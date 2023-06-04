NORTH ATTLEBORO — The following students graduated from North Attleboro High School Saturday afternoon:
Julia Maged Ameen Abuseif, Aayush Adak, Lily Madeline Adams, Aanvi Agrawal, Lizbeth Karina Aguilar, Nayeli Esmeralda Amaya, Laurel Zhi Yue Anderson, Ryan Albert Anderson, Israel Emmanuel Anselme, Gavin James Arabian, Mia Caroline Auciello, Mark Azat Ayvazyan, Seedra Bach, Madison Grace Bailey, Jason Robert Bankert, Mariah Stephanie Barbosa, Reilly Leah Barnes, Jocelene Pina Barros, Fatoumata Kanny NMN Barry, Sarah Julie Bartel, Angelina Sophia Bau, Luke Jonathan Bergeron, Gregory Joseph Berthiaume, Adam Thomas Bertrand, Jason David Bibby, Avery Eileen Bitar, Lilianna Marion Blank, Samantha Jeane Boffi, Sarah Fatima Bois, Megan Elizabeth Bonfilio, Sofia Bostock, Nathan Ernst Bourjolly, Sean Ethan Boyle, Charisse Sidieula Bretoux, Mason Jackson Briggs, Ty Basil Brillon, Silas William Brooks Hedstrom, Brendan Ryan Brown, Nathanial Howard Burns, Samuel Raymond Bush.
Troy Anthony Carlisle, Givani Isiah Carney, Haley Jane Carr, Katharine Maeve Carroll, Brody Philip Carter, Abigail Rose Chandran, Sophia Cherkaoui, Catherine Summer Clark, John Michael Cody IV, Kelly Jane Colleran, Reed Daniel Collins, Cameron Michael Congdon, Aidan John Conrad, Kyle Peter Conroy, Joseph Camillo Consalvo, William Thomas Converse, Lauren Rebecca Cooper, Jacob Tyler Costello, Emily Victoria Crawford, Murphy Quinn Crawford, Drishti Ashok Daga, Marissa Alana Daley, Bryson Matthew Damato, Sophia Claire Daniels, Anthony John DaSilva, Austin Owen Dean, Joseph Martin DeCourcey, Ayden Michael Delaney, Nathanael Polycarpe Delisca, Nedge Marcia Erlie Delva, Brandon Lee DePaolo, Joshua Lee Devin, Gianna Mae Digiacomo, Gray Kathleen Dirschel, Kaitlyn Noelle DiSalvio, Jack William Dluhy, Kayla Michelle Dominique, Nicole Elizabeth Donato, Victoria Marie Donnelly, Blake Michael Donovan, Eric Kevin Drinan, Tayla Rottyra Dul.
Liam James Eberle, Kamani Riana Edwards, Tru Summer Edwards, Cameron Nicholas Ernsting, Mark Antoine Etienvre, Kevin Joseph Fanara, Nagham Mohamed Farag, Nancy Fares, Amira Farid, Alyssa Nicole Fazzina, Nathan Daniel Gomes Ferreira, Caroline Grace Ferrin, Madison Kate Ferrin, Dylan Thomas Ferrone, Sarah Elizabeth Flaherty, Caroline Anne Folan, Julia Rebecca Forman, Ryan Michael Fox, Eva Celeste Fradet, Joanna Mena Gad, Althea Grace Gagne, Ryan Harrison Donald Gagne, John Thomas Gallagher, Kai Rose Gallagher, Zachary David Gallagher, Elizabeth Grace Gartzke, Jake William Gaskin, Alyssa Marie Gaudette, Brody Joseph Gaulin, Eleonora Suzanne Giles, Clara Grace Giuliano, Alpu Rosemarie Goetheh, Adam Kumar Gohain, Mia Kaylan Gomes, Victoria Elizabeth Grieve, Summer Louise Grover, Gwyneth Rose Gunn, Avery Campbell Gwinn.
Ellah Jovi Hadfield, Kayla Hyacinth Hall, Skyla Cynthia Hammond, Emma Claire Hanwell, Dillon Connor Harding, Kathryn Alyce Hartnett, Brooklyn Avery Haueisen, Jessica Lee Hennessey, Shane Michael Hennessy, Fantasia Inyang-Ewa Henshaw, Caroline Amy Higney, Mackenzie Helen Hines, Di’Avion Quaneja Rae Holloway, Julian Drake House, Anna Grace Isabella, Taric William James Isom, Kylie Ann James, Jason Achillis Jones, Brady Antonio Judge, Anastasia Kalapothkis, Nathan Craig Kane, Sarah Mary Kayata, Maya Wael Kilani, Yvonne Elizabeth Klarwasser, Megan Blair Ladd, Van Latimore IV, Kaiden Harrison Leary, Soph Madison Leary, Jacob David Leighton, Jacob Samuel Levin, Hannah Liang, Daniel Timothy Locke, Ella Grace Luistro.
Nathan Mark MacDonald, Derek Scott Maceda, Ethan Thomas MacKinnon, Lucas Joseph Manso, Resmia Khalil Mansour, Jeremy Daniel Martinez, Rafe Bradford Maston, Zoey Lynn McDonough, Rory Margaret McGinley, Finn Thomas McGovern, Israel Austin McHoul, Ava Marie McKeon, Alana Lucienne Mento, Eduarda Franca Miranda, Ryan Donald Moccia, Aiden Matthew Moebius, Jack Paul Munley, Kassandra Maria Munoz, Connor James Murphy, Akhila Mushini, Shawn Robert Nassaney, Abigail Nicole Nee, Ty Joseph Nickerson, Alexandra Melina Nikou, Grace Charlotte Noreck, Sebastian Nuay, Daniel Paul O’Brien, Shayla Claire Owens.
Aprameya Pandit, Jordan John Paradis, Tisha Sanjaykumar Patel, Paulina Pawlik, Harvansh Singh Pelia, Alyx Perez, Kadence Elisabet Peri, Alexxis Demers Phillips, Rachael Germaine Pion, Dylan William Pizura, Emma Elizabeth Pratt, Julia Rose Puccio, Joseph Griffin Quinn, Adam Paul Racine, Aditya Sai Ram, Sai Sashank Ravi, Zoe Irene Raza, Jack William Regan, Madalena Reis Reinhagen, Amelie Rose Rivera, Jovany Alonso Rivera, Marissa Joyce Robinson, Griffin Michael Rodden, Ava Carys Rogers, Sophia Marie Roukhadze, Jake Ryan Roy, Riya Karunakar Salian, Samuel Sanchez Mondragon, Peter David Santoro, Anthony Joseph Santucci, Nikolas Owen Saucier, Hannah Elizabeth Schmidt, Breanne Noel Sevigny, Samrudhi Valiparambil Shaji, William Herbert Shannon, Kay Rebekah Sheaff, Kyla Elizabeth Shepard, Dorothy Lynn Sheridan, Nathan Howard Shultz, Nicole Yu Shum, Mikalah Jordan Silver, Rachel Michel Silvestri, Grace Edna Simmons, Melanie Elyse Simonian, Michael Sarkis Simonian, Julia Lynn Simpson, Haley Elizabeth Sinacola, Leeza Elizabeth Slaney, Zachary Jeremiah Smahi, Patricia Diane Smallwood, Branigan Patrick Smith, Shamit Soni, Rebecca Lynne Souza, Ava Corina Spencer, Courtney Marion St. Clair, Annelie Cloe St. Paul, Brooke Ellen Sullivan, Katherine Lucienne Szajda.
Adam Michael Tait, Cole Remy Templin, Paul William Texeira, Camryn Kathryn-Elizabeth Thom, Tyler Tal Tobias, Madison Natalie Tripp, Caitlin Elizabeth Vacher, Jason Michael Van, Nidhi Kaushik Vankar, Annalyce Mercedes Vega, Ryan Michael Vickery, Sophia Marie Vitorino, Mark Edward Vogel, Matthew Robert Vogel, Abhishek Wadhwa, Luke Edwin Ward, Kaleigh Elizabeth Weir, Tyler Madison Westgate, Evan James Williams, Markus Ervin Wilson, Elliot Rose Winship, John Robert Wymes, Kristen Marilyn Yanes, Yuliia Zaida, and Sareena Ali Zaidi.