Christopher Thomas Hormann, Sandra Marie Hubler, Lily Rebecca Hutton, April Mary Ibrahim, Jenna Kathryn Iglehart, Matthew James Iovino, Abigail Jean, Jephte H Jean, Colton Richard Johnson, Javon Nathan Johnson, Aidan Christopher Jones, Jill Julietta Jones.
Nathaniel Harrison Kablik, Jacob Adel Kalada, Matthew Ryan Kane, James Paul Kennedy, Hisham Ahmed Khan, Albina Khodos, Oliver Daeung Kim, Kristina Jane Kipp, William Robert Kirley, Mahathi Krishna Kosaraju, Maksym Ruslanovych Koval, Aleksander Blair Kozlowski, Karli Noelle Kratt, Fadila Krieche, Amelia Valentina Kukulka, Aya Faras Lahrizi, Michael James Landy Jr., Ryan James Lane, Jennifer Nicole Lautieri, Brooklynn Virginia Levins, Jasmine Marie Linsky, Keegan Jordan LoConte, Kate Victoria Lombardo, Ava Lourain Long, Olivia Michele Long, Joshua Ryan Loyola, Juliana Marie Lucht, Xavier Julian Luis, William Lund, Ryan Tait Lynch, Ryan Joseph MacDonald, Jack Francis Mackiewicz, Clark Everett Mackin, Emma Elizabeth Madan, Rose Catherine Maher, Eleanor Eden Mahoney, Kailyn Elizabeth Manna, Eli Zachary Marcotti, Kyle Joseph Marnikovic, Samuel Michael Martin, Luis Arturo Martinez Santana, Maxine Elizabeth Schindler Marzella, Amanda Leigh McCarthy, Collin Sean McCarthy, Sean Harold McCarthy, Aidan Daniel McDonald, Molly Ann McDonald, Hugh Francis McGlone, Brennan Joseph McGuire, Chloe Madeleine McHardy, Paisley Grace McInnis, Adam Yahya Hussein Melhem, Odin Wayne Miller, Daniel Jacob Mintz, Olguensky Guignard Moise, Dylan Alexi Monaghan, John Christopher Moore, Lauren Michelle Morley, Zachary Donald Morrison, Jill Elaine Moylan, Leo Francis Muldoon, Stephen Drew Mullert, Audrey Elizabeth Murphy, Kyle Vincent Murphy, Braeden Kyle Murray, Emilia Albena Nater, Luis Vaz Machado Neto, Khoi Tran Nguyen.
Christopher Michael O’Brien, Kayla Jane O’Connor, James Joseph O’Halloran, Amanda Claire O’Neill, Abdulaziz Taufiq Ossman, Connor Lane Palinski, Leonidas Alexander Papoulidis, Haiden Genevieve Peavey, Brooke Ann Penney, Emily Rose Penney, Troy Henry Penney, Kayli Marie Peterson, Claudia Jane Petrucci, Giulia Alexandra Piccirilli, Emersen Mary Pierce, Seth Nicholas Pierce, Alexa Jean Pike, Hallie Hasumati Popat, Alexander Franklin Posner, Paige Elizabeth Pushee, Minuja Vathsilu Rajasinghe, Miheer Vinayak Rao, Evan Robert Rawlings, Jack Stephen Reed, Michael Gabriel Remy, Cassidy Ann Rice, Stephen Gerald Ridlen, Brodie Zariel Del Rey Rodriguez, Jyelah Mari Rodriguez Miguel, Ryan Anthony Rogowski, Elisa Maria Romero Ramos, Peter James Rozelle, Gillian Patricia Ryan.
Joselyn Rose Saba, Drew Steven Sacco, Olivia Grace Salisbury, Noah Aiden Sanchez, Rocco Anthony Scarpellini, Vincent John Scarpellini, Caroline Elizabeth Schlenker, Elliot David Scholes, Zachary William Schreiber, Amanda Rose Schwarz, Alexandra Rose Scibilia, Kate Ruth Sekora, Emilee Carolyn Sherrill, Kinda Sameer Abdel-Hafiz Shihadeh, Kylee Renee Silva, Carmella Rose Simonelli, Elizabeth Anne Simpson, Amanda Emma Skiffington, Matthew Charles Smith, Thomas James Smith, Benjamin Peter Southwood, Robyn Lynn Spada, Jaxon Francis Spivak, Emma Margaret Stasium, Aiden George Steele, Alyssa Mirelis Stern, Abbie Rose Stolls, Grady Eugene Sullivan, Briana Michaela Sweeney, Eva Josephine Sylvain, John Gerard Sylvain.
Kyle Morgan Taylor, Nathaniel Francis Thibault, Ryan Matthew Tillman, Emma Marie Tofuri, Ty James Tomasian, Janessa Renee Torres, Mikayla Remely Tourigney, Christian Martin Travers, Timothy William Troilo, Jacob Daniel Vandermark, Brandon Michael Vargas, James Thomas Veiking, Malachi Isaiah Ven, Lilly Emelin Verheggen, Cameron Lee Verros, Brooke Anne Vokey, Abigail Rose Wager, Emily Taylor Walden, Austin James Walsh, Bridget Mary Walsh, Bridget Rose Walsh, Ezra Devin Walsh, Victoria Elizabeth Walsh, Grace Sun Wang, Owen Murphy Weber, Samuel Bruce Weber, Jeffrey Allan West, Natalie Alana Whitecross, Hayley Windvogel, Kendall Susan Winston, Jack Charles Yaghoobian, Adele Yve Younes, Amelia-Rose Vladi Zachary, Caitlyn Rose Zajac, Jacqueline Grace Zelic, Conner Warren Zukowski.