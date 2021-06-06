NORTON — These are the graduates of Norton High School’s Class of 2021:
Abouzeid, Edward Charles; Adams, Zachary John; Anderson, Azilyne Hunter; Anderson, Thomas James; Andreasen, Nicholas Ray; Arduino, Nathan William; Azhar, Rohab Moiz.
Bailey, Caitlyn Alexandra; Bamford, Derek William; Barrows, Lily Grace; Bellavance, Gianna Michelle; Bergers, Matthew James; Berthao, Christopher Robert; Bieksha, Jenna Noel; Bohn, Brienna Nicole; Borgida, Chloe Devorah; Bowden Credit, Kylie Marie; Brennan, Esme Mairead; Browne, Ryan Matthew; Bruno, Cole Andrew.
Cahoon, Brianna Catherine; Canty, Mackenzie Lynn; Carrier, Samuel Arthur; Carroll, Ryan Andrew; Chaffee Jr., Steven Joseph Donald; Chancey, Emma Lane; Charboneau, Benjamin Shane; Charles, Hailey Bianca; Chirichiello, Noah Anthony; Chisholm, Samuel Pepper Alpin; Coffey, Joshua Wayne; Conklin, Erica Rose; Conway, Mia Lyn; Cordeiro, Joshua R.; Cormier, Lillian Marietta; Costello, Cassandra Valentine; Cota, Taylor Allyson; Cotto Ortiz, Minetsa Yalis; Cousineau, Courtney Ann; Crandall, Haley Catherine; Cronin, Casey Marie; Cropley III, Franklin Charles; Curtin, Brendan Robert.
Daley, Hunter Stephen; Damiecki, Maxwell Joseph; DaSilva, Elias Jorge; DelGrosso, Dominic Robert; Dennett, John Gabriel; D’Ercole, Stephen Paul; Dolack, Madeline Rose; Donahue, Dylan Frederick; Donahue, Gregery Richard; Doyle, Adam David; Dunne, Zachary Kevin.
Emond, Kyle Christopher; Escobar, Alex Michael; Fasolino Jr., Joseph Phillip; Ferriera, John Joseph; Fitzgerald, Brandon Lee; Fitzgerald, Liam Patrick; Flynn, Conor Liam; Foisy, Gabriella Elizabeth Marie; Fournier, Christopher Maurice; Gesner, Ava Elizabeth; Gill, Declan Matthew; Gillette, Matthew Joseph; Giovanello, Nicholas Joseph; Gomes, Mason William; Goodreau, Connor Patrick; Green, Olivia May; Gu, Nengyin.
Haire, Corinne Elizabeth; Hankin, Maisie Jane; Harbour, Trevor Jon; Haygood, Lindsey Jean; Hickey, Brennah Lynn; Hicks, Ava Dawn; Holmes, Bryan Robert; Isenstadt, Jillian Fay; Janineh, Nicholas Aiman; Jennings, Elizabeth Marie; Jewett, Reilly Elizabeth; John, Osassie Tristen Job; Joyce, Sarah Wenjin; Kelley-Lee, Izabella Marguerite; Kent, Justin William; Keough, Emily Elizabeth; Kirshon, Amelia Grace; Klein, Sean Hunter; Kozloski, Kathleen Grace; Kubinski, Andrew James; Kull, Jason Aaron; Kurland, Matthew Gary; Kurland, Heather Elizabeth; Kurtzer, Michael Joseph; LaCivita, Megan Elizabeth; LaFrancois, Sarah Gail; Landry, Colin Edward; LaRose, Aidan John; Lavoie, Emma Jeanne Langevin; LeClaire, Hope Anne; Liebherr Jr., Christopher James; Lima, Victoria Martins; Long, Noah Daniel; Lyons, Collin Robert.
Maciejko, Caroline Ania; Mahoney, Kevin Patrick; Mansfield, Luke Patrick; Marsolais, Jacob Boyd; McAvoy, Robert Joseph; McElman, Aidan Urquhart; McGrath, Destiny Paige; Meier, Laila Patel; Mello, Terrell Manuel; Melo Cruz, Kandibel Rossy; Meyer, Evan Glenn; Michienzie, Emma Nichole; Miller, Brian Timothy; Miranda, Felipe Lima; Mobley, Liam Conor; Moitoza, Jazmyn Karen; Moniz, Meghan Elizabeth; Moon, Abigail Lynn; Morson, Jahvon Elijah; Mulvehill, Nicholas Patrick; Murphy, Carly Rose; Murray, Logan Monroe; Musto Jr., Thomas Lincoln.
Nardone, Jocelyn Cynthia; Nichols, Matthew John; Nordbeck, Victoria Elizabeth; Nosky, Austin James; O’Brien, Jack Paul; O’Leary, Michael Timothy; Ollerhead, Emma Mary; Owens, Duncan Riley; Pace, Jayson Joseph; Page, Zachary Robert; Partridge, James Edward; Patalano, Sam Matthew; Perkins, Julia Rose; Perkins, Jillian Alexandra; Pesa, Jacquelyn Marie; Petitpas, Kendell Adriana; Petitpas, Austin Pereira; Phillips, Maguire Gerald; Pierce, Jaidyn Leigh; Pietrasiewicz, Isabella Nicole.
Reynolds, Sydney Frances; Ricco, Matthew Joseph; Richard, Amber Marie; Ritz, Chloe Samantha; Riviere, Aine Marie; Robitaille, Madisyne Ann; Rodriguez, Raymond Antonio; Romaine, Jennifer Karen; Rosa, Kyle Joseph; Schofield, Sarah Elizabeth; Shah, Tanya; Shea, Sydney Judith; Shea, Benjamin Riley; Sheldon, Hannah Rose; Sibug, Faith Jimenez; Simpson, Katherine Elizabeth; Smigielski, Abby Jane; Smith, Michelle Ann; Smith, Danielle Marie; Strynar Jr., Christopher Carl; Sulfaro, Alexandria Lynn; Swain-Haskins, Nicholas Anthony.
Tavassoli Hojati, Sara Shireen; Topham, Rachel Louise; Vassell, Aminah Hannah Inez; VerGow, Jacob James; Viglas, Charles Alan; Waddington, Elizabeth Anne; Waddington, Jacob David; Walsh, William John; Washburn, Devin Michael; Whiteside, Michaela Elizabeth; Whitten, Noah Bradley; Wisnaskas, Paul Vincent; Wood, Sarah Elizabeth; Wynne, Sean Michael; Zili, Camila Feijo.
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