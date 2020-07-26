FRANKLIN -- The following Attleboro area students graduated Saturday from Tri-County Regional Vocational Technical High School.
ATTLEBORO: Tessa Carvalho, Alexandria Couture, Michael Crawford, Jaxon Cuddeback, Robert Edwards, Jitarra Ellis, Abby Gray, Dominic Ingemi, Samantha Kaplan, Colin Schwab, Olivia Simcock, Skyler-Ann Ward, and Jenna Yakimowsky.
FRANKLIN: Quinn Aube, Hope Bassignani, James Bullis, Brianna Bussaglia, Joseph Carneiro, Mychal Conley, Catherine Courtney, Sean Cronin, Nicholas Davey, Hannah Davis, Samuel Deloia, Skylar Deloia, Abigail DiFloures, Jessica Draper, Chloe Drohan, Michael Gannon, Halle Gavel, Patrick Griffin, Rebecca Grome, Liam Jenks, Rita Larose, Jacob Lipson, Sophie Manocchio, Connor McCarthy, Ashala McLean, Abigail Moore, Jacob Morgan, Lilli Munroe, John Narducci, Brendan O'Connor, Alyssa Power, James Reardon, Damion Reilly, Anthony Richardson, Kelsi Richardson, Ryan Roddy, Tyler Saunders, Stacie Smith, Amanda Stapin, Victoria Sullivan, Taylor Tremblay, Alexander Trishin, Emory West, Callum Wright, and Jillian Young.
NORFOLK: Caroline Clark, Gianna Gifun, Hayley Hanifan, Brendan McLaughlin, Ryan Pollock, Kathleen Tardanico, and Kendra Whelan.
NORTH ATTLEBORO: Edgar Addington-May, Cara Amancio, Vanessa Amaya-Garcia, Briannah Andrews, Christopher April, Nancy Arloo, Destiny Asbury, Averi Ayre, Jason Beaulieu, Tiffany Bouley, Sarah Burdett, Avery Burke, Samantha Butler, Kayla Cantara, Sean Carey, Mia Coelho, Dylan Connell, Nicholas Daigneault, Jacob DeBlois, Kiara Dempsey, Joshua Dias, Katharine Dion, Reilly Dolan, Connor Donovan, Jonathan Driscoll, Selena Dukes, Alanna Elder, Raquel Espinal, Emily Foley, Nicholas Follett, Madison Foster, Haley Gagnon, Jack George, Kayla Girling, Cole Guertin, Gabriel Hall, Adam Higgins, Timothy Holden, Leah Houle, Jacob Howard, Amanda Hughes, Julia Hutchinson, Madison Jacobs, Jena Johnson, Jonathan Kiff, Brett Kneeland, Eric Kugler, Emma Leland, Brandon Lodi, Leona Jean Lunn, Ciara Maden, Tarah Martin, Madison Mayo, Mackenzie Mayo, Devan McDavitt, Christopher McEvoy, Orion Nank, Joseph Nicholson, Justin O'Malley, Cameron O'Neill, Melanie Pacheco, Dylan Peckham, Emily Petrosh, Joshua Plante, Logan Ramer, Cristopher Rose, Jacqueline Ross, Jonathan Sarno, Joshua Saucier, Britney Sawyer, Jenna Sevigny, Madison Sheroff, Daniel Short, Zachary Sousa, Patrick Thompson, Holly Tincker, Daniel Vicario, Brooke Weber, Joseph Welch, and Hailey White.
PLAINVILLE: Nicholas Ballesteros, Enrico Berardi, Mackenzie Bishop, Kolbie Blakely, Nicole Boissonneault, Ashley Brown, Michaela Brundrett, Ryan Carleton, Emily Chaffee, Kayla Colon, Joseph Dergham, Ema-Nicole Devine, Joanna Dunn Levanitis, Brendan Gorman, Amanda Hill, Elizabeth Lukas, Anthony MacLennan, Alexis Manning, April May, Cameron Menard, Aidan Moriarty, James Nordberg, Courtney Rainone, Conner Randall, James Silver, Trevor Walsh, and Christopher Worthington.
SEEKONK: Nathaniel Anderson, Caden Belmont, Grace Buttrick, Kailey DiPietro, Kassidy Garrity, Madison Horlbogen, Emily Ledoux, Ryan MacDonald, Jarred MacDonald, Catarina Oliveira, Sarah Paiva, Monica Pardi, Meredith Paris, Jordan Pina, Seth Pina, Julia Poncin, Ashton Sicard, Madison Silva, Daniel Thibault, Damion Tremblay, Sage Wheeler, and Liam Whelan.
WRENTHAM: Riley Connors, Cameron Cossette, Bruce Farrand, Adam Gemelli, Angelina Hagstrom, Thomas Lacroix, Hailey Lennon, Alana Lydon, Jeffrey Michael, Jake Molloy, Hailey Moore, and Jacob Moreau.
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